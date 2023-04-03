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Комиксы в стиле "Да, но", в которых каждый узнает себя

Комиксы в стиле "Да, но", в которых каждый узнает себя

Автор:
03 апреля 2023 17:43
Сообщество : Комиксы
Метки: Гудим   Прикол   Юмор   картинки   комиксы   смешнеы картинки   художник   
2438
20

Гудим (Gudim) - автор комиксов "Да, НО". Сюжеты иллюстраций разоблачают лицемерие повседневной жизни. Впервые автор выпустил подобное изображение в 2020, оно стало вирусным. С тех пор художник регулярно публикует новые и всем знакомые сюжеты в минималистичном стиле.

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Метки: Гудим   Прикол   Юмор   картинки   комиксы   смешнеы картинки   художник   
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11  комментариев
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2k
Yus Час назад
Да, НО ...г(о)вно.
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11k
GROMOZEKA 19 минут назад
У меня тоже есть комикс

Вись мир з нами!

НО…….

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526
MidMaster 44 минуты назад
Да, что-то новое, но очень быстро з@е6aLо
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4k
S__D Час назад
Сука..я половину куй понял. И тут проблема - это я такой (цензура), или это картинки (цензурацензура)?
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4k
S__D Час назад
Комментарий к фото
А вот тут - что, разве плохо?
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53k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а тут что "да, но"?
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26
Мамба scorpick Полчаса назад
Комментарий к фото
Кто ждёт?
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26
Мамба scorpick 2 минуты назад
Комментарий к фото
Кто она? Я все глаза сломал. На картинке нет никого.
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Спелая кукурузинка

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