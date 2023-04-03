25 оригинальных инструментов системы дорожного движения разных стран

Чем дальше, тем больше городов с очень удобной инфраструктурой дорожного движения — и не только для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов. Кое-где реализованы отличные идеи, облегчающие жизнь.
1. Сингапурский светофор даёт пожилым людям/инвалидам возможность увеличить время перехода, приложив специальную карточку
Несколько лет в Швеции прошла акция «Лотерея камеры контроля скорости». Нужно было двигаться с ограничением скорости или ниже, тогда вы принимали участие в лотерее, призовой фонд которой состоял из штрафов, которые платили нарушители. Средняя скорость на участке дороги была снижена с 32 км/ч до 25 км/ч (снижение на 22%).
4. Светофор с зеркалом, позволяющим водителям видеть пешеходов/велосипедистов, находящихся в слепых зонах
9. Зелёная подсветка движется со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Помогает водителю сориентироваться
14. Новая французская концепция светящегося столба для пешеходных переходов, где нет светофоров. Срабатывает от датчика движения
19. Пульт дистанционного управления в помощь незрячим — для включения звуковой системы пешеходных светофоров. Франция
20. Металлический столбик, который позволяет велосипедисту стоять прямо в ожидании зелёного сигнала светофора. Испания
22. Крайние меры: шипы на дороге, чтобы никто не вздумал тут проехать (рядом детский сад). Австралия
25. Пешеходный сигнал, который используется для некоторых горнолыжных подъёмников во Франции
Источник: — переведено специально для fishki.net
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