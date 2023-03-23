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Голодный крокодил заявился на пикник и украл контейнер с пивом

Голодный крокодил заявился на пикник и украл контейнер с пивом

Автор:
23 марта 2023 18:05
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   воришка   дикие животные   животные   заповедник   крокодил   поведение животных   хищник   юар   
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Совершенно анекдотическая история произошла с пожилой парой, путешествующей по национальному парку Крюгер в ЮАР. Во время пикника у воды к ним в гости пришёл крокодил и нагло утащил термоконтейнер с напитками. Он просто решил, что ему нужнее.

Любители сафари Даву Вольхутер и Ровена Моулд отправились в заповедник Ритспруит, чтобы покататься на машине и понаблюдать за дикими животными. Они потратили несколько часов и были вознаграждены лишь тем, что увидели одинокого гепарда.


Уставшие пенсионеры остановились у ближайшего водоёма, чтобы устроить пикник. И тут гора сама пришла к Магомету: на берег выполз крокодил и направился прямо к ним.

Вернее — туда, где была разложена еда для пикника. До припасов на столике рептилия не дотянулась и заинтересовалась синим контейнером, стоявшим на земле. Уже через пару минут добыча оказалась в крокодильей пасти, а затем в воде!

Довольный хищник быстро плыл, держа ящик в челюстях, как будто это самое обычное для него дело. Наблюдавшая за ним Ровена только охала в ужасе, а Даву, снимая видео, смеялся и повторял:


Мужик, это не по-джентльменски. Там моё пиво было.


Казалось бы, ничего более удивительного произойти уже не может. Но тут к крокодилу, который утащил контейнер, подплыл его товарищ и набросился на добычу с другой стороны. Они кинулись на пластиковый ящик так, будто перетягивали канат или сражались за тушу зебры. Зрелище было поистине пугающим.

По словам туристов, они были потрясены тем, что произошло. Эта прогулка по заповеднику запомнится им надолго.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   воришка   дикие животные   животные   заповедник   крокодил   поведение животных   хищник   юар   
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16k
Алекс 52 минуты назад
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7k
Allmaster 24 минуты назад
По скудоумию своему они даже не поняли, что им повезло, а не ляжку откусили...
Что то я даже в страшном сне не поеду бухать рядом скажем с медведем в тайге.
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2k
Replicant 24 минуты назад
А крокодил-то не дурак,знал что брать!
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19k
anpetrof Полчаса назад
Ну решили крокодилы пивка попить. Что тут необычного
?
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48k
Элек Мек 36 минут назад
Геннадий,ты не прав....
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