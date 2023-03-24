17 напоминаний, почему покраска волос в домашних условиях может закончиться полнейшей катастрофой

Предлагаю вам взглянуть на фото девушек, которые решили провести окрашивание волос в домашних условиях, но в итоге столкнулись со смешными неурядицами, которые они наверняка ещё долго не забудут.
Окрашивание волос — отличный способ, позволяющий быстро изменить давно наскучивший образ и привнести в него изюминку. Многие девушки практикуют такой апгрейд регулярно, получая довольно хороший результат. Однако иногда в домашнем салоне красоты всё может пойти наперекосяк, в результате чего окрашивание будет напоминать чью-то плохую шутку или выходку безумного парикмахера. К счастью, испорченные волосы можно восстановить, а краску вывести. Поэтому чрезмерно переживать о неудавшемся бьюти-эксперименте не стоит.
Краска так и не отмылась, а впереди рабочий день
Почти ровно
Тот самый момент, когда попросила мужа покрасить тебе волосы
Муж просто мастер аккуратности!
Девушка обесцветила волосы дома, а затем использовала средство для выпрямления
Уснуть с накрашенной головой? Легко!
Случайно покрасила ноги в фиолетовый цвет
Лёгкий хаос
Окрашивание не удалось? Зачем грустить? Лучше получать от процесса удовольствие
Обесцвечивание пошло не по плану
Неудачное окрашивание волос может произойти по многим причинам. Некоторые из них могут быть связаны с выбором цвета, неправильным применением краски или плохим качеством продукта.
Кто же знал, что с нанесённой краской нельзя принимать душ
Главное сохранять невозмутимость
Всё идёт по плану
Дай пять!
Волосы почему-то становятся жёлтыми, хотя должны быть русыми
Случайно испортила причёску
Прошлой ночью я попыталась осветлить волосы до платинового блонда. Очевидно, в моих волосах было слишком много рыжего пигмента, поэтому ничего не получилось.
Волосы должны были быть фиолетовыми, но никак не розовыми!
Любительский переход в блонд
Чтобы избежать неудачного окрашивания в будущем, необходимо выбирать качественную краску для волос, следовать инструкциям по применению и тщательно подбирать цвет, который соответствует вашему типу кожи и цвету глаз. Также можно обратиться к профессиональному стилисту или парикмахеру, который даст советы по выбору цвета и поможет достичь желаемого результата.
Источник:
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