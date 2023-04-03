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В Москве нашли самую дешёвую квартиру, продаётся за 1,9 миллиона рублей

В Москве нашли самую дешёвую квартиру, продаётся за 1,9 миллиона рублей

Автор:
03 апреля 2023 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   Южное Бутово   камера   квартира   площадь   студия   
1978
5

Есть одно НО - она слегка похожа на камеру.

Это мини-студия, площадью 6,4 квадрата. Находится в Южном Бутово, в ЖК 2018 года постройки. Зато от метро недалеко - 16 минут пешком.

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В квартире нет окон, идёт с предчистовой отделкой. Ну хоть санузел есть, а то было бы совсем грустно.

Такие «хоромы» продают за 1,9 миллиона рублей. Никто не хочет прикупить?

Ну а самая дешёвая квартира во всей России находится в республике Коми. В городе Инта можно приобрести двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 135 тысяч рублей. Вот только недвижимость проблемная - она в залоге у банка. А за 160 тысяч можно купить трёхкомнатную квартиру в Воркуте.

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Метки: Москва   Южное Бутово   камера   квартира   площадь   студия   
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7  комментариев
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604
ruslan d Час назад
"16 минут пешком" до метро, это близко ?
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5k
Timur 5 минут назад
От мастерства плиточника у меня просто вытек глаз!
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Wadim 19 минут назад
и эти ушлёпки смеются над хрущёвками....мда.
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August

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