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30+ заброшек, от которых захватывает дух

30+ заброшек, от которых захватывает дух

Автор:
07 марта 2023 17:54
Сообщество : Путешествия
Метки: заброшки   красиво   красота   приключения   природа и люди   путешествия   тайна   удивительно   
1606
37

Заброшенные строения невольно притягивают взгляд. Одни пугают своим призрачным видом, другие навевают воспоминания о прошлом, а третьи просто завораживают тихой красотой - как те, что вы увидите в этой подборке.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшки   красиво   красота   приключения   природа и люди   путешествия   тайна   удивительно   
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3  комментария
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90k
Дмитрий 24 минуты назад
Люди вкладывали душу в строения, мечтали что перейдёт по наследству и дело их будет жить , но итог печальный.
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10k
Маламут Уральский 3 минуты назад
Всём известное государство
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14k
Кот Скрипалей 17 минут назад
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