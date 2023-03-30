Истории игрушек: во что играют дети из разных стран мира

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Фотопроект итальянского фотографа Габриэле Галимберти «Истории игрушек» — трогательная коллекция снимков, запечатлевших радость, невинность и чудесные мгновения детства. Галимберти объездил более 50 стран, фотографируя детей и их любимые игрушки. Эти портреты позволяют заглянуть в жизнь и мечты детей по всему миру.
Проект «Истории игрушек» — напоминание о том, что, несмотря на различия в культуре, воспитании и уровне жизни, любовь к игре и фантазии у детей универсальна.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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