Самый молодой герой соцтруда: кто был прототипом главного героя фильма “Весна на Заречной улице”

Он получил звание всего в 27 лет.
Григорий Константинович Пометун появился на свет в 1930 году в селе Ильинка. Во время Великой Отечественной, он трудился вместе с дедом-кузнецом.
Дед знал все о железе: что из него делают, когда лучше его ковать и как закаливать.
В 1945-м стал поступил в Днепродзержинское ремесленное училище. Через три года Григорий пошёл работать на металлургический завод “Запорожсталь”. Через год ему уже доверили выплавку стали. Вскоре он возглавил бригаду мартеновской печи и поставил рабочий рекорд - его коллектив превысил норматив по выплавке стали на тысячу тонн, а Григорий стал самым молодым героем Социалистического труда в СССР.
Стал я молодых ребят подбивать на скоростные плавки. Не решаются. «Как это плавку за 3 часа, когда 6 положено?». Объясняю. Робеют. «Сгорим, — говорят, — мы с этими плавками, осрамимся, цех подведем». Теперь странно вспоминать. Даже Михаил Кинебас не решался, признанный нынешний мастер скоростных плавок, тоже Герой Социалистического Труда».
Тогда на него обратили внимание кинематографисты и Пометун стал прототипом главного героя “Весны на Заречной улице”. Он охотно общался с актёром Николаем Рыбниковым и объяснял ему все тонкости сталеплавильного дела. А тот потом каждый год поздравлял Григория с днём металлурга. В конце 1980-х Пометун стал депутатом Всесоюзного общества ветеранов войны и труда.
После развала СССР, Пометун пошёл работать в металлургический лицей и передавал свой опыт молодёжи. Несмотря на непростое время, Григорий Константинович не опустил руки и совершенствовал процесс плавки стали. Ученики его уважали, а он охотно делился знаниями.
В 2019 году легендарный герой соцтруда ушёл из жизни, ему было 89 лет.
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