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В США торнадо уничтожил фармацевтический завод Pfizer

В США торнадо уничтожил фармацевтический завод Pfizer

Автор:
20 июля 2023 14:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Pfizer   Видео   США   Северная Каролина   разрушения   торнадо   
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Целых 50 тысяч поддонов с чудо-вакцинами разметало по округе.

В Северной Каролине торнадо разрушил завод крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer. Ураган был настолько мощным, что практически сравнял с землёй несколько крупных построек и раскидал огромные фуры по округе, заблокировав магистраль между двумя штатами. Крыша предприятия Pfizer в Роки-Маунт оказалась смята как бумажный лист, а само здание расплющено.

Представители компании сообщили, что работники завода не пострадали, однако стихия уничтожила более 50 тысяч поддонов с лекарствами, которые готовились к транспортировке.

Всего в округе Нэш, где прошёл торнадо, травмы получили 13 человек. В соседнем Эджкомбе три человека получили ранения, двое из которых оказались опасными для жизни.

Что касается завода, то его быстро отстроят. Деньги у компании есть. В конце прошлого месяца стало известно, что страны ЕС заключили с фирмой Pfizer договор о резервировании 325 млн вакцин на случай новой пандемии.

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Метки: Pfizer   Видео   США   Северная Каролина   разрушения   торнадо   
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5  комментариев
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60k
pynh Час назад
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3k
americos 21 минуту назад
Абсолютно ничего страшного. Компания Pfizer наиболее известна своей Виагрой. Посыпят на поваленные строения таблетки своего производства И они сами поднимутся .
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49k
turyst Полчаса назад
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Влад 36 минут назад
Хорошо если с "чудо-вакцинами", а если фентанил?
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