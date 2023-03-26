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Настоящий кот-цыган: хозяин вставил своему питомцу золотой клык взамен утраченного

Настоящий кот-цыган: хозяин вставил своему питомцу золотой клык взамен утраченного

Автор:
26 марта 2023 16:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   золотой клык   кот   котики   протез   протезирование   
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Коты нередко теряют или ломают зубы. Обычные пушистые после этого приспосабливаются как-то существовать и дальше, но если у тебя золотой хозяин, то и зубы будут драгоценными.

А на что ты, хозяин, готов ради котика? Владелец этого мейн-куна явно любит своего питомца, и золотая коронка на клык - тому доказательство.


При каких обстоятельствах котик потерял зуб, неизвестно, сколько стоили услуги звериного стоматолога - тоже. Но это далеко не первый случай, когда у кошачьих появляются золотые зубы. Еще в далёком 2005 году в Старом Осколе беспородной кисе повезло на добрых людей. Врачи ветлечебницы, куда кошку принесли усыплять, не только оставили ей жизнь, но и отдали свои деньги на лечение. Помимо прочего, кошке Фросе вставили золотой протез зуба.


А в 2019 году в Германии 6-летняя золотым протезом обзавелась 6-летняя тигрица.

Конечно, замена зубов на протез для кошачьих - дело непростое и затратное. Кроме прочего, есть ряд противопоказаний к этой операции: кошкам старше 10 лет и страдающим диабетом скорее всего в протезировании будет отказано.

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Метки: видео   золотой клык   кот   котики   протез   протезирование   
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2k
Василий Афиногенов 37 минут назад
Томми одобряет
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Клыки нужны для удержания и убийства жертвы. Домашним кискам клыки не нужны это раз. Второе. Знакомая зубной хирург удалила свое сиамке клыки - та жрала все вещи - свитера, куртки, брюки, мебель - все в дырах, она взяла и удалила. сама. Тут только понты или заработок на пиаре
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