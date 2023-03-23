Перерисовка замка и армии фракции Оплот из HoMM III силами нейросети

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Я вежливо попросил нейросетку улучшить и создать новые изображения в стиле HoMM III. Что-то получилось очень хорошо, а некоторые персонажи никак не хотели выходить похоже. Но результат весьма достойный. Аж захотелось поиграть вечером в HoMM III.
Сначала экспериментировал с видом города. Получились классные виды, объединённые стилистикой данного изображения:
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Дальше настала очередь существ Оплота. Жаль, что кентавры никак не хотели получаться. Midjorney с упорством рисовала человека на коне. Прямое указание на изображения кентавров успеха не возымело.
За какую фракцию вам нравилось играть в HoMM III?
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