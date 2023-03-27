30+ примеров сногсшибательного дизайна

Автор:
27 марта 2023 18:27
Талант дизайнера виден каждому, но всегда достоин того, чтобы о нем узнало еще больше людей. Поэтому эти продукты — точнее, их дизайн, — должно увидеть как можно больше людей!
Удобные и красивые упаковки пасты
Упаковка бананов, которые можно есть по мере созревания
Молоко, которое удобно ставить на полку
Удобно пить, удобно наливать
Баночка для меда. Дизайнер - Максим Арбузов
Духи с цитрусовым запахом 1920-х годов
Гениальная упаковка для орехов
Этот молочный пакет меняет цвет по мере того, как истекает срок его годности
Необычный дизайн электрических лампочек
Упаковка, которая становится вешалкой
Чем выше диоптрии, тем крупнее цифры на линзах
Двойная перфорация на чипсах позволяет удобно доесть пачку до конца
Эти пакеты с соком не требуют надписей
Банки, складывающиеся в побеги бамбука. Дизайнер - Марсель Шейшенов
Солнцезащитный крем с зеркальцем - чтобы без проблем намазать лицо
Печенье только что из духовки!
В Непале у символа Pringles меняется выражение лица в зависимости от сорта чипсов
Если пакет с техникой снабдить ручкой, его очень легко вытащить из коробки
Когда свет падает на сережки под определенным углом, отражение похоже на бабочку в полете
Индивидуальные упаковки с кофе "Bones"
Забавная упаковка для кистей
Остроумная упаковка для мелков
Такая форма печенья помогает легко вытащить его из упаковки
Остроумный дизайн коробочки для ушных капель
Штрих-код натурального молока в Дании
Гора на упаковке пива становится синей, когда оно достаточно охладилось
Сигаретные пачки могут сыграть свою роль в борьбе с курением
Необычная и очень удобная упаковка для переноски кофе
Экологичная бумажная упаковка для бутылок
Производитель придумал отличный способ привлечь внимание сразу ко всем своим продуктам
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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