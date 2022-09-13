Малоизвестные факты про арахис

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Арбуз и баклажан - это ягода, помидоры и авокадо - фрукты, а арахис только прикидывался орехом.
Почему арахис называют орехом?
Потребители смотрят на то, что находится на продуктовых полках. Если еда небольшая, круглая, в древесной скорлупе, хрустящая и сухая, то её скорее всего назовут орехом. Но с точки зрения ботаники нужно рассматривать растение целиком. Настоящий орех - это сухой плод с одним семенем, который заключён в твёрдую, нерасщепляющуюся стенку завязи. Внешняя оболочка настоящего ореха сама по себе не открывается.
Потребители смотрят на то, что находится на продуктовых полках. Если еда небольшая, круглая, в древесной скорлупе, хрустящая и сухая, то её скорее всего назовут орехом. Но с точки зрения ботаники нужно рассматривать растение целиком. Настоящий орех - это сухой плод с одним семенем, который заключён в твёрдую, нерасщепляющуюся стенку завязи. Внешняя оболочка настоящего ореха сама по себе не открывается.
У арахиса обычно два семени, а оболочку легко сломать. Так как они растут в стручках, то технически арахис относится к бобовым - семейству растений, которые производят свои плоды в стручках и у них больше общего с горохом, чем с настоящими орехами. Интересно как он созревает - цветёт над землёй, а потом уходит под землю, чтобы дозреть. Собирают его выкапывая из земли.
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Интересное и полезное про арахис
Он является отличным дополнением рациона из-за "хороших" жиров и высокого содержания белка.
В арахисе содержится примерно 80% насыщенных жиров и этот полезный растительный жир способствует снижению холестерина и уменьшить воспаление, которое нередко предшествует хроническим заболеваниям. А по содержанию белка арахис превосходит любой орех -на 100 грамм арахиса приходится 26 грамм чистого белка. В нём также есть множество полезных питательных веществ, антиоксидантов, витаминов, минералов и пищевых волокон.
В арахисе содержится примерно 80% насыщенных жиров и этот полезный растительный жир способствует снижению холестерина и уменьшить воспаление, которое нередко предшествует хроническим заболеваниям. А по содержанию белка арахис превосходит любой орех -на 100 грамм арахиса приходится 26 грамм чистого белка. В нём также есть множество полезных питательных веществ, антиоксидантов, витаминов, минералов и пищевых волокон.
Одна из самых странных фобий на планете вызвана как раз арахисом.
Арахибутирофобия (боязнь арахисового масла) - это страх того, что оно прилипнет к небу и вызовет удушье.
Люди, которые страдают этой фобией очень боятся арахисового масла, даже если оно стоит просто на прилавке в магазине. Эту фобию высмеивали даже в комиксе Чарльза М. Шульца, но психиатрические ассоциации подтверждают, что фобия есть и есть люди, которые от неё страдают.
Арахибутирофобия (боязнь арахисового масла) - это страх того, что оно прилипнет к небу и вызовет удушье.
Люди, которые страдают этой фобией очень боятся арахисового масла, даже если оно стоит просто на прилавке в магазине. Эту фобию высмеивали даже в комиксе Чарльза М. Шульца, но психиатрические ассоциации подтверждают, что фобия есть и есть люди, которые от неё страдают.
Арахис полезен не только в качестве еды
В начале 1900-х американский ботаник Джордж Вашингтон Карвер исследовал и разработал больше 300 способов использования арахиса.
Именно его можно назвать "отцом арахисовой промышленности", так как он кропотливо и долго изучал свойства арахиса. Он продвигал использование арахиса в таких вещах как крем для обуви, зубная паста, черника, крем для обуви, жир и прочее. И его усилия не были напрасными - арахис сейчас не только еда, но используется при производстве нитроглицерина, косметики, красителей, пластмасс и краски.
В начале 1900-х американский ботаник Джордж Вашингтон Карвер исследовал и разработал больше 300 способов использования арахиса.
Именно его можно назвать "отцом арахисовой промышленности", так как он кропотливо и долго изучал свойства арахиса. Он продвигал использование арахиса в таких вещах как крем для обуви, зубная паста, черника, крем для обуви, жир и прочее. И его усилия не были напрасными - арахис сейчас не только еда, но используется при производстве нитроглицерина, косметики, красителей, пластмасс и краски.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда интересное исследования орехи питание факты
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Миндаль 30% белка.
И это не аргумент вообще. Арахис - хуже по качеству орехов нет. Первое место миндаль, потом фисташка, фундук, прочие орехи.. ниже арахиса просто нет.. там один крахмал...