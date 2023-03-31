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Чернокожий в США попытался ограбить китаянку, но нарвался на швабру самосуда

Чернокожий в США попытался ограбить китаянку, но нарвался на швабру самосуда

Автор:
31 марта 2023 09:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   грабитель   нападение   ограбление   самосуд   чайнатаун   чернокожий   швабра   
4021
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Загорелый мужчина вознамерился отжать у дамы сумочку, но чуть не расплатился за эту плохую затею своей пятой точкой...

Грабители в США чувствуют себя абсолютно вольготно в магазинах и на рынках, хозяевам которых проще лишиться товара, нежели чем защищать своё добро. Однако в китайском квартале любого города Америки это правило не работает, в чем загорелый мужчина со спущенными штанами смог убедиться на собственной шкуре.


В соцсетях говорят, что видео с историей, но контент, на котором наглец получает по заслугам, вне времени.

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Метки: видео   грабитель   нападение   ограбление   самосуд   чайнатаун   чернокожий   швабра   
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30  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Ниггер дырявый.
Эти обезьяны реально не одупляют, что с белыми у них в пендостане произвол и проканает, а вот с другими национальностями эта фишка не работает?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 минуты назад
Одно из слов лишнее.
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1
Алексей Полчаса назад
ФускBLM
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1
Алексей Полчаса назад
[мат]
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2k
Оксид Бетона 52 минуты назад
неглубоко швабру ему загнали. ой не глубоко!
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2k
Руслан Час назад
Китайцы в частности и вообще азиаты очень хорошо самоорганизуются. Помнится видос был, как китайцы с оружием в руках защищали свои магазины пару лет назад, когда шабаш БЛМ происходил в Штатах. Молодцы.
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22
Дина Час назад
Здорово когда население сплачивается для отпора мошеннику.
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876
Алексей Час назад
*лядь, а нельзя написать "негр китаянку", или уже тогда "чернокожий желтолицую"???
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1k
Демьян 2 часа назад
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901
John Freeman 2 часа назад
А в следующий раз Мотыгу Судьбы...
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5k
ZET 2 часа назад
нигерок попутал...это не белых янки грабить...тут азиаты...ему еще повезло суке
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147
Maikl 2 часа назад
Почти забацал шоколадный чупа-чупс )))))))))))
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188
noname789 2 часа назад
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27k
Киры4 2 часа назад
Секретный приём Конг-фу)
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19k
anpetrof 2 часа назад
Так надо было лом с одного конца нагреть и холодным концом в жопу засунуть
...
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36
Покусательный Ёжик anpetrof 2 часа назад
чтоб вытащить ни у кого желания не возникло?
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3k
americos 2 часа назад
Очень символично. Прямо перед Lotus tea cafe
Нефритовый стержень в цветке лотоса
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1k
Лимонадный Джо 2 часа назад
Жаль, что швабра не застряла где надо.
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59
анатоль Лимонадный Джо 2 часа назад
ага, "Впечатлительным просьба воздержаться от просмотра" (с)
===============
это наверно для геев предупреждение )))
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73k
Доктор Джонс 3 часа назад
Снежки склонились перед угольками, а китайцам до лампочки, они им ничего не должны...
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1k
Шурман 3 часа назад
Самое тупо что я видел , это примерно тоже самое у нас ограбить араба на их же районе :) там шваброй бы он не отделался :)
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