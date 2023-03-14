Странные, удивительные и интересные факты обо всём на свете

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Если вы уже знаете, как выглядел трон Карла Великого, последний тасманский тигр или фальшивая русалка, выловленная у берегов Фиджи, то вам сюда не надо. А если не знаете, добро пожаловать!
1. Это Юджин Сернан, который по состоянию на 2023 год является последним человеком, когда-либо ступавшим на Луну. Он сделал это в 1972 году. Давно это было!
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2. Снимок, на котором вы видите одного из последних тасманских тигров. Считаются вымершими с 1936 года
4. Это Альберт Вулсон, последний из ветеранов Гражданской войны в США. Он воевал в армии Союза и умер в 1956 году в возрасте 106 лет
7. Метеорит Уилламетт, самый большой метеорит, когда-либо найденный в Соединенных Штатах. Он шестой по величине в мире и весит 15 с половиной тонн
11. Самый старый водолазный костюм в мире. Похож на дружелюбную, но страшненькую морскую звезду
12. Так выглядел трон Карла Великого. На протяжении почти 600 лет на этом престоле официально короновались более 30 правителей Священной Римской империи
13. 3 сентября 1967 года Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее. Это фотография первого дня после введения перемен
14. Модель того, как могла выглядеть работа стоматолога в Древнем Египте. Создана доктором Винченцо Герини в начале 1900-х годов
15. Это «Памир», один из двух последних парусников, совершавших торговые рейсы, в мире. Затонул в 1957 году
16. Названия вустерширского соуса и соевого соуса в некоторых странах - «salsa inglesa» и «salsa china», буквально «английский соус» и «китайский соус»
17. И, наконец, это русалка Фиджи, существо, которое якобы было выловлено в океане недалеко от Фиджи. Очередная фальшивка, но очень прикольная!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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