Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед

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Во время экскурсии по парку рептилий в Австралии, туристка засняла неудачу гребнистого крокодила по кличке Тедди. Пока туристы ожидали от него зрелищ, 500-килограммовый и пятиметровый хищник два раза не смог поймать свой обед.
Гребнистый крокодил по кличке Тедди (Teddy) живет в парке Крокодилус в Берриме, Северная Территория, Австралия. Большой парк специализируется на сохранении крокодилов - там они окружены заботой и хорошими условиями. Недавно Тедди засняли туристы, которые проплывали мимо него на лодке - они стали свидетелями его неудачи.
Пока 500-килограммовый и пятиметровый крокодил сидел на берегу, один из смотрителей решил продемонстрировать туристам, как Тедди обедает. Он кинул крокодилу кусок мяса. Все туристы ожидали захватывающего зрелища, как тот бросится на кусок, но Тедди не смог его поймать. Кусок упал на землю, а потом вовсе свалился в реку. Ленивый крокодил смирился с потерей, и сотрудник кинул еще один кусок..
Но Тедди профукал и второй кусок мяса - он тоже покатился вниз. По словам туристки Карлии Кейт, в этот раз крокодил успел его достать, потому что рядом был его сородич, больше интересующийся мясом. После ролика с неудачей Тедди, его прозвали "крокодилом, потерявшим координацию" - а может, он был просто не особо голоден.
Видео с провалом Тедди:
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