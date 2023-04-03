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25 оригинальных инструментов системы дорожного движения разных стран

25 оригинальных инструментов системы дорожного движения разных стран

Автор:
03 апреля 2023 18:13
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: городское хозяйство   дорожная ситуация   дорожное движение   дорожные знаки   идеи   светофоторы   страны мира   
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Чем дальше, тем больше городов с очень удобной инфраструктурой дорожного движения — и не только для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов. Кое-где реализованы отличные идеи, облегчающие жизнь.

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Несколько лет в Швеции прошла акция «Лотерея камеры контроля скорости». Нужно было двигаться с ограничением скорости или ниже, тогда вы принимали участие в лотерее, призовой фонд которой состоял из штрафов, которые платили нарушители. Средняя скорость на участке дороги была снижена с 32 км/ч до 25 км/ч (снижение на 22%).


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: городское хозяйство   дорожная ситуация   дорожное движение   дорожные знаки   идеи   светофоторы   страны мира   
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