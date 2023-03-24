17 напоминаний, почему покраска волос в домашних условиях может закончиться полнейшей катастрофой

Окрашивание волос — отличный способ, позволяющий быстро изменить давно наскучивший образ и привнести в него изюминку. Многие девушки практикуют такой апгрейд регулярно, получая довольно хороший результат. Однако иногда в домашнем салоне красоты всё может пойти наперекосяк, в результате чего окрашивание будет напоминать чью-то плохую шутку или выходку безумного парикмахера. К счастью, испорченные волосы можно восстановить, а краску вывести. Поэтому чрезмерно переживать о неудавшемся бьюти-эксперименте не стоит.

Краска так и не отмылась, а впереди рабочий день