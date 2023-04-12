13 удивительных статуй, которые можно осмотреть изнутри

Статуя святого Карло Борромео воздвигнута между 1614 и 1698 на его родине в Пьемонте. При высоте 35 метров вместе с постаментом долгое время считалась самой высокой в мире. Можно зайти внутрь пьедестала статуи и подняться к ее подножию, а потом по лестнице, спрятанной в складках одежды, залезть в голову святого.



Будда Усику Дайбуцу

Усику, Япония