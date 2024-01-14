Роковой Саланг — самый опасный автомобильный тоннель

А теперь Саланг появляется на лентах мировых новостных агентств исключительно в связи с происходящими там трагедиями. И самое печальное тут, что начало смертельным происшествиям было положено еще во время Афганской войны. Именно в тоннеле Саланг в 1982 году произошла самая массовая одновременная гибель советских солдат за все время нахождения в Афганистане ограниченного контингента. И трагедия эта была даже не первая.

И нашим, и вашим

В 50-е годы Афганистан очень умело играл на противоречиях между СССР и США. С истинным восточным лукавством король Захир-Шах заигрывал с обеими сверхдержавами, пытаясь извлечь максимальную выгоду для своей страны. Касалось это и автомобильных дорог, ведь Афганистан середины XX века представлял собой крайне отсталую монархию, где технический прогресс выражался лишь в одной электрификации единственного города — Кабула.

Благодаря Никите Хрущеву Советский Союз еще с середины 50-х годов реализовывал в Афганистане амбициозный проект строительства дорог на севере страны, в то время как американцы занимались тем же самым на юге. Соединить две части Афганистана мешало естественное препятствие — горная система Гиндукуш внушительной стеной разделявшая страну. Строительство дороги через нее обернулось бы колоссальными тратами, так как предстояло проложить ни много ни мало, а почти 300 километров горного серпантина вокруг вершин, да еще и в условиях постоянных камнепадов и сходов лавин. Подсчитав затраты, США отказались от этого проекта. СССР тоже не спешил с ответом, хоть король Захир-Шах напрямую обратился с этой просьбой к советскому правительству.