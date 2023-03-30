Очеловечить, доказать, осчастливить: почему провалился проект «Ним»?

Лафарж воспитывала Нима как обычного малыша вместе с собственными детьми. Так как женщина не так давно родила, то даже грудью приёмыша кормила (такая практика существует, к примеру, у туземок с острова Папуа-Новая Гвинея, выкармливающих своим молоком поросят). За освоение навыков – есть ложкой, ходить на горшок малыш получал поощрение.

Кроме Стефани развитием Нима занимались и другие сотрудники Колумбийского университета. За полтора года эксперимента шимпанзе освоил больше сотни жестов и знаков. Обезьяна носила одежду, научилась мыть посуду, делать простую уборку. Он не только общался на языке жестов, но и проявлял эмпатию: лез с объятиями после наказания, приносил «маме» платок, когда та якобы плакала.