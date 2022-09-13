Малоизвестные факты про арахис

Одна из самых странных фобий на планете вызвана как раз арахисом.

Арахибутирофобия (боязнь арахисового масла) - это страх того, что оно прилипнет к небу и вызовет удушье.

Люди, которые страдают этой фобией очень боятся арахисового масла, даже если оно стоит просто на прилавке в магазине. Эту фобию высмеивали даже в комиксе Чарльза М. Шульца, но психиатрические ассоциации подтверждают, что фобия есть и есть люди, которые от неё страдают.