Зачем есть золото?

Пищевое золото - это чистое беспримесное золото. В составе блюда оно может быть помечено как пищевая добавка Е175 (кстати, Е174 - это серебро).

Такое украшение блюд продают на тончайших листах (примерно 100 нанометров - 0,0001 мм). Также оно может быть в виде хлопьев или порошка.