FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5709 постов • 1263 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
"У мужа есть любовница, но он хорошо зарабатывает": бросать неверного или остаться с ним - дилеммы женщин

"У мужа есть любовница, но он хорошо зарабатывает": бросать неверного или остаться с ним - дилеммы женщин

Автор:
27 марта 2023 11:45
Сообщество : Истории
Метки: брак   любовница   мужчины и женщины   неверный супруг   отношения   фото   
1909
15

Иногда брак даёт трещину. В таком случае некоторые сразу разводятся, другие ищут развлечения на стороне. И порой неверность одного из супругов перестаёт быть тайной. На какие компромиссы с собой идут женщины, чтобы сохранить брак?

×
×


А как бы вы поступили с неверными?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: брак   любовница   мужчины и женщины   неверный супруг   отношения   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Сергей Час назад
Интересней советы посмотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Alexander Gorn 3 минуты назад
Какая-то односторонняя подборка. А женщины типа не изменяют? Или просто мужики в соцсетях свои рога стараются не светить? В любом случае, независимо от пола, измена - это предательство. А предательство - самый тяжкий из грехов, и прощать его нельзя.

Ну, за одним исключением. Там, где речь изначально о любви не шла - где выходила "за обеспеченного" и где не уходит, потому что муж "денег хороших получает". Вот тут о предательстве говорить нельзя - просто одну из сторон коммерческой сделки перестали устраивать ее условия.

Женская красота - товар скоропортящийся, и сдавая ее "в аренду", наивно рассчитывать, что сделка будет пожизненной. Непременно рано или поздно найдется товар лучшего качества и, возможно, по меньшей цене. И мужика даже упрекнуть в данном случае не в чем - он не виноватый, это рыночек порешал. Не хотите, чтобы к вам относились как к товару - не продавайтесь, а коли уж продались, терпите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Majul 8 минут назад
в кратце, в троем, от туда... Что за повальная тенденция ставить пробелы в наречиях? Все настолько безграмотны? Все поголовно прогуливали среднюю школу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
· · 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
alertol 18 минут назад
Если мужа плохо кормить, то с него будут спадать трусы, причём не дома...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Past Полчаса назад
Здравствуйте Виктор Алексеевич, вынужден вас огорчить. Ваша жена вчера напилась на корпоративе.
Да вы что она даже в рот не берет...
И снова вынужден вас огорчить.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира Полчаса назад
Когда муж или жена изменяет, это прежде всего больно и унизительно. Тот, кто изменяет, об этом не думает. А советов нет. Каждый сам решает, как поступить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Капитошка 42 минуты назад
А как бы вы поступили с неверным?
""""""""""""""""
На таких соц опросах строится алгоритм разружения семьи.А казалось бы безоидная статейка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Медведев поддержал идею пиратства в интернете
Медведев поддержал идею пиратства в интернете
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по оригинальному описанию автора
Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по...
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сможете найти?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#аварии#картинки#автомир#Прикол#кино
#Юмор#Фотографии#забавно#Россия#автомобили#Приколы#машина#подборка#актеры
#история#США#СССР#в мире#дтп#авто аварии#сарказм#фильм#Крым
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая... Меркантильные девушки, или должен ли мужчина платить на свидании Меркантильные девушки, или должен ли мужчина платить на свидании 14 мастеров романтики, которые дадут фору даже Дон Жуану 14 мастеров романтики, которые дадут фору даже Дон Жуану 13 историй от жён про мужей, которые доказывают, что брак - это скорее бытовуха, а не романтика 13 историй от жён про мужей, которые доказывают, что брак - это скорее бытовуха, а не романтика Почувствуй разницу: как мужчины и женщины фотографируют друг друга Почувствуй разницу: как мужчины и женщины фотографируют друг друга

На что жалуетесь?

Вернуться