Лягушки, которые выглядят как плод чьего-то богатого воображения

Мир полон чудес, и чудеса эти созданы природой! Одна из самых удивительных вещей на земле — это многообразие мира животных. Забудьте всё, что вы учили в школе, ведь сегодня речь пойдёт о лягушках, которых не встретишь в учебниках по зоологии.
Представители земноводных настолько разнообразны, что уместить их всех можно разве что на страницах многотомной энциклопедии. Мы выбрали самых ярких представителей, которые совсем не походят на лягушек, с детства знакомых нам по поездкам на пруд или речку.
Стеклянная лягушка
На фотографии слева расположена взрослая особь. На правой — славные малыши.
Древесная тигровая лягушка
Малайская рогатая лягушка
Тигровая лягушка
Тигровая лягушка не так мила, как кажется. В первую очередь стоит отметить её размеры — в среднем длина тела животного достигает целых 17 сантиметров. Соответственно, и аппетит у этой лягушки что надо. Жучки и комары для неё — легкий перекус. А вот основными блюдами часто выступают змеи, птицы и лягушки поменьше.
Суринамская гигантская морская жаба
Завели бы себе такого славного питомца? Зато в доме точно не будет ни единого комара!
Африканский узкорот
Африканский узкорот, пожалуй, самая эмоциональная лягушка среди всех существующих. Выражение его мордочки может быть недовольным, грустным или заинтересованным. Возможно, грусть ,застывшая на морде узкорот, а обусловлена тем, что бесхвостый земноводный совсем не умеет прыгать.
Лягушка-черепаха
Мшистая лягушка
Вьетнамская моховая (мшистая) лягушка — настоящий мастер маскировки. Даже живут эти чудесные звери не в водоёмах, а на деревьях. Для размножения лягушки используют заполненные дождевой водой дупла.
Лягушка-голиаф
Летающая лягушка Уоллеса или чернолапый веслоног
Чернолапый веслоног не получил от природы крыльев, однако вовсе не расстроился. Ничто не мешает летать этой лягушке по всем джунглям при помощи своих крупных лап и внушительных перепонок
между ними.
Суровая суринамская рогатая лягушка
Суринамская пипа
Суринамская пипа — лягушка, которая знает, что значит фраза «всё своё ношу с собой». Эта земноводная заботливо носит свою икру прямо на спине. Вмещается на теле животного от 40 до 144 икринок. Удивительно, но созревание икры занимает целых 3 месяца.
Ужасный листолаз
На первый взгляд ужасный листолаз милейшее существо. Но почему же он получил такое прозвище? Всё дело в том, что листолаз ядовит, при том настолько, что яда одной особи хватит, чтобы навредить сразу 250 людям. Яд появляется в теле лягушки из-за того, что она предпочитает поедать именно ядовитых жуков. Что ж, о вкусах не спорят.
Малагасийская радужная лягушка
Рубиноглазая древесная лягушка, также называемая лесной древесной лягушкой Улугуру
Лопатоносая квакша — древесная лягушка с невероятно большим носом
Лапки квашки покрыты особой вязкой слизью, благодаря чему лягушки уверенно себя чувствуют даже на вертикальных поверхностях.
Инопланетная пурпурная лягушка
Ринодерма Дарвина
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