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Врачи нашли в кишечнике подростка USB-шнур и резинку для волос

Врачи нашли в кишечнике подростка USB-шнур и резинку для волос

Автор:
25 декабря 2022 09:30
Сообщество : Истории
Метки: USB-шнур   в кишечнике   видео   история   люди   резинка для волос   фото   
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Житель Диярбакыра (Турция) встревожил родителей, когда пожаловался им на невыносимую боль в животе и тошноту.

И причина болезненных симптомов оказалась странной. Когда 15-летнего подростка привезли на обследование в больницу, врачи обнаружили в его кишечнике USB-шнур для зарядки телефона длиной около метра.

Была проведена спешная эндоскопия, в результате которой доктора извлекли не только злосчастный шнур, но и резинку для волос.


Детский гастроэнтеролог Ясар Доган рассказал, что после процедуры пациента в добром здравии отпустили домой, хотя и неясно, что именно заставило подростка проглотить подобные предметы, совершенно не пригодные в пищу.



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Метки: USB-шнур   в кишечнике   видео   история   люди   резинка для волос   фото   
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4  комментария
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3k
Trilik Полчаса назад
Так может шнур в кишечник "случайно" с другой стороны попал?
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2k
SHAGREEN 47 минут назад
Зачем доставали? Нахера вмешиваться в естественный отбор?
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9k
GROMOZEKA 57 минут назад
Т. Е. Он постоянно на подзарядке.
Теперь фраза «в жопу штекер», обрела технологическую завершенность
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21k
ЦСКА Час назад
Наверное когда полностью зарядился, случайно проглотил и не заметил...
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Terracotka

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