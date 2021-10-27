Как лечат зубы белым медведям

279
7
Операция на корневом канале зуба - нелегкая процедура, а особенно, когда пациент - 600-килограммовый белый медведь. Персонал заповедника для животных в Англии решил помочь мишке, который страдал от зубной боли, и было решено провести лечение. Посмотрим, как лечат зубы белым мишкам.
Трехлетний медведь по кличке Сису (Sisu) живет в парке дикой природы Yorkshire Wildlife Park в Англии. Недавно смотрители заметили, что мишка неважно себя чувствует и не проявляет активность. После осмотра ветеринара оказалось, что у Сису серьезно поврежден клык. Его не оставили в беде.
Стоматолог-зоотехник провел Сису операцию по очистке корневого канала зуба (удалению нерва). Операция под общим наркозом длилась час, и в ней приняли участие несколько специалистов. Стоматолог занимался удалением канала, ему помогала медсестра, а несколько других сотрудников следили за состоянием медведя.
×
Операция прошла успешно, и по словам доктора, очень вовремя: "Я рад, что мы вовремя прооперировали зуб Сису, потому что сломанный зуб может привести к тяжелой инфекции и вызвать боль. Мы очистили инфицированный корневой канал и запломбировали его," - рассказал стоматолог Питер Кертес.
После операции мишку переместили в вольер, где он проснулся через некоторое время - и несомненно, был очень благодарен за помощь! В парке Yorkshire Wildlife Park, помимо Сису, живет еще восемь белых медведей. Он является крупнейшим центром дикой природы после канадского парка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Необычный способ взвешивания коал
- "Это мое": медведь оккупировал птичье гнездо
- Какое чудо: в якутском зоопарке засняли белую медведицу и малыша
- В Якутии наконец поймали белого медведя, который забрел в поселок
- Белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру
20
Понравилось20
Новости партнёров