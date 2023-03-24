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Самый молодой герой соцтруда: кто был прототипом главного героя фильма “Весна на Заречной улице”

Самый молодой герой соцтруда: кто был прототипом главного героя фильма “Весна на Заречной улице”

Автор:
24 марта 2023 07:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Запорожье   Николай Рыбников   СССР   весна на заречной улице   герой соцтруда   металлургия   сталь   
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Он получил звание всего в 27 лет.

Григорий Константинович Пометун появился на свет в 1930 году в селе Ильинка. Во время Великой Отечественной, он трудился вместе с дедом-кузнецом.

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Дед знал все о железе: что из него делают, когда лучше его ковать и как закаливать.

В 1945-м стал поступил в Днепродзержинское ремесленное училище. Через три года Григорий пошёл работать на металлургический завод “Запорожсталь”. Через год ему уже доверили выплавку стали. Вскоре он возглавил бригаду мартеновской печи и поставил рабочий рекорд - его коллектив превысил норматив по выплавке стали на тысячу тонн, а Григорий стал самым молодым героем Социалистического труда в СССР.

Стал я молодых ребят подбивать на скоростные плавки. Не решаются. «Как это плавку за 3 часа, когда 6 положено?». Объясняю. Робеют. «Сгорим, — говорят, — мы с этими плавками, осрамимся, цех подведем». Теперь странно вспоминать. Даже Михаил Кинебас не решался, признанный нынешний мастер скоростных плавок, тоже Герой Социалистического Труда».

Тогда на него обратили внимание кинематографисты и Пометун стал прототипом главного героя “Весны на Заречной улице”. Он охотно общался с актёром Николаем Рыбниковым и объяснял ему все тонкости сталеплавильного дела. А тот потом каждый год поздравлял Григория с днём металлурга. В конце 1980-х Пометун стал депутатом Всесоюзного общества ветеранов войны и труда.

После развала СССР, Пометун пошёл работать в металлургический лицей и передавал свой опыт молодёжи. Несмотря на непростое время, Григорий Константинович не опустил руки и совершенствовал процесс плавки стали. Ученики его уважали, а он охотно делился знаниями.

В 2019 году легендарный герой соцтруда ушёл из жизни, ему было 89 лет.

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Метки: Запорожье   Николай Рыбников   СССР   весна на заречной улице   герой соцтруда   металлургия   сталь   
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vuckvak Час назад
Ну а где сам то григорий?
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9k
krivsan Час назад
Любимый фильм
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Davy Jones 2 часа назад
Скоростные плавки.
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