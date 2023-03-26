Настоящий кот-цыган: хозяин вставил своему питомцу золотой клык взамен утраченного

При каких обстоятельствах котик потерял зуб, неизвестно, сколько стоили услуги звериного стоматолога - тоже. Но это далеко не первый случай, когда у кошачьих появляются золотые зубы. Еще в далёком 2005 году в Старом Осколе беспородной кисе повезло на добрых людей. Врачи ветлечебницы, куда кошку принесли усыплять, не только оставили ей жизнь, но и отдали свои деньги на лечение. Помимо прочего, кошке Фросе вставили золотой протез зуба.