Зачем есть золото?

Сегодня пищевое золото - это вполне рядовая вещь. Во многих ресторанах можно встретить блюда, украшенные таким золотом. Но есть ли в этом смысл в такой роскоши?
Пищевое золото - это чистое беспримесное золото. В составе блюда оно может быть помечено как пищевая добавка Е175 (кстати, Е174 - это серебро).
Такое украшение блюд продают на тончайших листах (примерно 100 нанометров - 0,0001 мм). Также оно может быть в виде хлопьев или порошка.
Пищевое золото используется в самых разных блюдах, применение ограничено лишь фантазией повара. Его добавляют в напитки, покрывают им десерты, обильно посыпают блюда, как будто это не золото, а тёртый сыр.
Это вовсе не современное пищевое открытие. Ведь пищевое золото использовали ещё древние египтяне (практически 5000 лет назад). Они вообще его использовали для духовного и телесного очищения, свято веря, что оно обладает божественными свойствами.
Множество алхимиков варили с золотом лечебные зелья. И даже сам Парацельс, основавший современную фармакологию, делал таблетки с золотом.
А есть ли от него польза?
Золото организмом не усваивается. Оно выходит в том же виде, что и заходит, поэтому пользы вроде бы никакой. Но продавцы пищевого золота заверяют, что выгода организму есть и что оно лечит ну почти всё. Вот только в 1975 и в 2016 годах были проведены исследования и ничего хоть мало-мальски полезного в пищевом золоте обнаружить не удалось.
Источник:
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Конечно есть!
Как вы можете сомневаться?
Большая выгода организму!
Продавца.
понты-они такие, никого не щадят.