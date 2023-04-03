Комиксы в стиле "Да, но", в которых каждый узнает себя

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Гудим (Gudim) - автор комиксов "Да, НО". Сюжеты иллюстраций разоблачают лицемерие повседневной жизни. Впервые автор выпустил подобное изображение в 2020, оно стало вирусным. С тех пор художник регулярно публикует новые и всем знакомые сюжеты в минималистичном стиле.
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НО…….
Я так понял.