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Самые красивые триумфальные арки России

Самые красивые триумфальные арки России (19 фото)

Автор:
24 февраля 2022 10:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   арка   арки   архитектура   в мире   красота   фото   
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Большинство были возведены в честь великих военных побед. Но есть и такие, что были сделаны просто во славу социализма.


1. Триумфальные ворота в Москве

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Арка, увенчанная колесницей и скульптурой богини Ники, стоит в Москве на Кутузовском проспекте и является послевоенной «реинкарнацией» другой арки, что возвели по указу Николая I в 1834 году.

Император хотел, чтобы и в Москве была памятная арка в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года против наполеоновской Франции - подобная той, что в том же 1834-м появилась в Санкт-Петербурге.

Первые триумфальные ворота были из дерева. Позже их сделали каменными. Но в 1936-м году их демонтировали из-за изменений в генеральном плане города. Чугунные колонны ворот потом несколько лет лежали на городской площади, пока их не переплавили на нужды вооружения во время Второй мировой войны.

Восстанавливали ворота в их нынешнем виде в 1966-1968 годах. Для этого заново отлили 150 скульптур, а для колонн отлили 12 новых.


2. Нарвские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге

Какое-то время были в буквальном смысле городскими воротами: здесь начиналась тогдашняя столица для тех, кто прибывал из Европы.

Ворота спроектировал итальянец Джакомо Кваренги. Их построили в 1834-м в честь победы в войне 1812 года. В 1944-м через них проходили войска, снявшие блокаду Ленинграда.

Сейчас во внутреннем помещении ворот - это три этажа с подвалом, - работает музей воинской славы.


3. Триумфальная арка Главного штаба в Санкт-Петербурге

Арка на центральной Дворцовой площади одновременно является и частью здания Генерального щтаба - его фасад длиной 580 м долгое время считался одним из самых длинных в Европе.

Проектировалась она позже, чем само строение и также была символом победы в войне 1812 года. Все барельефы арки выложены из слепков воинских трофеев, по бокам стоят статуи античных воинов, а венчает ее колесница с богиней Никой.

Спроектировавшией ее архитектор итальянского происхождения Карл Росси считал арку главной доминантой всего здания Главного штаба, а сегодня это одна из визитных карточек города. В восточном крыле этого здания сегодня размещаются сокровища Эрмитажа.


4. Триумфальная арка «Курская дуга» в Курске

Арка является частью ансамбля, возведенного в честь победы над нацизмом в 1945 году. Ее построили в 2000-м на въезде в город-герой Курск, где в 1943 году произошло одно из ключевых сражений Второй мировой, известное также как битва на Курской дуге.

У подножия арки расположены четыре фигуры воинов разных эпох - от Древней Руси до середины ХХ века, а венчает ее скульптура святого Георгия Победоносца, пронзающего копьем дракона.


5. Главный вход ВДНХ

Массивная арка в стиле сталинского ампира - еще один символ победы во Второй мировой войне.  Она стала и парадным входом на ВДНХ (Выставку достижений народного хозяйства), один из самых узнаваемых архитектурных памятников советского времени.

Фасадную часть арки венчает барельеф с гербом СССР, а на крыше стоит скульптура «Тракторист и колхозница». Герои советской эпохи держат над головой сноп колосьев и олицетворяют промышленность и сельское хозяйство.


6. Арка главного входа в Парк им. Горького

Этот символ главного столичного парка появился в 1955 году, когда центральный вход обозначила грандиозная арка по проекту Г. Щуко и А. Спасова. Долгое время 18-метровая арка вместе с находящимся рядом Крымским мостом была одним из символом новой социалистической Москвы.

Внутри нее есть небольшой музей истории парка, но самое интересное другое - сверху открыта смотровая площадка с видами на Воробьевы горы, Шуховскую и Останкинскую башни и высотку МИДа.



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Метки: Россия   арка   арки   архитектура   в мире   красота   фото   
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