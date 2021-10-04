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В сеть попала запись с дрона, съеденного крокодилом

В сеть попала запись с дрона, съеденного крокодилом (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 10:10
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   вода   документальный фильм   дрон   животные   крокодил   хищник   
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Американские журналисты снимали в суровой Австралии документальный фильм про крокодилов, но одна из рептилий решила полакомиться дорогостоящим беспилотником.
Телекомпания ABC News снимала документальный фильм в австралийском городе Дарвин к 50-летию запрета на охоту на рептилий под названием "Территория крокодилов".

Во время съёмки дроном один из крокодилов держался поблизости от техники. В какой-то миг он совершил прыжок из воды и попросту утащил устройство. Возможно, он принял летательный аппарат за птичку.
Оператор Дэйн Херст потерял связь с дроном, купленного специально для этого фильма. Дрон "погиб" в свой первый полёт. Сотрудники телекомпании посчитали, что крокодил проглотил устройство или разгрыз его. Но спустя 2 недели покалеченный дрон был найден на берегу лагуны.
Специалисты смогли восстановить карту памяти с отснятым материалом.

На кадрах можно увидеть, как крокодил молниеносно выпрыгнул из воды и утащил за собой дрон, который продолжал некоторое время снимать и под водой.
Пользователи соцсетей развеселились от этой истории и пожалели крокодила, который вместо еды поймал невкусную технику.

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Метки: Австралия   вода   документальный фильм   дрон   животные   крокодил   хищник   
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1k
manul74 Полчаса назад
квадрик стоил этих кадров )))
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7k
Vadim 38 секунд назад
Тут эпичнее:
Ссылка youtu.be
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29k
ACU900 5 минут назад
Наш Генадий был голодный
Проглотил он дрон холодный :))
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1k
fraxinus 5 минут назад
Гена: Че, я тут дрончика нашел. Ты шаришь?
Чебурашка: А пульт нашел? Если нет, брось.
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4k
Vladimir 13 минут назад
Слава богу, все прояснилось. Я уж подумал, что появились летающие крокодилы, которые охотятся на дроны.
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100
Шурман Полчаса назад
Первое фото 4 вертый , на втором аэир , бляха ну пока есть сигнал можно и с телефона забрать это видео .
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100
Шурман Колька Валеркин сын 17 минут назад
Прости просто у меня все эти дроны есть , люблю полетать :) но ФПВ или Мэвик 2 лучше .
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100
Шурман Колька Валеркин сын 16 минут назад
Это моя новая игрушка , советовать не буду но потенциал отличный

Ссылка www.youtube.com
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