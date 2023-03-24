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Малышка с кукольной внешностью и стальным прессом штурмует соцсети

Малышка с кукольной внешностью и стальным прессом штурмует соцсети

Автор:
24 марта 2023 07:39
Метки: девочка с прессом   дети   кинли хейман   малышка модель   соцсети   шесть лет девочке   
1995
8

Кинли Хейман - 6-летняя рыжая девочка, которая обрела популярность благодаря своей кукольной внешности и гимнастическим талантам.

Ей всего 6 лет, но она уже гимнастка, модель, актриса и победительница конкурсов красоты

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С раннего возраста она занимается гимнастикой, а с 3-х лет участвует и побеждает в детских конкурсах красоты.

Матери стараются отдавать дочек обычно в девочковые кружки, но вот Кинли завсегдатая спортзала.

Кубики пресса на животе малышки вызывают немало споров в сети, люди пишут, что девочка выглядит слишком взрослой для своего возраста, и родители не дают ей оставаться ребёнком.


Мама и папа заметили потенциал дочери и страсть к занятию спортом, когда ей больше 12 месяцев. С тех пор они развивают таланты девочки.

Источник:

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Метки: девочка с прессом   дети   кинли хейман   малышка модель   соцсети   шесть лет девочке   
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18  комментариев
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6k
Sanar 2 часа назад
Два дибила не предохранялись, теперь у них есть заработок на личинке человека. Ну это входит в норму, это даже не удивляет.
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5k
zulluz 3 минуты назад
не вырастет же ?
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6k
Alex 7 минут назад
Смотрится жутко. Неужели и у нас так будет?
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13k
котегRUS 12 минут назад
сгубленное детство...
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10k
Seledochnik Полчаса назад
Кто этот киборг?
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495
Николай Александрович Полчаса назад
какая милаха
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10k
Sapsan Полчаса назад
Пеппи длинный чулок
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10k
Ф Ив Полчаса назад
Если это не фотошоп и не грим, то такой пресс это какая-то жуть. Хорошо когда есть мышцы, но не в таком гипертрофированном виде.
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6k
grimmsan 44 минуты назад
яжмать нашла себе отличный способ заработать на своем чаде))
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15k
Элитный тигр Час назад
Ьлядь уродство какое-то...
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10k
Игорь Час назад
как то страшновато
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90
Maikl Час назад
Мордулька прикольная, а вот брюшко что то как то жутковааато, особливо ПУП.
Вангую пластику придётся делать когда повзраслеет.
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90
Maikl parallax 49 минут назад
Весьма вероятно
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380
Dima 2 часа назад
а потом она станет мальчиком)))
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101k
parallax 2 часа назад
Бедный ребёнок. Вместо детсва у неё будет маркетинг.
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Спелая кукурузинка

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