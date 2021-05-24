Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед

Но Тедди профукал и второй кусок мяса - он тоже покатился вниз. По словам туристки Карлии Кейт, в этот раз крокодил успел его достать, потому что рядом был его сородич, больше интересующийся мясом. После ролика с неудачей Тедди, его прозвали "крокодилом, потерявшим координацию" - а может, он был просто не особо голоден.