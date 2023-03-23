Голодный крокодил заявился на пикник и украл контейнер с пивом

Любители сафари Даву Вольхутер и Ровена Моулд отправились в заповедник Ритспруит, чтобы покататься на машине и понаблюдать за дикими животными. Они потратили несколько часов и были вознаграждены лишь тем, что увидели одинокого гепарда.

Уставшие пенсионеры остановились у ближайшего водоёма, чтобы устроить пикник. И тут гора сама пришла к Магомету: на берег выполз крокодил и направился прямо к ним.