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Слоненок сплясал для туристов

Слоненок сплясал для туристов (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 15:16
Сообщество : Животные
Метки: Парк Крюгера   дикие животные   животные   забавно   слоненок   слоны   танец   юар   
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Слоны в парке Крюгера в ЮАР явно рады туристам! Этот слоненок даже исполнил перед посетителями сафари зажигательный танец.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Парк Крюгера   дикие животные   животные   забавно   слоненок   слоны   танец   юар   
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8  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Нихрена у него там "слоненок" болтается )))
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44k
Albert GER 3 минуты назад
Танец называется - куетверк)))
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312
LinkLine 9 минут назад
он с тремя хвостами больше на осьминога смахивает
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2k
LU-LU 12 минут назад
Спасибо, фишки. Действительно пост хорошего настроения!
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34k
Андрей Бертон 54 минуты назад
У него два хвоста или это он так рад видеть туристов?
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6k
Sterling Malory Archer Андрей Бертон 7 минут назад
Капитан сборной слонов по футболу
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29k
Alex Час назад
"Дэнги давай, давай дэнги"
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8k
Владимир Владимирович Час назад
мужик
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