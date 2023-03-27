Необычные инро, заменявшие японцам карманы

Вторая часть подборки инро – небольших коробочек, состоящих из секций, стянутых шнурком.
Традиционный японский костюм не предполагал карманов, поэтому японцы для ношения мелких предметов (монет, личных печатей и т. д.) использовали инро – небольшие коробочки, состоящие из секций, стянутых друг с другом шнурком.
Японский традиционный костюм не имел карманов, поэтому японцы для ношения мелких предметов (монет, личных печатей и другой различной мелочи) использовали инро.
Инро могли изготавливаться из кости, дерева, бамбука, ротанга и других материалов, покрываться лаком, резьбой и другими украшениями.
Позволить себе украшенные инро из ценных пород дерева и кости могли только очень богатые и знатные жители Японии. Простолюдины изготавливали инро из простого бамбука.
Инро могли состоять из двух, трёх, шести и более секций, но чаще всего встречаются модели из четырёх и пяти секций.
Инро носили на поясе. Шнурок перекидывался через пояс. От падения инро предохранял подвешенный на противоположном конце нэцкэ, который не давал шнурку проскочить под поясом.
Обычно инро имели прямоугольную форму с округлыми краями, но в этой подборке представлены инро нестандартной формы.
Источник:
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