10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее

Все жители Северной Кореи обязаны присягнуть на верность и послушание своему лидеру, его семье и государству в целом. Те, кто оскорбляет или угрожает верховному лидеру или его семье, будет заключен в тюрьму или даже казнён. Это касается и приезжих из других стран. Так, американский студент Отто Уормбир был арестован в международном аэропорту Пхеньяна, когда ожидал отъезда из Северной Кореи в составе туристической группы. Его арестовали за кражу рекламного щита из гостиничного номера. Северная Корея восприняла это как оскорбление, и он был заключен в тюрьму и умер после освобождения в вегетативном состоянии в июне 2017 года.