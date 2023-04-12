13 удивительных статуй, которые можно осмотреть изнутри

На многие известные памятники мира можно полюбоваться не только снаружи.
Христос-Покровитель
Энкантаду, Бразилия
В 2022 году в штате Риу-Гранди-ду-Сул открыли третью по высоте в мире статую Христа (ее высота 43 метра). Она на 5 метров выше монумента Христа-Искупителя, который находится в Рио-де-Жанейро. На уровне груди фигуры есть смотровая площадка в форме сердца. К площадке посетителей доставляет лифт.
Возрождение Африки
Дакар, Сенегал
Монумент в честь 50-летия независимости Сенегала был открыт в столице страны в 2010 году. Бронзовую композицию высотой 52 метра изготовило архитектурное бюро из Северной Кореи. В постаменте есть музей, а за 10 долларов можно подняться на лифте прямо в голову фигуры мужчины.
Связанный Эрос
Краков, Польша
Скульптуру, установленную на Рыночной площади в Кракове, иногда называют просто «Голова». Ее создал польский художник Игорь Миторай в 2003 году. В своей работе автор хотел выразить хрупкость человеческого тела. Голова изнутри полая, чем с радостью пользуются дети и туристы.
Лечжун-Сасачжа
Моунъюа, Мьянма
Эта скульптура Будды Гаутамы является частью ансамбля храмового комплекса Маха Бодхи Тахтаунг и перекликается с расположенной рядом фигурой Отдыхающего Будды. Внутри статуи высотой 116 метров находится 31 этаж, что соответствует 31-му этапу жизненного цикла в буддизме.
Статуя Свободы
Нью-Йорк, США
Знаменитая статуя, выполненная Густавом Эйфелем и скульптором Фредериком Бартольди, находится на Острове Свободы на Манхэттене. Попасть к ней можно на пароме. Внутри пьедестала находится музей, к которому ведут лестницы и лифт, а к смотровым площадкам в короне и факеле можно подняться только по лестницам.
Сан-Карло
Арона, Италия
Статуя святого Карло Борромео воздвигнута между 1614 и 1698 на его родине в Пьемонте. При высоте 35 метров вместе с постаментом долгое время считалась самой высокой в мире. Можно зайти внутрь пьедестала статуи и подняться к ее подножию, а потом по лестнице, спрятанной в складках одежды, залезть в голову святого.
Будда Усику Дайбуцу
Усику, Япония
Бронзовая статуя Будды высотой 120 метров является главной достопримечательностью префектуры Ибараки. Внутри помещается целых пять этажей с множеством залов, в том числе с комнатами для медитации и музеем, где хранится 3000 золотых статуэток Будды.
Статуя «Бавария»
Мюнхен, Германия
Бронзовая статуя высотой 18,5 метра установлена на Лугу Терезы в Мюнхене, где проводится Октоберфест. Она была изготовлена по заказу короля Людвига I в середине XIX века. Внутри находится узкая винтовая лестница с 66 ступенями, ведущими прямо в голову памятника.
Статуя Единства
Кевадия, Индия
Памятник Сардару Пателю, одному из лидеров движения за независимость Индии, является самой высокой статуей в мире: ее высота составляет 240 метров, из них 182 метра приходится на фигуру Пателя. Посетители могут подняться до его груди, где на высоте 153 метра прорезаны окна смотровой галереи.
Памятник Колумбу
Барселона, Испания
Памятник на бульваре Рамбла был открыт в 1888 году. Статуя самого Колумба высотой 7 метров стоит на 53-метровой колонне, изображающей главные достижения первооткрывателя. Внутри колонны находится лифт, позволяющий подняться на смотровую площадку на вершине постамента.
Будда Дорденма
Тхимпху, Бутан
Гигантская статуя Будды Шакьямуни высотой 51,5 метра была достроена в Бутане в 2010 году. Она сделана из бронзы и покрыта золотом, ее строительство обошлось в 100 миллионов долларов. Внутри расположен храм, в котором хранится несколько сотен тысяч позолоченных Будд.
Статуя Христа
Вунг Тау, Вьетнам
Примечательным в этой 32-метровой статуе является ее местоположение — в Южном Вьетнаме на вершине горы Нхо. Поднявшись по винтовой лестнице, можно высунуться в одно из отверстий в плечах Христа, и перед глазами откроется потрясающий вид на город Вунг Тау и Южно-Китайское море. Чтобы посетители не вылезали на плечи, они утыканы шипами.
Статуя Чингисхана
Цонжин-Болдог, Монголия
Этот монумент известен тем, что является крупнейшим памятником Чингисхану и крупнейшей конной статуей в мире. В двухэтажном постаменте есть музей, конференц-зал, рестораны и бильярдная. В самой статуе присутствует смотровая площадка. Правда, расположена она не в голове завоевателя, а в голове его коня.
Источник:
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