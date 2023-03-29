10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее

Северная Корея — самая закрытая страна в мире, и её граждане должны соблюдать некоторые законы, которые в других странах считались бы ограничением их свобод. Но большинство северокорейцев, вероятно, устраивают правила, по которым они живут.
С какими ограничениями в обычной жизни сталкиваются жители Северной Кореи?
Им нельзя:
В Северной Корее использование глобального Интернета является нарушением закона. Контроль над Сетью осуществляет правительство, доступ разрешается только избранным правительственным чиновникам, учёным и студентам. Все остальные могут пользоваться только государственной сетью Kwangmyong.
Жителям Северной Кореи запрещается улыбаться 8 июля, в годовщину смерти Ким Ир Сена. Нарушение этого правила сурово наказывается, вплоть до лишения свободы. Также в этот день (и любые даты, связанные с трауром по покойным лидерам) нельзя устраивать вечеринки, отмечать дни рождения, и еще как-то веселиться.
Северокорейцам не разрешается смотреть иностранное телевидение и слушать стороннее радио. Как и в случае с Интернетом, у них есть собственное государственное телевидение. Всё, что не является официальными северокорейскими СМИ, запрещено. Да и вообще — владеть телевизор или радиоприёмником, способным настроиться на западную волну, запрещено.
Не то чтобы вообще всем запрещено. Владеть автомобилем позволяется примерно одному из ста человек, и только мужчинам. Если вы женщина — что ж, вам не повезло. Женщинам запрещено водить машину, даже если они работают регулировщиками и знают правила дорожного движения от и до. Одно время женщинам запрещали по городу даже не велосипедах ездить! Потом это ограничение убрали, так что ура, на велосипедах можно.
5. Съездить за границу или эмигрировать
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Ну что, тут понятно: граница закрыта, просто взять и куда-то съездить, даже в качестве туриста, могут лишь избранные. На любую поездку необходимо одобрение правительства. А если человек хочет покинуть страну насовсем, сбежать, это может закончиться для него заключением и даже смертью. Те немногие, кому удаётся выбраться, платят кому-то большие деньги, чтобы их вывезли контрабандным путём. И это всегда очень большой риск.
Президент Северной Кореи решил, что джинсы скинни в Северной Корее не нужны, потому что это тлетворное влияние Запада и портит молодёжь. Если нарушить это правило и надеть джинсы, дело закончится судом, где придётся давать письменные признания в преступлении. Отпустят человека только тогда, когда кто-то принесёт ему подходящую одежду. То же самое касается окрашенных волос и пирсинга. В некоторых городах даже есть патрули, которые проверяют места скопления модной молодёжи, пытаясь поймать кого-нибудь на нарушении закона о моде.
За международный телефонный звонок в Северной Корее могут даже убить. В октябре 2007 года директор северокорейской фабрики в провинции Южный Пхёнан был расстрелян на стадионе перед 150 000 зрителей именно за это нарушение. Он установил в подвале фабрики 13 телефонных аппаратов с возможностью совершения международных звонков.
После окончания средней школы все граждане Северной Кореи должны служить в армии — мужчины в течение 10 лет, а женщины — до 23-летнего возраста. Отслуживших ждёт распределение на работу, которое нельзя оспорить. Кого-то отправляют работать в поле, кого-то — на завод рабочим, кого-то — учителем в школу, и т. д. Все трудящиеся должны работать минимум 48 часов в неделю, а выходной один, в воскресенье.
У северокорейцев нет возможности сделать какую-то уникальную причёску или стрижку, потому что даже в парикмахерской существует чёткий регламент: есть ровно 28 стрижек на выбор. Для женщин, особенно замужних, есть несколько вариантов стрижек покороче (так принято). Мужчины не могут носить волосы длиннее 5 см. Окрашенные волосы под запретом. Если у кого-то причёска, которой нет в утверждённом списке, значит, этот человек выступает за антисоциальное поведение.
10. Критиковать правительство
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Все жители Северной Кореи обязаны присягнуть на верность и послушание своему лидеру, его семье и государству в целом. Те, кто оскорбляет или угрожает верховному лидеру или его семье, будет заключен в тюрьму или даже казнён. Это касается и приезжих из других стран. Так, американский студент Отто Уормбир был арестован в международном аэропорту Пхеньяна, когда ожидал отъезда из Северной Кореи в составе туристической группы. Его арестовали за кражу рекламного щита из гостиничного номера. Северная Корея восприняла это как оскорбление, и он был заключен в тюрьму и умер после освобождения в вегетативном состоянии в июне 2017 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В Северной Корее врут про США. Но и в США врут про Северную Корею.
Но!
Враньё про КНДР из США на разы больше и глупее вранья о США из Северной Кореи. Прикольно, блин... Хотя нет, не прикольно. Начинает сильно раздражать.
Прическа "подстригся покороче сам как смог" или "подстригла (жена) мама" тоже в списке разрешенных?
Попробуйте в Пиндостане оскорбить Байдена или кого из верхушки. Сразу присядете, возможно даже на электрический стул.
Ну или у нас - пердуйте на Красную площадь и выскажете там что-нибудь о президенте или, скажем, о главном жреце
Запрета на интернет нет? Чего там хотят пиндосы сейчас запретить? Цензура в фейсбуке, ютубе и т.д. - это не запрет?
Запрет на общение с иностранцами нет? А Спутник РТ не запретили? А это именно общение с иностранцами
Запрет на выезд из страны - для отдельных категорий граждан - почти везде. А в Корее просто равноправие.
Короче я это к тому, что в Сев Корее реально жопень полная... и не понимаю почему у нас так все пытаются доказать что там все ОК...нет там не ОК, это реально несвободная страна... там со свободой все гораздо жоще чем в самые жесткие периоды было в СССР)
Ну а про наши свободы расскажите тому шаману, что до Москвы не дошёл
Последние лет 80 развязывает войны по всему миру ворует ресурсы и больше похожа на раковую опухоль чем страну;
Пропагандирует свои "ценности" и "культуру" на весь мир считая, что это единственно верный путь
Практически запрещает белому мужчине быть собой и гордится достижениями, - лишь каяться за исторические "проступки"
Породили самые ужасные формы рабства, расизма, наркомании
Несмотря на прямо противоположные лозунги, - почти полностью отсутствует свобода слова и свобода СМИ
Морально -этические ценности ВСЕГДА уступают деньгам
...и продолжать можно еще долго