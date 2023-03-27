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30+ примеров сногсшибательного дизайна

30+ примеров сногсшибательного дизайна

Автор:
27 марта 2023 18:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Промышленный дизайн   дизайн   дизайнеры   идеи   остроумно   стиль   талантливо   упаковка   
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Талант дизайнера виден каждому, но всегда достоин того, чтобы о нем узнало еще больше людей. Поэтому эти продукты — точнее, их дизайн, — должно увидеть как можно больше людей!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Промышленный дизайн   дизайн   дизайнеры   идеи   остроумно   стиль   талантливо   упаковка   
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8  комментариев
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4k
Vasiliy Полчаса назад
Самая лучшая упаковка это та, которая минимально увеличивает конечную стоимомть товара. Т.е. самая простая и дешевая.
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au3 8 минут назад
"Упаковка бананов, которые можно есть по мере созревания"

Гениально! А если мне нужны все спелые бананы ?
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731
Uganda 10 минут назад
Столько мусора создается, просто дикость.
Ссылка coub.com
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37k
Александр 19 минут назад
Самый простой и суперэффективный способ борьбы с курением это запрет на производство и распространение любой никотиносодержащей продукции. Через 2-3 месяца строжайшего запрета курильщиков станет на 85-90% меньше. Но кто же согласиться терять миллиарды дохода с продаж сигарет. Вот и делают вид, что борются...
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Хочу такую пачку сигарет, где купить?
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