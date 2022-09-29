Самые дорогие материалы планеты

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Покупка вещей из этих материалов может вас разорить.
Что такое материал? Это "вещество или смесь веществ, из которых состоит объект". Есть материалы, которые стоят просто баснословно.
Платина
Первыми познакомились с платиной испанские конкистадоры ещё в середине 16 века. Платина долгое время ценилась ниже серебра, из-за того, что не поддавалась переплавке и долгое время просто не находила применения.
В России платину нашли впервые на Урале в 1819 году, а в 1824 открыли платиновые россыпи в Нижнетагильском округе. Сейчас лидеры по добыванию - ЮАР. Материал используется в оружейной, ювелирной и медицинской промышленности.
Сейчас стоимость платины не больше 28-30 долларов за грамм.
В России платину нашли впервые на Урале в 1819 году, а в 1824 открыли платиновые россыпи в Нижнетагильском округе. Сейчас лидеры по добыванию - ЮАР. Материал используется в оружейной, ювелирной и медицинской промышленности.
Сейчас стоимость платины не больше 28-30 долларов за грамм.
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Белый трюфель
Эти грибы - самые дорогие. У них сильный аромат и для поисков этих грибов привлекают свиней и дрессированных собак. Больше всего их в Испании, Хорватии, на юге Германии, во Франции, Португалии, Италии.
Диаметр варьируется от 1 до 20 см, вес – в пределах 5 – 1500 г. Да, подземный гриб может весить 1,5 кг. Цена на сам трюфель зависит от вида гриба (белый дороже черного) и его веса. Самый дорогой трюфель – это белый трюфель из Альбы, на границе с Пьемонтом. Грибы с этих краев продают по 1,5-7,5 тысяч евро (133 – 665 т.р.) за килограмм. Дороже чёрной икры и золота.
Диаметр варьируется от 1 до 20 см, вес – в пределах 5 – 1500 г. Да, подземный гриб может весить 1,5 кг. Цена на сам трюфель зависит от вида гриба (белый дороже черного) и его веса. Самый дорогой трюфель – это белый трюфель из Альбы, на границе с Пьемонтом. Грибы с этих краев продают по 1,5-7,5 тысяч евро (133 – 665 т.р.) за килограмм. Дороже чёрной икры и золота.
Тааффеит
В ноябре 1945 года геммолог Эдвард Чарльз Ричард Тааффе изучал шпинель. И вот один из экземпляров существенно отличался от других.
В лаборатории выяснили уникальность физических и химических свойств камня. Сегодня его добывают на Шри-Ланке и в Танзании. Для драгоценного камня он мягкий, но его применяют только в производстве ювелирных украшений. Стоимость тааффеита колеблется от 2,5 до 20 тысяч долларов (182 т. р.- 1,4 млн. р.) за грамм, или от 500 до 4 тысяч доларов (36 т.р. -292 т.р.) за карат=0,2 грамма.
В лаборатории выяснили уникальность физических и химических свойств камня. Сегодня его добывают на Шри-Ланке и в Танзании. Для драгоценного камня он мягкий, но его применяют только в производстве ювелирных украшений. Стоимость тааффеита колеблется от 2,5 до 20 тысяч долларов (182 т. р.- 1,4 млн. р.) за грамм, или от 500 до 4 тысяч доларов (36 т.р. -292 т.р.) за карат=0,2 грамма.
Икра белуги
За килограмм самого дорого продукта животного мира Golden caviar придётся отдать 18,500 евро за килограмм. Вот сколько стоит бриллиантовая икра белуг-альбиносов, которую иногда экспортируют из Ирана. Стоимость обусловлена ещё тем, что белуги-альбиносы мечут свою золотистую икру очень редко - раз в сто лет.
В год в Европе может появиться не больше десяти кг такой икры. Ну а где дорогой продукт - там и дорогая упаковка: в Иране её решили фасовать в баночки из чистого золота. На сегодняшний день икра распродана на 4 года вперёд.
В год в Европе может появиться не больше десяти кг такой икры. Ну а где дорогой продукт - там и дорогая упаковка: в Иране её решили фасовать в баночки из чистого золота. На сегодняшний день икра распродана на 4 года вперёд.
Золото
Самое дорогое золото - традиционное жёлтое 999 пробы, так как природного аурума там 99,9%, и лишь 0,1% - примеси. Проба оценивается в 24 карата, это редкость в ювелирном деле, потому что имеет тусклый цвет и мягкую консистенцию.
Цена жёлтого золота - 56 долларов за грамм.
Цена жёлтого золота - 56 долларов за грамм.
Родий
Его открыли в Англии в 1803 году. Твёрдый благородный металл, он обладает мощными отражающими свойствами, стойкостью к коррозии и окислению. За год во всём мире добывается только 30 тонн родия, который применяют для изготовления зеркал и фар, в химической и автомобильной промышленности.
Стоимость родия сильно возросла за последнее время и колеблется в пределах 185 -190 долларов (13,5 т.р. – 13,8 т.р.) за грамм.
Стоимость родия сильно возросла за последнее время и колеблется в пределах 185 -190 долларов (13,5 т.р. – 13,8 т.р.) за грамм.
Пейнит
Пейнит был внесён в Книгу рекордов Гинесса как самый редкий драгоценный камень. На 2005 год было всего 18 известных экземпляров, которые все были описаны и пронумерованы. Из них чистых красных пейнитов было всего 3 и самым тяжёлым был пятый экземпляр, который весил 2,54 карат.
Сегодня большая часть кристаллов находится у частных коллекционеров, а остальное отдали Британскому музею естествознания, Научно-исследовательской лаборатории драгоценного камня в Швейцарии и Геммологическому институту США.
Его стоимость оценить сложно, ведь нет ни одного предложения о продаже. Но минералоги считают, что если бы он вышел на рынок, то цена был его начиналась от 300, 000 долларов за грамм.
Сегодня большая часть кристаллов находится у частных коллекционеров, а остальное отдали Британскому музею естествознания, Научно-исследовательской лаборатории драгоценного камня в Швейцарии и Геммологическому институту США.
Его стоимость оценить сложно, ведь нет ни одного предложения о продаже. Но минералоги считают, что если бы он вышел на рынок, то цена был его начиналась от 300, 000 долларов за грамм.
Шафран
Это самая дорогая пряность. Сегодня его можно купить за 5,5 - 6 тысяч долларов. Одна из причин такой высокой стоимости - сложное производство. Шафран не растёт сам по себе - его добывают из пурпурного крокуса, который цветёт лишь две недели в году и продолжительность цветения каждого отдельного цветка не дольше трёх дней. То есть нужно собрать тычинки на рассвете, в первый день цветения и быстро их высушить. Только так готовая специя будет качественной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда деньги драгоценности интересное факты цена
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"Стоимость обусловлена ещё тем, что белуги-альбиносы мечут свою золотистую икру очень редко - раз в сто лет."-лень искать, но то что это 3,14..жь, даже не сомневаюсь. Это такой момент что даже проконтролировать невозможно.