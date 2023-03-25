В Екатеринбурге школьники открыли купальный сезон в местной луже

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На территории одного из дворов образовалась огромная лужа, в которой решили искупаться мальчишки.
Надо было бомбочкой!)
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