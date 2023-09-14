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Горе-рекламщики, фантазия которых переходит все разумные границы

Горе-рекламщики, фантазия которых переходит все разумные границы

Автор:
14 сентября 2023 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: вывески   креатив   креативная реклама   потребители   реклама   русская реклама   
2330
15

Завлечь потребителя довольно сложно. Потому рекламщики стараются быть креативными. Иногда креатив выглядит нелепо и смешно, скорее даже отталкивающе. Перед вами примеры смешной и ужасной рекламы.

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Метки: вывески   креатив   креативная реклама   потребители   реклама   русская реклама   
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13  комментариев
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3k
Nigilist 2 часа назад
Мы рекламщики от бога
Пишем быстро и ... убого
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2k
Relost Полчаса назад
Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы - продолжения сточных канав, а канавы заполнены кровью.
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3k
Walther 52 минуты назад
Реклама - наше всё!!! @издящие из каждого утюга СБЕР ,Мегафон и прочие маркеты не дадут собрать!!!
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12k
НИКТО 58 минут назад
Конечно, за пост "+". но смеяться шибко желания не очень...

"Горе-рекламщики"? На мой взгляд, сие высказывание касаемо ВСЕЙ РЕКЛАМЫ в целом (как явления). Информационному поиску товара (пример, в проверенных отзывах покупателей) – "да", а хитропопую бизнес-плесень в виде назойливо-наглом и лживо-красочном "зазывалове" КУПИ МЕНЯ – в отдельный (для извращенцев) самофинансируемый сайт-резервацию в сети с естественным недетским контролем правоохранителей! Понимаю, многие скороспелые сайты, просто любители воздушной "монетизации", халявные блогеры "ляснут" в том числе. Ну да хрен с ними – переживём. Пусть поищут другие источники для содержания своих ресурсов – только без ВРАНЬЯ!
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3k
Мочи свиней! Час назад
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Любой психолог скажет, что автор подобной дешёвки - несчастный голодный юноша, которому даёт лишь рука. Жаль таких. Мужчина, у которого всё в порядке в сексуальном плане, просто не додумается до такого.
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55k
dima423 Час назад
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это же не удобно и не приятно - кАкая есть...
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47k
Максим Т. Час назад
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А, понятна реклама выше)
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47k
Максим Т. Час назад
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и #писаяпить
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30k
BuG 2 часа назад
У нас реклама ролов похожая по радио крутится. Типа "Я васаби, японский хрен, я возьму тебя в острый плен".... Ну и про другие ингредиенты так же.
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76
Собака У Попа 2 часа назад
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НЕ уверен, что моя машина столько протянет.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Здесь должна быть Лобода!
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