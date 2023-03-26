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Юми Ну: первая азиатская модель появившаяся на страницах журнала Sports Illustrated

Юми Ну: первая азиатская модель появившаяся на страницах журнала Sports Illustrated

Автор:
26 марта 2023 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: sports illustrated   Юми Ну   азиатская модель   в мире   люди   новости   фото   
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Что бы нам ни говорили про востребованность азиатских моделей, стоит помнить, что рады им в мире большой моды лишь в последнее десятилетие.

Одной из первых звездочек, которая смело смогла заявить о себе, является Юми Ну — азиатская модель размера плюс, которая была первой азиаткой, появившейся на страницах популярного издания Sports Illustrated.

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Как говорит сама Юми — для нее эта большая честь. Ведь она показала, что существует целый ряд тех дам, которых практически всегда задвигают на задний план. Во-первых, она — азиатка. И почему-то долгое время восточная красота игнорировалась многими модными брендами.

Во-вторых, она модель размера плюс — попробуй покажи себя во всей красе на страницах главного мирового спортивного издания! Это не так-то просто. Своими фотографиями девушка невольно подняла вопрос о расизме и бодипозитиве в обществе.

Родом Юки из творческой семьи, ее дядей является очень известный диджей Стив Аоки. Поэтому неудивительно, что с ранних лет и сама модель увлекалась пением и музыкой. Но, так уж сложилось, что мир моды намного быстрей захватил ее в свои теплые объятья.

Говоря о будущем, Ну честно признается — загадывать она не любит. Вообще, девушка выпустила свою линию одежды для женщин размера плюс. Ведь она знает по себе — зачастую производитель забывает, что у всех свои особенности фигуры.

Свою модельную карьеру Юми начала в 14 лет: на данный момент ее имя имеет немалый вес в мире моды для полных женщин. После фотографий в Sports Illustrated Swimsuit ее заметили и другие модные издания, захотевшие поснимать столь перспективную модель.

Теперь Юми — популярная модель, бизнесменка и настоящая икона стиля среди полных женщин.

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Метки: sports illustrated   Юми Ну   азиатская модель   в мире   люди   новости   фото   
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10  комментариев
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
В жизни женщины с лишним весом, наступают моменты, когда знак «плюс» смело можно заменять знаком «умножение»
Для этой девоньки момент уже наступил.
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1k
Виктор Глущенко 40 минут назад
Азиатская сестра ?
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5k
V2.Smirnov Час назад
А какое отношение имеет Sports к Size+?
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2k
ChePaev Час назад
ну ждем когда она начнет нам ссать в уши про бодипозитив и что надо любить себя таким каким ты есть. Все что угодно -только не в спортзал.
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29k
Владимир Час назад
Не "плюс сайз", а жирная.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Это модель?
Извините, но модель чего?
Свиномвмки?
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476
Денис Веселов ♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Модель 2:1
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9k
Copycat 2 часа назад
Ну тут хотя бы перед границей после которой полнота смотрится проитвно
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