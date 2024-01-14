Роковой Саланг — самый опасный автомобильный тоннель

Полвека назад его называли тоннелем дружбы и братской помощью советского народа своему южному соседу Афганистану. По аналогии с Петром I, который прорубил окно в Европу, тоннель Саланг стал не метафорическим, а самым настоящим окном на юг, прорубленным советскими строителями в толще вполне осязаемой горной породы. На тот момент самый высокогорный и технически сложный, тоннель не знал себе равных в мире.
А теперь Саланг появляется на лентах мировых новостных агентств исключительно в связи с происходящими там трагедиями. И самое печальное тут, что начало смертельным происшествиям было положено еще во время Афганской войны. Именно в тоннеле Саланг в 1982 году произошла самая массовая одновременная гибель советских солдат за все время нахождения в Афганистане ограниченного контингента. И трагедия эта была даже не первая.
И нашим, и вашим
В 50-е годы Афганистан очень умело играл на противоречиях между СССР и США. С истинным восточным лукавством король Захир-Шах заигрывал с обеими сверхдержавами, пытаясь извлечь максимальную выгоду для своей страны. Касалось это и автомобильных дорог, ведь Афганистан середины XX века представлял собой крайне отсталую монархию, где технический прогресс выражался лишь в одной электрификации единственного города — Кабула.
Благодаря Никите Хрущеву Советский Союз еще с середины 50-х годов реализовывал в Афганистане амбициозный проект строительства дорог на севере страны, в то время как американцы занимались тем же самым на юге. Соединить две части Афганистана мешало естественное препятствие — горная система Гиндукуш внушительной стеной разделявшая страну. Строительство дороги через нее обернулось бы колоссальными тратами, так как предстояло проложить ни много ни мало, а почти 300 километров горного серпантина вокруг вершин, да еще и в условиях постоянных камнепадов и сходов лавин. Подсчитав затраты, США отказались от этого проекта. СССР тоже не спешил с ответом, хоть король Захир-Шах напрямую обратился с этой просьбой к советскому правительству.
"Каменная грудь хребта"
Решение пришло неожиданно. Изучив геологию местности, советские инженеры предложили прорубить в толще горной породы Гиндукуша тоннель. Работы начались в 1958 году и проходили в сложнейших геологических и погодных условиях. Перевал Саланг, через который предстояло проложить тоннель, находился на высоте 3825 метров над уровнем моря. Мало того, что сильные ветры буквально валили с ног людей, так и обильные снегопады создавали опасность схода лавин. А плюс к этому еще и высота с палящим солнцем. Непривычным к таким условиям московским строителям — а именно сотрудники "Мосметростроя" и реализовывали проект — не хватало кислорода, а высокая солнечная радиация не лучшим образом сказывалась на самочувствии.
Справедливости ради стоит сказать, что всю черновую работу делали солдаты афганской армии. Однако советские специалисты на практике сами выполняли ответственные и опасные работы, параллельно обучая афганцев проходческому ремеслу. Прокладка тоннеля заняла 6 лет, и вот в сентябре 1964 года автомобильный коридор Саланг был сдан в эксплуатацию.
Вместе с выходными галереями его длина получилась 3,3 километра. И это на высоте 3368 метров над уровнем моря. Освещение, вентиляция — всё это тоже присутствовало. Равно как и подъезды к тоннелю, которые обезопасили многочисленными галереями, защищавшими дорогу от схода лавин. На тот момент в мире не было более сложного по условиям строительства транспортного инженерного сооружения. Да и более высокогорного тоже (тоннель Саланг оставался таковым до середины 70-х).
А уж как ликовали советские газеты, не скупившиеся на эпитеты в отношении людей, "покоривших седой Гиндукуш". Журнал "За рулем" высокопарно писал:
Там, где прежде лишь узкой лентой вилась караванная тропа, взметнулась к облакам бетонная автострада, пробив каменную грудь хребта у перевала Саланг почти трехкилометровым тоннелем. Новые совместные советско-афганские стройки – яркое свидетельство политики мира и дружбы, которую проводит Советский Союз.
Трагичные вехи истории Саланга
Именно эта самая "дружба" и стала причиной ввода советских войск в Афганистан. Та война длилась 10 лет и унесла жизни почти 14 тысяч молодых ребят-срочников и офицеров. Но были в Афганской войне и небоевые потери. И тоннель Саланг как раз и стал их причиной.
Советские строители его покинули в 1964-м, оставив афганской стороне полностью рабочий, исправный тоннель. Но любое инженерное сооружение нужно эксплуатировать с умом, проводя осмотры и ремонты. А с этим у афганцев существовали большие проблемы. Первой вышла из строя вентиляция, потом освещение. И к началу боевых действий Афганской войны тоннель Саланг представлял собой 3-километровый почти неосвещенный участок с полуживой вентиляцией, которая не справлялась с работой.
Собственно, из-за нее и произошла первая трагедия. 24 февраля 1980 года в середине тоннеля случилось ДТП, в результате чего остановилась колонна 186-го мотострелкового полка и техника других частей. Солдаты моторы не глушили — кто просто не догадался это сделать, а кто был уверен в работающей вентиляции. В результате выхлопными газами отравилось несколько десятков человек, а погибло 19.
Почему-то никаких выводов из этой трагедии не сделали, и спустя 2,5 года она повторилась вновь. 3 ноября 1982 года в середине дня в тоннеле Саланг находились:
- колонна автомобильной роты, состоявшая из 40 пустых наливных цистерн, шедших из Кабула в провинцию Баглан для заправки;
- колонна 177-го мотострелкового полка из 30 автомобилей;
- около 100 автомобилей, как грузовых, так и автобусов с афганскими военнослужащими и гражданскими лицами.
ДТП случилось прямо на середине тоннеля — военный КАМАЗ столкнулся с афганским автомобилем, в результате чего произошел затор движения. Пространство тут же заполнилось выхлопными газами. Ситуацию усугубляло еще то, что находившиеся далеко от центра ДТП водители не знали причину остановки и не глушили двигатели, надеясь, что движение скоро возобновится. Это и привело к очередному трагическому случаю — большинство тех, кто находился в центре тоннеля, отравились выхлопными газами.
Общее число погибших советских военнослужащих составило 64 человека. Про афганские потери точной информации нет, но предположительно речь идет о 120 погибших.
Про эту трагедию по понятным причинам в СССР не говорили, а вот "западные голоса" старались вовсю. По их сообщениям внутри тоннеля произошло не просто ДТП, а еще и взрыв топливной цистерны. В результате погибло от 1500 до 2700 человек. На самом деле никакого взрыва не было, и случись в Саланге трагедия таких масштабов, скрыть ее было бы сложно.
Только после этого случая советское командование наконец-то взялось за Саланг всерьез. Выяснилось, что вентиляция там давно не работала. Да и смонтирована была она совсем на другой поток автомобилей и даже будь вытяжка в исправном состоянии, трагедии бы все равно не удалось избежать. Вентиляцию срочно заменили, по всей протяженности Саланга смонтировали газовый контроль, организовали одностороннее движение и посты инструктажа. Больше трагедий с советскими солдатами в тоннеле не было.
Саланг продолжает забирать жизни
Но закончилась война и инженерное оборудование опять перешло в руки местных властей. И вновь Саланг стал забирать жизни людей из-за частых ДТП и неработающей вентиляции. Последнее происшествие произошло в декабре 2022 года, когда в тоннеле перевернулся и загорелся бензовоз. По данным афганской стороны погибло 84 человека. Наверняка эти цифры недостоверны, так как Саланг является очень загруженным транспортным коридором, по которому идет постоянный плотный трафик (включая даже пешеходов и верблюжьи караваны).
Саланг давно нуждается в капитальном ремонте, но говорить об этом не приходится — у нового афганского правительства нет денег, а зарубежная помощь не спешит в эту страну из-за непризнанного почти никем режима. Работает ли в тоннеле вентиляция, в каком она состоянии — это не скажет сегодня ни один инженер мира. Так что Саланг забирал и продолжит забирать жизни людей. Некогда символ советско-афганской крепкой дружбы ныне превратился в самое опасное транспортное сооружение планеты, где каждый человек рад, когда впереди за темным поворотом видна дырка света в конце тоннеля.
Источник:
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