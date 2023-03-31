Лягушки, которые выглядят как плод чьего-то богатого воображения

На первый взгляд ужасный листолаз милейшее существо. Но почему же он получил такое прозвище? Всё дело в том, что листолаз ядовит, при том настолько, что яда одной особи хватит, чтобы навредить сразу 250 людям. Яд появляется в теле лягушки из-за того, что она предпочитает поедать именно ядовитых жуков. Что ж, о вкусах не спорят.

Малагасийская радужная лягушка