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«У нашей Герды двойня»

«У нашей Герды двойня»

Автор:
25 марта 2023 16:55
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Ursus maritimus   белый медведь   животные   медвежата   новосибирский зоопарк   редкий вид   хищные животные   
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Медведица Герда из зоопарка в Новосибирске начала выводить «в свет» малышей-близнецов. Семейство, которое никого не оставит равнодушным

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Метки: Ferae   Ursus maritimus   белый медведь   животные   медвежата   новосибирский зоопарк   редкий вид   хищные животные   
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