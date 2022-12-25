Врачи нашли в кишечнике подростка USB-шнур и резинку для волос

Житель Диярбакыра (Турция) встревожил родителей, когда пожаловался им на невыносимую боль в животе и тошноту.
И причина болезненных симптомов оказалась странной. Когда 15-летнего подростка привезли на обследование в больницу, врачи обнаружили в его кишечнике USB-шнур для зарядки телефона длиной около метра.
Была проведена спешная эндоскопия, в результате которой доктора извлекли не только злосчастный шнур, но и резинку для волос.
Детский гастроэнтеролог Ясар Доган рассказал, что после процедуры пациента в добром здравии отпустили домой, хотя и неясно, что именно заставило подростка проглотить подобные предметы, совершенно не пригодные в пищу.
Источник:
Источник:
- Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории
- Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме
- Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории
- Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях
- Короткое зимнее лето королевы Астрид
Теперь фраза «в жопу штекер», обрела технологическую завершенность