Самый молодой герой соцтруда: кто был прототипом главного героя фильма “Весна на Заречной улице”

Стал я молодых ребят подбивать на скоростные плавки. Не решаются. «Как это плавку за 3 часа, когда 6 положено?». Объясняю. Робеют. «Сгорим, — говорят, — мы с этими плавками, осрамимся, цех подведем». Теперь странно вспоминать. Даже Михаил Кинебас не решался, признанный нынешний мастер скоростных плавок, тоже Герой Социалистического Труда».

Тогда на него обратили внимание кинематографисты и Пометун стал прототипом главного героя “Весны на Заречной улице”. Он охотно общался с актёром Николаем Рыбниковым и объяснял ему все тонкости сталеплавильного дела. А тот потом каждый год поздравлял Григория с днём металлурга. В конце 1980-х Пометун стал депутатом Всесоюзного общества ветеранов войны и труда.

После развала СССР, Пометун пошёл работать в металлургический лицей и передавал свой опыт молодёжи. Несмотря на непростое время, Григорий Константинович не опустил руки и совершенствовал процесс плавки стали. Ученики его уважали, а он охотно делился знаниями.