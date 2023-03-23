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Перерисовка замка и армии фракции Оплот из HoMM III силами нейросети

Перерисовка замка и армии фракции Оплот из HoMM III силами нейросети

Автор:
23 марта 2023 18:27
Сообщество : Нейротворчество
Метки: HOMM III   Midjourney   Нейротворчество   оплот   фракции HoMM III   эльфы   
1140
19
Я вежливо попросил нейросетку улучшить и создать новые изображения в стиле HoMM III. Что-то получилось очень хорошо, а некоторые персонажи никак не хотели выходить похоже. Но результат весьма достойный. Аж захотелось поиграть вечером в HoMM III.
Сначала экспериментировал с видом города. Получились классные виды, объединённые стилистикой данного изображения:
×
×
Дальше настала очередь существ Оплота. Жаль, что кентавры никак не хотели получаться. Midjorney с упорством рисовала человека на коне. Прямое указание на изображения кентавров успеха не возымело.
За какую фракцию вам нравилось играть в HoMM III?

Источник:

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Метки: HOMM III   Midjourney   Нейротворчество   оплот   фракции HoMM III   эльфы   
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5  комментариев
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11k
GROMOZEKA Час назад
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛЕГЕНДЫ!
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Yus 21 минуту назад
Очередные потуги от малолетки резвящегося с нейросетью , обосравшие игру.
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71k
Пётровыч Полчаса назад
Оригинальные фотки намного лучше.
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Chupa_Ka_Bra

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