Юми Ну: первая азиатская модель появившаяся на страницах журнала Sports Illustrated

Как говорит сама Юми — для нее эта большая честь. Ведь она показала, что существует целый ряд тех дам, которых практически всегда задвигают на задний план. Во-первых, она — азиатка. И почему-то долгое время восточная красота игнорировалась многими модными брендами.

Во-вторых, она модель размера плюс — попробуй покажи себя во всей красе на страницах главного мирового спортивного издания! Это не так-то просто. Своими фотографиями девушка невольно подняла вопрос о расизме и бодипозитиве в обществе.