30+ заброшек, от которых захватывает дух

Автор:
07 марта 2023 17:54
Заброшенные строения невольно притягивают взгляд. Одни пугают своим призрачным видом, другие навевают воспоминания о прошлом, а третьи просто завораживают тихой красотой - как те, что вы увидите в этой подборке.
Чертов мост, Кромлау, Германия
Замок Данноттар, прибрежная крепость XV века
Заброшенная теплица XIX века
Заброшенная часовня во Франции
Проход дьявола на вершине горы
Особняк в заросшем парке, Ирландия
Стоянка электроавтомобилей, заброшенная после банкротства производителя
Замок мадам Шерри в Честерфилде, Нью-Гэмпшир
Напольная мозаика римской виллы, обнаруженная при раскопках в древнем городе Зевгма
Заброшенный железнодорожный путь в Париже
Замок Титагель, XIII век, Корнуолл, Англия
Брошенный лимузин Cadillac Eldorado Fleetwood 1975 года выпуска
Вилла Викофф на острове Карлтон, штат Нью-Йорк, была построена в 1894 году и заброшена в 1920-х годах
Аббатство Тинтерн, Монмутшир
Бассейн в Шато де Санн, замке XVIII века в Любероне
"Недавно я купил этот заброшенный дом в Техасе и теперь пытаюсь его расчистить"
Цветы на заброшенном железнодорожном пути в Париже
Лланберис, Уэльс, заброшенные дома шахтеров XIX века
Заброшенная тропа смотрит на вас
Заброшенная вилла на побережье
Заброшенный дом в Мэриленде похож на декорацию к фильму ужасов
Зимний сад заброшенного особняка в стиле ар нуво, Италия
Заросший мхом автомобиль в финском лесу
Паровоз, побежденный природой
Старинный каменный дом в Англии
Лестница в заброшенном доме
Заброшенные "американские горки"
Заброшенный дом в округе Суэйн
Заброшенный дом-ботинок в английском лесу
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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