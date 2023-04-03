В Москве нашли самую дешёвую квартиру, продаётся за 1,9 миллиона рублей

Такие «хоромы» продают за 1,9 миллиона рублей. Никто не хочет прикупить?

Ну а самая дешёвая квартира во всей России находится в республике Коми. В городе Инта можно приобрести двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 135 тысяч рублей. Вот только недвижимость проблемная - она в залоге у банка. А за 160 тысяч можно купить трёхкомнатную квартиру в Воркуте.