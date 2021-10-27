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Как лечат зубы белым медведям

Как лечат зубы белым медведям (7 фото)

Автор:
27 октября 2021 20:12
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   белый медведь   врачи   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   фото   
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Операция на корневом канале зуба - нелегкая процедура, а особенно, когда пациент - 600-килограммовый белый медведь. Персонал заповедника для животных в Англии решил помочь мишке, который страдал от зубной боли, и было решено провести лечение. Посмотрим, как лечат зубы белым мишкам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: белые медведи   белый медведь   врачи   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   фото   
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RALEXXX 12 минут назад
Класс. Интересно, а импланты им ставят?
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mercure

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