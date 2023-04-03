25 оригинальных инструментов системы дорожного движения разных стран

Несколько лет в Швеции прошла акция «Лотерея камеры контроля скорости». Нужно было двигаться с ограничением скорости или ниже, тогда вы принимали участие в лотерее, призовой фонд которой состоял из штрафов, которые платили нарушители. Средняя скорость на участке дороги была снижена с 32 км/ч до 25 км/ч (снижение на 22%).