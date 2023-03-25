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В Екатеринбурге школьники открыли купальный сезон в местной луже

В Екатеринбурге школьники открыли купальный сезон в местной луже

Автор:
25 марта 2023 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   детство   екатеринбург   забавно   лужа   позитив   
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На территории одного из дворов образовалась огромная лужа, в которой решили искупаться мальчишки.

Надо было бомбочкой!)

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Метки: Юмор   видео   детство   екатеринбург   забавно   лужа   позитив   
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4  комментария
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5k
fin4all Час назад
Пацан сказал, пацан сделал! А теперь домой сушиться и люлей получать.
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21k
BiZ 2 минуты назад
на не слабо? хорошо хоть не с крыши пятиэтажки.
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2k
Pioner76 Час назад
Спор проиграл? Иначе такой идиотизм не объяснить.
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