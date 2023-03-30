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Истории игрушек: во что играют дети из разных стран мира

Истории игрушек: во что играют дети из разных стран мира

Автор:
30 марта 2023 15:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Игрушки   дети   дети играют   дети разных народов   детские игрушки   страны мира   фотопроект   
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Фотопроект итальянского фотографа Габриэле Галимберти «Истории игрушек» — трогательная коллекция снимков, запечатлевших радость, невинность и чудесные мгновения детства. Галимберти объездил более 50 стран, фотографируя детей и их любимые игрушки. Эти портреты позволяют заглянуть в жизнь и мечты детей по всему миру.

Проект «Истории игрушек» — напоминание о том, что, несмотря на различия в культуре, воспитании и уровне жизни, любовь к игре и фантазии у детей универсальна.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   дети   дети играют   дети разных народов   детские игрушки   страны мира   фотопроект   
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11  комментариев
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4k
EvgeniySAN 2 часа назад
В общем у черных игрушек нет, у белых игрушки есть.
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856
AmaN 6 минут назад
Количество и качество игрушек у ребенка зависит от благосостояния родителей в первую очередь, а не его местожительства - условно говоря у ребенка нигерийского миллионера игрушки дороже и их больше чем у ребенка простого фермера из благополучной Австрии.
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14k
Роман 22 минуты назад
Открою секрет - большинством этих игрушек дети не играют.
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4k
Денис Полчаса назад
Завидую пистюку из Австрии
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3k
веселый просто 40 минут назад
Белые плантаторы затролили
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37k
Александр 48 минут назад
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37k
Александр 52 минуты назад
Как отец троих детей заявляю - играют нынче дети в ТЕЛЕФОН! Роблокс, майнкрафт и прочая поепень. А остальное им неинтересно.
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