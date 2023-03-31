Чернокожий в США попытался ограбить китаянку, но нарвался на швабру самосуда

Грабители в США чувствуют себя абсолютно вольготно в магазинах и на рынках, хозяевам которых проще лишиться товара, нежели чем защищать своё добро. Однако в китайском квартале любого города Америки это правило не работает, в чем загорелый мужчина со спущенными штанами смог убедиться на собственной шкуре.