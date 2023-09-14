Горе-рекламщики, фантазия которых переходит все разумные границы

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Завлечь потребителя довольно сложно. Потому рекламщики стараются быть креативными. Иногда креатив выглядит нелепо и смешно, скорее даже отталкивающе. Перед вами примеры смешной и ужасной рекламы.
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Пишем быстро и ... убого
"Горе-рекламщики"? На мой взгляд, сие высказывание касаемо ВСЕЙ РЕКЛАМЫ в целом (как явления). Информационному поиску товара (пример, в проверенных отзывах покупателей) – "да", а хитропопую бизнес-плесень в виде назойливо-наглом и лживо-красочном "зазывалове" КУПИ МЕНЯ – в отдельный (для извращенцев) самофинансируемый сайт-резервацию в сети с естественным недетским контролем правоохранителей! Понимаю, многие скороспелые сайты, просто любители воздушной "монетизации", халявные блогеры "ляснут" в том числе. Ну да хрен с ними – переживём. Пусть поищут другие источники для содержания своих ресурсов – только без ВРАНЬЯ!