Чернокожий в США попытался ограбить китаянку, но нарвался на швабру самосуда

Загорелый мужчина вознамерился отжать у дамы сумочку, но чуть не расплатился за эту плохую затею своей пятой точкой...
Грабители в США чувствуют себя абсолютно вольготно в магазинах и на рынках, хозяевам которых проще лишиться товара, нежели чем защищать своё добро. Однако в китайском квартале любого города Америки это правило не работает, в чем загорелый мужчина со спущенными штанами смог убедиться на собственной шкуре.
Осторожно! В видео - самосуд с применением швабры! Впечатлительным просьба воздержаться от просмотра
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В соцсетях говорят, что видео с историей, но контент, на котором наглец получает по заслугам, вне времени.
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Нефритовый стержень в цветке лотоса
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это наверно для геев предупреждение )))