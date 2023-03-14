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От чего зависит цена натурального жемчуга

От чего зависит цена натурального жемчуга

Автор:
14 марта 2023 17:56
Сообщество : RealFishki
Метки: драгоценности   интересное   камни   минералы   украшения   факты   ювелирные изделия   
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Стоимость ожерелья из "дикого" жемчуга примерно 250 г может достигать 4 млн рублей. И аналогичное колье из жемчуга, выращенного на плантации, будет оценён в 10 раз меньше. Но почему так?

Ювелирный жемчуг образуется в раковинах морских и речных моллюсков. Они распространены по всему миру и выращиваются даже в России. Но морские камешки намного крупнее и оцениваются намного выше.

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Жемчужина - это, по сути, проникший внутрь раковины мусор: обломок скелета, песчинка или же паразитирующий организм, который был изолирован моллюском концентрическим слоем перламутра.

Вот этот полученный продукт может быть самых разных цветовых оттенков. Могут быть кремовые, зелёные, чёрные, белые и даже голубые минералы.

Жемчуг со времён Античности и до Позднего Средневековья был самым драгоценным сокровищем. Сегодня цена его упала благодаря технологии культивации жемчуга и производству искусственных украшений. Но всё равно даже современная рыночная цена жемчуга далека от того, чтобы быть доступной для каждого. Для большинства людей это недоступная роскошь.

Среди драгоценных камней жемчуг - единственный, не требующий тщательной обработки. Но не каждая жемчужинка будет дорого стоить. Идеальными считаются круглые, редких оттенков - бирюзовых, розовых, коричнево-золотых, голубых. Важен также перламутровый слой, который толще у здоровых моллюсков. Ну и разумеется жемчужина должна быть без дефектов и блестящей. И дороже будет самый массивный камень. Причём определить - морская, речная или выращенная на плантации жемчужина - невозможно. Но натуральная жемчужина, пойманная ловцами на побережье, стоит в разы дороже. Ювелирные мастерские стараются работать с проверенными поставщиками, чтобы не было обмана.

То есть жемчуг как таковой драгоценностью не является. Но становится ею, если приобретает редкие черты - идеальную сферическую форму, уникальный оттенок, большой размер.
Но забавно, что самыми дорогими жемчужинами стали бесформенные "Голова Аллаха" и "Пуэрто". Но их фишка - в размере, ведь "Голова" весит 6,37 кг и стоит примерно 40 млн долларов. А вот "Пуэрто" весит аж 34 кг и цена этой жемчужины - 100 млн долларов.

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Метки: драгоценности   интересное   камни   минералы   украшения   факты   ювелирные изделия   
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1  комментарий
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gavrosh 37 минут назад
Больше всего цена зависит от жадности барыг.
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