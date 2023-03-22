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Зачем есть золото?

Зачем есть золото?

Автор:
22 марта 2023 18:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   драгоценности   золото   интересное   исследования   факты   
3269
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Сегодня пищевое золото - это вполне рядовая вещь. Во многих ресторанах можно встретить блюда, украшенные таким золотом. Но есть ли в этом смысл в такой роскоши?

Пищевое золото - это чистое беспримесное золото. В составе блюда оно может быть помечено как пищевая добавка Е175 (кстати, Е174 - это серебро).

Такое украшение блюд продают на тончайших листах (примерно 100 нанометров - 0,0001 мм). Также оно может быть в виде хлопьев или порошка.

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Пищевое золото используется в самых разных блюдах, применение ограничено лишь фантазией повара. Его добавляют в напитки, покрывают им десерты, обильно посыпают блюда, как будто это не золото, а тёртый сыр.

Это вовсе не современное пищевое открытие. Ведь пищевое золото использовали ещё древние египтяне (практически 5000 лет назад). Они вообще его использовали для духовного и телесного очищения, свято веря, что оно обладает божественными свойствами.
Множество алхимиков варили с золотом лечебные зелья. И даже сам Парацельс, основавший современную фармакологию, делал таблетки с золотом.

А есть ли от него польза?

Золото организмом не усваивается. Оно выходит в том же виде, что и заходит, поэтому пользы вроде бы никакой. Но продавцы пищевого золота заверяют, что выгода организму есть и что оно лечит ну почти всё. Вот только в 1975 и в 2016 годах были проведены исследования и ничего хоть мало-мальски полезного в пищевом золоте обнаружить не удалось.

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Метки: Еда   драгоценности   золото   интересное   исследования   факты   
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29  комментариев
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3k
Похаб Стебаныч 8 часов назад
Зачем-зачем... Что бы срать золотом.
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18k
Robin Hood 2 часа назад
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8k
Elena Ki 3 часа назад
Я покупала мед с золотом в подарок. Сама мед не ем, так что мне пофиг. Съели его или нет, не в курсе.
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4k
avix 4 часа назад
У Доктора Хауса была серия, где жена травила мужа золотом.

Ссылка www.youtube.com
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5k
Искандер 4 часа назад
У меня была водка с тончайшим золотым песком. Употребил, только отфильтровав! Как то стрёмно, не решился!
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40k
Бабай 4 часа назад
Польза, польза... А мы покупаем или продаём?
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17k
тов.Suhov 5 часов назад
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65k
doker 6 часов назад
Вы цыган видели? Повара со съедобным золотом и ромалы - это одно племя, что любят лохов.

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9k
alex9845 6 часов назад
В первую очередь это отличный бизнес,ведь блюдо для дураков будет стоить баснословно, а золота там будет на центы.
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17k
RDen 6 часов назад
не ну это как золотой унитаз...или тачка покрытая золотом
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13k
a_komolow 6 часов назад
Понты дороже денег!
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46k
Мойша 7 часов назад
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21k
BiZ 7 часов назад
пользы нет, если купить и сожрать. а вот если продать - польза очевидная.
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40k
Сергей 7 часов назад
Очередной развод поваров.
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101k
parallax 7 часов назад
Чтобы понты были комплектом, надо покупать ещё и это.

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43k
turyst 7 часов назад
"Но продавцы пищевого золота заверяют, что выгода организму есть"

Конечно есть!
Как вы можете сомневаться?
Большая выгода организму!
Продавца.
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29k
Ego sum qui sum 7 часов назад
В докторе Хаузе была серия про долговременное отравление золотом - вред от него есть при долгом употреблении
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21k
Davy Jones 7 часов назад
Чтобы дерьмо в унитазе блестело
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4k
Старичок 8 часов назад
в свое время была золотая" кремлевская "таблетка.
понты-они такие, никого не щадят.
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