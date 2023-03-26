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Путешествие по полуострову в 1905 году. Крым в фотографиях французского путешественника

Путешествие по полуострову в 1905 году. Крым в фотографиях французского путешественника

Автор:
26 марта 2023 21:52
Метки: Крым   Россия   Фотографии   история   
354
25

Представляю вам фотографии из фотоальбома французского археолога и путешественника Жозефа де Байя. Француз бы членом Парижского географического общества и членом Уральского общества любителей естествознании. Он очень любил Россию и считал себя полурусским французом.

Фотографии отреставрированы и раскрашены.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: Крым   Россия   Фотографии   история   
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1  комментарий
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Slowly Полчаса назад
Странная реставрация.
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