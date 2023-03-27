"У мужа есть любовница, но он хорошо зарабатывает": бросать неверного или остаться с ним - дилеммы женщин

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Иногда брак даёт трещину. В таком случае некоторые сразу разводятся, другие ищут развлечения на стороне. И порой неверность одного из супругов перестаёт быть тайной. На какие компромиссы с собой идут женщины, чтобы сохранить брак?
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А как бы вы поступили с неверными?
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Ну, за одним исключением. Там, где речь изначально о любви не шла - где выходила "за обеспеченного" и где не уходит, потому что муж "денег хороших получает". Вот тут о предательстве говорить нельзя - просто одну из сторон коммерческой сделки перестали устраивать ее условия.
Женская красота - товар скоропортящийся, и сдавая ее "в аренду", наивно рассчитывать, что сделка будет пожизненной. Непременно рано или поздно найдется товар лучшего качества и, возможно, по меньшей цене. И мужика даже упрекнуть в данном случае не в чем - он не виноватый, это рыночек порешал. Не хотите, чтобы к вам относились как к товару - не продавайтесь, а коли уж продались, терпите.
Да вы что она даже в рот не берет...
И снова вынужден вас огорчить.)))
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На таких соц опросах строится алгоритм разружения семьи.А казалось бы безоидная статейка