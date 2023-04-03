В Москве нашли самую дешёвую квартиру, продаётся за 1,9 миллиона рублей

Есть одно НО - она слегка похожа на камеру.
Это мини-студия, площадью 6,4 квадрата. Находится в Южном Бутово, в ЖК 2018 года постройки. Зато от метро недалеко - 16 минут пешком.
В квартире нет окон, идёт с предчистовой отделкой. Ну хоть санузел есть, а то было бы совсем грустно.
Такие «хоромы» продают за 1,9 миллиона рублей. Никто не хочет прикупить?
Ну а самая дешёвая квартира во всей России находится в республике Коми. В городе Инта можно приобрести двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 135 тысяч рублей. Вот только недвижимость проблемная - она в залоге у банка. А за 160 тысяч можно купить трёхкомнатную квартиру в Воркуте.
Источник:
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