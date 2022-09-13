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Малоизвестные факты про арахис

Малоизвестные факты про арахис

Автор:
13 сентября 2022 15:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   интересное   исследования   орехи   питание   факты   
636
5
Арбуз и баклажан - это ягода, помидоры и авокадо - фрукты, а арахис только прикидывался орехом.
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Источник:

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Метки: Еда   интересное   исследования   орехи   питание   факты   
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8  комментариев
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7k
vitenok 2 часа назад
Не знаю, как авакадо, а томаты - цитата -" Плоды томата с точки зрения ботаники многогнёздные синкарпные ягоды"
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Арахис, от латинсного arachis hypogaea, от греческого аракос ипогиос = орех подземный. Земляной орех, в общем.
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8k
Mauritanien 58 минут назад
Как раз насыщенные жирные кислоты вредны. Полиненасыщенные это к рыбе. Жиры группы Омега. Пост для детского сада.
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791
basil pupkin Час назад
А картоха, это видоизменённый отросток или стебель проще говоря.
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
"по содержанию белка арахис превосходит любой орех -на 100 грамм арахиса приходится 26 грамм чистого белка"
Миндаль 30% белка.
И это не аргумент вообще. Арахис - хуже по качеству орехов нет. Первое место миндаль, потом фисташка, фундук, прочие орехи.. ниже арахиса просто нет.. там один крахмал...
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