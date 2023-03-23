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"Что я делаю не так?": девушка сетует, что у неё есть своя квартира и масса достоинств, но нет мужика

"Что я делаю не так?": девушка сетует, что у неё есть своя квартира и масса достоинств, но нет мужика

Автор:
23 марта 2023 13:24
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   вирусный пост   мужчины и женщины   нет отношений   отношения   сосцети   
3373
18

Кому-то повезло встретить свою любовь ещё в школе, другие только после нескольких разводов находят свою настоящую любовь. Секрета идеальных отношений не существует, у каждого он свой. Но что делать, когда пары всё нет, а годы идут?

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А как вы думаете, почему у некоторых женщин не складываются отношения?

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Метки: Девушка   вирусный пост   мужчины и женщины   нет отношений   отношения   сосцети   
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38  комментариев
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999
Mrak OBOY 49 минут назад
утиные губы это как знак, не подходи она ипанашка!!!
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14k
Кот Скрипалей 3 секунды назад
Вы реально думаете, что это реальный человек написал и всё взаправду так, как написано? Это вброс для хайпожорства, лайкодрочерства и не более того.
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700
Alex Zx 6 секунд назад
полуоткрытый ротик - дакфэйс, вся в партаках, самомнение зашкаливает так, что корона за облака цепляет. Что там интересно за 3 образования? наверно как-то так:
1. Значение сэлфи в современном мире
2. Ноготочки
3. Что будет модно весной-летом этого года
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22k
sanchesS80 Минуту назад
Общался я с такими. С образованиями, со своими квартирами, с работой и с богатым папой. И не сказать чтобы страшные были - вполне себе ничего. Но там выипонов столько, что мама не горюй. И все то им должны. Должен, должен, должен. В долг еще ничего не успел взять, а уже должен. В общем ну их нахрен, послал куда подальше. Задолбаешься соответствовать её стандартам.
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8k
Zhora 4 минуты назад
Скорее всего она просто с [мат]. Девушка может быть и красивой, и умной, но иметь лютых тараканищ в голове. Или же просто запросы у неё слишком высоки - мужик для неё тоже должен быть умным, красивым и с деньгами. А таких в принципе не так много.
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19k
alexis 4 минуты назад
Образования на видеокурсах в Ютюбе получены?
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2k
AVATAR 5 минут назад
Это всё потому что у неё слишком высокая самооценка. Я думаю и критерии выбора соответствующие. Вряд ли поклонники её сестры ей подойдут
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3k
веселый просто 7 минут назад
Пусть едет на Грушинский фестиваль и там ищет мужика
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44k
Aleksandr 10 минут назад
Если начинать любое предложение с "Настоящий мужчина должен...", то и 10 высших образований не помогут...
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2k
Enotko Ytko 11 минут назад
Если речь идет о тетке на фото, то ей после отсидки на зоне не просто будет найти мужика, это точно. Вопрос еще по какой статье она чалилась?
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6k
Дмитрий 12 минут назад
Столько советов. Ни один не спросил, что может ты, тупо, страшная? Или хотя бы про сиськи. Ну ладно сиськи. Их ещё пережить можно, но если у неё личико как у .....(тут каждый может вставить свой вариант страшилки). И всё! И до 3.14...ы там её три диплома, квартира и остальное.
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10k
Маламут Уральский 12 минут назад
Проблема у этой девушки в голове тараканы не просто сидят но и хороводы водят.
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464
Вася Васильев 17 минут назад
Какая женщина не будь её всё одно бибуть, а если женщину не бибут то это и не женщина вовсе.
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2k
Enotko Ytko 17 минут назад
я думаю все дело в сиськах, у кого сиськи больше у той и мужики есть
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9k
SSD 23 минуты назад
Надутые губы и наколки - отталкивают, хоть 10 образований у нее. Может она и в общении туповатая, тоже бесит. Завышенная самооценка - нахер сразу. Жена нужна детей рожать и борщ готовить, а эти саморазвивающиеся - никому особо не интересны.
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12k
Krapiv 24 минуты назад
не оскробляй своих родных, не хвались, что ты красивая и умная..
это первый шаг
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478
Руслан Полчаса назад
Три диплома? Ага, по селфи, дакфейсу и ноготочкам?
Да меня от такой одни татухи сразу же оттолкнули!!.
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2k
Rhino Полчаса назад
Последний каммент сильный. Возьму на вооружение афоризм.
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2k
Anners Полчаса назад
Это существо ставит в перечень как бы недостатков - "муж свошник".
Это уже о чём-то говорит.
К тому же "свошник" звучит пренебрежительно, неуважительно.
Ясна позиция по жизни.
Из этого проистекает, как думаю, всё остальное.
Если же и фото её же (авторши текста), то больше и говорить ничего не нужно.
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3k
Mutantino 39 минут назад
очень хороший анекдот
в купе вечером заходят бизнесмен и батюшка, поезд тронулся, время ужина.
батюшка к бизнесмену - а не откушать ли нам в вагон ресторации ?
- спасибо за предложение, но я после 18 не ем, режим.
батюшка ушел, минут через 30 возвращается довольный, достает из чемоданчика пару сигар - может перекурим после ужина то ?
- нет спасибо, я не курю
батюшка опять ушел
возвращается и тихонько так
- а может по коньячку ? да и в соседнем купе две девицы видные с глазами согласными ?
- нет батюшка, что вы ? не употребляю алкоголь да и по девицам не ходок, женат, знаете ли!
ну ладно ладно... а я схожу.
ушел батюшка и вернулся утром, довольный такой, рясу поправляет
тут бизнесмен ему и говорит
- а вот скажите батюшка, я вот не пью, не курю, жене не изменяю, спортом занимаюсь лишнего не ем, я что, неправильно живу ?
- отчего ж неправильно? очень даже правильно! ... но ЗРЯ!!!


вот и мадам сия вроде молодец... только зря.
сплошные клише.... которые сама себе придумала и мучается.
правильно кто то написал, улыбнись больше, добрее будь, пофлиртуй, дай шанс и надежду, и будет у тебя все.
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1k
Павел Кузнецов 40 минут назад
- если девушке не повезло и она родилась умной, ей надо выглядеть глупее чем есть на самом деле
- правильно, какой же дурак захочет иметь жену умней себя.
Лившиц, Левенбук "Руководство для желающих выйти замуж"
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Спелая кукурузинка

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