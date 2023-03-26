Юми Ну: первая азиатская модель появившаяся на страницах журнала Sports Illustrated

Что бы нам ни говорили про востребованность азиатских моделей, стоит помнить, что рады им в мире большой моды лишь в последнее десятилетие.
Одной из первых звездочек, которая смело смогла заявить о себе, является Юми Ну — азиатская модель размера плюс, которая была первой азиаткой, появившейся на страницах популярного издания Sports Illustrated.
Как говорит сама Юми — для нее эта большая честь. Ведь она показала, что существует целый ряд тех дам, которых практически всегда задвигают на задний план. Во-первых, она — азиатка. И почему-то долгое время восточная красота игнорировалась многими модными брендами.
Во-вторых, она модель размера плюс — попробуй покажи себя во всей красе на страницах главного мирового спортивного издания! Это не так-то просто. Своими фотографиями девушка невольно подняла вопрос о расизме и бодипозитиве в обществе.
Родом Юки из творческой семьи, ее дядей является очень известный диджей Стив Аоки. Поэтому неудивительно, что с ранних лет и сама модель увлекалась пением и музыкой. Но, так уж сложилось, что мир моды намного быстрей захватил ее в свои теплые объятья.
Говоря о будущем, Ну честно признается — загадывать она не любит. Вообще, девушка выпустила свою линию одежды для женщин размера плюс. Ведь она знает по себе — зачастую производитель забывает, что у всех свои особенности фигуры.
Свою модельную карьеру Юми начала в 14 лет: на данный момент ее имя имеет немалый вес в мире моды для полных женщин. После фотографий в Sports Illustrated Swimsuit ее заметили и другие модные издания, захотевшие поснимать столь перспективную модель.
Теперь Юми — популярная модель, бизнесменка и настоящая икона стиля среди полных женщин.
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Для этой девоньки момент уже наступил.
Извините, но модель чего?
Свиномвмки?