Слоненок сплясал для туристов

Слоны в парке Крюгера в ЮАР явно рады туристам! Этот слоненок даже исполнил перед посетителями сафари зажигательный танец.
Слоненок, проживающий в Национальном парке Крюгера в ЮАР, устроил незабываемое представление для группы участников экскурсионного сафари.
Ради того, чтобы дать концерт перед туристами, он даже отстал от мамы. Впрочем, она не стала протестовать, - возможно, потому, что такие концерты слоненок дает не впервые, и она уже привыкла к его "концертной деятельности"?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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