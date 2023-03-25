«У нашей Герды двойня»

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Медведица Герда из зоопарка в Новосибирске начала выводить «в свет» малышей-близнецов. Семейство, которое никого не оставит равнодушным
В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило открыли доступ к вольеру белой медведицы Герды и двух ее малышей.
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«У нашей Герды родилась двойня. Событие для нас всех очень долгожданное. Мамочка уже больше месяца выкармливает, выхаживает свое потомство», — рассказывал директор зоопарка Андрей Шило.
Некоторое время о рождении малышей не сообщали, чтобы понаблюдать за мамой и убедиться, что все в порядке.
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