"Врываюсь в московскую суету!": Роман Костомаров учится жить заново

В январе этого года врачам удалось вернуть фигуриста практически с того света. Пневмония, некроз тканей, многочисленные операции, ампутация и очень сложный процесс реабилитации.

Но спортсмен не унывает, уверенно осваивает протезы ног и отлично поднимается по лестнице, перешагивая через ступеньку.