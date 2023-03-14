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Странные, удивительные и интересные факты обо всём на свете

Странные, удивительные и интересные факты обо всём на свете

Автор:
14 марта 2023 14:52
Сообщество : Картинка дня
Метки: всячина   занятные факты   интересные факты   интересные фото   факты   факты обо всем   фотовсячина   
1504
19

Если вы уже знаете, как выглядел трон Карла Великого, последний тасманский тигр или фальшивая русалка, выловленная у берегов Фиджи, то вам сюда не надо. А если не знаете, добро пожаловать!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всячина   занятные факты   интересные факты   интересные фото   факты   факты обо всем   фотовсячина   
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Крокоди́л 14 минут назад
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Руслан 4 минуты назад
Я думал у меня два кота, а оказывается два тигра ))))) На фото в посте явно кошка обыкновенная, но точно не тигр =)
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