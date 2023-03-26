Путешествие по полуострову в 1905 году. Крым в фотографиях французского путешественника

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Представляю вам фотографии из фотоальбома французского археолога и путешественника Жозефа де Байя. Француз бы членом Парижского географического общества и членом Уральского общества любителей естествознании. Он очень любил Россию и считал себя полурусским французом.
Фотографии отреставрированы и раскрашены.
Интересного просмотра!
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25.
Окрестности Судака. Князь Л.С. Голицын с гостями на участке тропы с мыса Капчик на Царский пляж. Князь Л.С. Голицын справа.
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Метки: Крым Россия Фотографии история
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