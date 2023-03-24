Малышка с кукольной внешностью и стальным прессом штурмует соцсети

Кинли Хейман - 6-летняя рыжая девочка, которая обрела популярность благодаря своей кукольной внешности и гимнастическим талантам.
Ей всего 6 лет, но она уже гимнастка, модель, актриса и победительница конкурсов красоты
С раннего возраста она занимается гимнастикой, а с 3-х лет участвует и побеждает в детских конкурсах красоты.
В соцсетях почти 300 тыс человек следят за жизнью Кинли: её мать активно ведёт блог, публикуя фото с занятий по гимнастике и рекламных фотосессий
Матери стараются отдавать дочек обычно в девочковые кружки, но вот Кинли завсегдатая спортзала.
Кубики пресса на животе малышки вызывают немало споров в сети, люди пишут, что девочка выглядит слишком взрослой для своего возраста, и родители не дают ей оставаться ребёнком.
Мама и папа заметили потенциал дочери и страсть к занятию спортом, когда ей больше 12 месяцев. С тех пор они развивают таланты девочки.
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Вангую пластику придётся делать когда повзраслеет.