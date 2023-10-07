"Врываюсь в московскую суету!": Роман Костомаров учится жить заново

Олимпийский чемпион по фигурному катанию показал, как он освоился с протезами.
В январе этого года врачам удалось вернуть фигуриста практически с того света. Пневмония, некроз тканей, многочисленные операции, ампутация и очень сложный процесс реабилитации.
Но спортсмен не унывает, уверенно осваивает протезы ног и отлично поднимается по лестнице, перешагивая через ступеньку.
Он уже научился бегать и прыгать, а так же активно занимается плаваньем в бассейне.
На отлично проходит и осваивание протезов рук. Роман учится писать с помощью бионических рук, они позволяют использовать функционал кистей, хоть и не полноценный.
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