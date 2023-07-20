В США торнадо уничтожил фармацевтический завод Pfizer

Целых 50 тысяч поддонов с чудо-вакцинами разметало по округе.
В Северной Каролине торнадо разрушил завод крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer. Ураган был настолько мощным, что практически сравнял с землёй несколько крупных построек и раскидал огромные фуры по округе, заблокировав магистраль между двумя штатами. Крыша предприятия Pfizer в Роки-Маунт оказалась смята как бумажный лист, а само здание расплющено.
Представители компании сообщили, что работники завода не пострадали, однако стихия уничтожила более 50 тысяч поддонов с лекарствами, которые готовились к транспортировке.
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Всего в округе Нэш, где прошёл торнадо, травмы получили 13 человек. В соседнем Эджкомбе три человека получили ранения, двое из которых оказались опасными для жизни.
Что касается завода, то его быстро отстроят. Деньги у компании есть. В конце прошлого месяца стало известно, что страны ЕС заключили с фирмой Pfizer договор о резервировании 325 млн вакцин на случай новой пандемии.
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