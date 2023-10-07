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"Врываюсь в московскую суету!": Роман Костомаров учится жить заново

"Врываюсь в московскую суету!": Роман Костомаров учится жить заново

Автор:
07 октября 2023 08:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   звезда   лестница   мама   протезирование   роман костомаров   
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию показал, как он освоился с протезами.

В январе этого года врачам удалось вернуть фигуриста практически с того света. Пневмония, некроз тканей, многочисленные операции, ампутация и очень сложный процесс реабилитации.


Но спортсмен не унывает, уверенно осваивает протезы ног и отлично поднимается по лестнице, перешагивая через ступеньку.


Он уже научился бегать и прыгать, а так же активно занимается плаваньем в бассейне.


На отлично проходит и осваивание протезов рук. Роман учится писать с помощью бионических рук, они позволяют использовать функционал кистей, хоть и не полноценный.


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Метки: Спорт   звезда   лестница   мама   протезирование   роман костомаров   
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1k
Darki 47 минут назад
Сильный мужик
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68
Dimonio 3 минуты назад
Похвально, когда есть куча денег...
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2k
Vergüenza Ajena 22 минуты назад
Героизировать человека, который из-за собственной дурости и алчности лишился конечностей?
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105k
Валентина Разумова Полчаса назад
Это и называли- олимпийский характер. Советский.
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222
iskra 41 минуту назад
Я помню каменты,когда он лежал в больнице и ему поочередно ампутировали ноги и руки. Тогда множество доброжелателей писали - "дайте человеку умереть спокойно","всё равно он не выживет","зачем жить "самовару"",и т.д..
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