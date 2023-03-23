"Что я делаю не так?": девушка сетует, что у неё есть своя квартира и масса достоинств, но нет мужика

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Кому-то повезло встретить свою любовь ещё в школе, другие только после нескольких разводов находят свою настоящую любовь. Секрета идеальных отношений не существует, у каждого он свой. Но что делать, когда пары всё нет, а годы идут?
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А как вы думаете, почему у некоторых женщин не складываются отношения?
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это первый шаг
Это уже о чём-то говорит.
К тому же "свошник" звучит пренебрежительно, неуважительно.
Ясна позиция по жизни.
Из этого проистекает, как думаю, всё остальное.
Если же и фото её же (авторши текста), то больше и говорить ничего не нужно.
в купе вечером заходят бизнесмен и батюшка, поезд тронулся, время ужина.
батюшка к бизнесмену - а не откушать ли нам в вагон ресторации ?
- спасибо за предложение, но я после 18 не ем, режим.
батюшка ушел, минут через 30 возвращается довольный, достает из чемоданчика пару сигар - может перекурим после ужина то ?
- нет спасибо, я не курю
батюшка опять ушел
возвращается и тихонько так
- а может по коньячку ? да и в соседнем купе две девицы видные с глазами согласными ?
- нет батюшка, что вы ? не употребляю алкоголь да и по девицам не ходок, женат, знаете ли!
ну ладно ладно... а я схожу.
ушел батюшка и вернулся утром, довольный такой, рясу поправляет
тут бизнесмен ему и говорит
- а вот скажите батюшка, я вот не пью, не курю, жене не изменяю, спортом занимаюсь лишнего не ем, я что, неправильно живу ?
- отчего ж неправильно? очень даже правильно! ... но ЗРЯ!!!
вот и мадам сия вроде молодец... только зря.
сплошные клише.... которые сама себе придумала и мучается.
правильно кто то написал, улыбнись больше, добрее будь, пофлиртуй, дай шанс и надежду, и будет у тебя все.
- правильно, какой же дурак захочет иметь жену умней себя.
Лившиц, Левенбук "Руководство для желающих выйти замуж"