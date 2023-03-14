От чего зависит цена натурального жемчуга

Жемчужина - это, по сути, проникший внутрь раковины мусор: обломок скелета, песчинка или же паразитирующий организм, который был изолирован моллюском концентрическим слоем перламутра.

Вот этот полученный продукт может быть самых разных цветовых оттенков. Могут быть кремовые, зелёные, чёрные, белые и даже голубые минералы.