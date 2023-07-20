В США торнадо уничтожил фармацевтический завод Pfizer

В Северной Каролине торнадо разрушил завод крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer. Ураган был настолько мощным, что практически сравнял с землёй несколько крупных построек и раскидал огромные фуры по округе, заблокировав магистраль между двумя штатами. Крыша предприятия Pfizer в Роки-Маунт оказалась смята как бумажный лист, а само здание расплющено.



Представители компании сообщили, что работники завода не пострадали, однако стихия уничтожила более 50 тысяч поддонов с лекарствами, которые готовились к транспортировке.