Настоящий кот-цыган: хозяин вставил своему питомцу золотой клык взамен утраченного

Коты нередко теряют или ломают зубы. Обычные пушистые после этого приспосабливаются как-то существовать и дальше, но если у тебя золотой хозяин, то и зубы будут драгоценными.
А на что ты, хозяин, готов ради котика? Владелец этого мейн-куна явно любит своего питомца, и золотая коронка на клык - тому доказательство.
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При каких обстоятельствах котик потерял зуб, неизвестно, сколько стоили услуги звериного стоматолога - тоже. Но это далеко не первый случай, когда у кошачьих появляются золотые зубы. Еще в далёком 2005 году в Старом Осколе беспородной кисе повезло на добрых людей. Врачи ветлечебницы, куда кошку принесли усыплять, не только оставили ей жизнь, но и отдали свои деньги на лечение. Помимо прочего, кошке Фросе вставили золотой протез зуба.
А в 2019 году в Германии 6-летняя золотым протезом обзавелась 6-летняя тигрица.
Конечно, замена зубов на протез для кошачьих - дело непростое и затратное. Кроме прочего, есть ряд противопоказаний к этой операции: кошкам старше 10 лет и страдающим диабетом скорее всего в протезировании будет отказано.
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