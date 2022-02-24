Самые красивые триумфальные арки России

Арка, увенчанная колесницей и скульптурой богини Ники, стоит в Москве на Кутузовском проспекте и является послевоенной «реинкарнацией» другой арки, что возвели по указу Николая I в 1834 году.

Император хотел, чтобы и в Москве была памятная арка в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года против наполеоновской Франции - подобная той, что в том же 1834-м появилась в Санкт-Петербурге.

Первые триумфальные ворота были из дерева. Позже их сделали каменными. Но в 1936-м году их демонтировали из-за изменений в генеральном плане города. Чугунные колонны ворот потом несколько лет лежали на городской площади, пока их не переплавили на нужды вооружения во время Второй мировой войны.

Восстанавливали ворота в их нынешнем виде в 1966-1968 годах. Для этого заново отлили 150 скульптур, а для колонн отлили 12 новых.

2. Нарвские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге