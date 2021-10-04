В сеть попала запись с дрона, съеденного крокодилом

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Американские журналисты снимали в суровой Австралии документальный фильм про крокодилов, но одна из рептилий решила полакомиться дорогостоящим беспилотником.
Телекомпания ABC News снимала документальный фильм в австралийском городе Дарвин к 50-летию запрета на охоту на рептилий под названием "Территория крокодилов".
Во время съёмки дроном один из крокодилов держался поблизости от техники. В какой-то миг он совершил прыжок из воды и попросту утащил устройство. Возможно, он принял летательный аппарат за птичку.
Во время съёмки дроном один из крокодилов держался поблизости от техники. В какой-то миг он совершил прыжок из воды и попросту утащил устройство. Возможно, он принял летательный аппарат за птичку.
Оператор Дэйн Херст потерял связь с дроном, купленного специально для этого фильма. Дрон "погиб" в свой первый полёт. Сотрудники телекомпании посчитали, что крокодил проглотил устройство или разгрыз его. Но спустя 2 недели покалеченный дрон был найден на берегу лагуны.
Специалисты смогли восстановить карту памяти с отснятым материалом.
На кадрах можно увидеть, как крокодил молниеносно выпрыгнул из воды и утащил за собой дрон, который продолжал некоторое время снимать и под водой.
На кадрах можно увидеть, как крокодил молниеносно выпрыгнул из воды и утащил за собой дрон, который продолжал некоторое время снимать и под водой.
Пользователи соцсетей развеселились от этой истории и пожалели крокодила, который вместо еды поймал невкусную технику.
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Проглотил он дрон холодный :))
Чебурашка: А пульт нашел? Если нет, брось.