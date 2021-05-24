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Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед

Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 13:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   крокодил   крокодилы   фото   хищник   хищники   
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Во время экскурсии по парку рептилий в Австралии, туристка засняла неудачу гребнистого крокодила по кличке Тедди. Пока туристы ожидали от него зрелищ, 500-килограммовый и пятиметровый хищник два раза не смог поймать свой обед.

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Метки: видео   дикая природа   животные   крокодил   крокодилы   фото   хищник   хищники   
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