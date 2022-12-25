Врачи нашли в кишечнике подростка USB-шнур и резинку для волос

Была проведена спешная эндоскопия, в результате которой доктора извлекли не только злосчастный шнур, но и резинку для волос.



Детский гастроэнтеролог Ясар Доган рассказал, что после процедуры пациента в добром здравии отпустили домой, хотя и неясно, что именно заставило подростка проглотить подобные предметы, совершенно не пригодные в пищу.