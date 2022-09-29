Самые дорогие материалы планеты

Пейнит был внесён в Книгу рекордов Гинесса как самый редкий драгоценный камень. На 2005 год было всего 18 известных экземпляров, которые все были описаны и пронумерованы. Из них чистых красных пейнитов было всего 3 и самым тяжёлым был пятый экземпляр, который весил 2,54 карат.

Сегодня большая часть кристаллов находится у частных коллекционеров, а остальное отдали Британскому музею естествознания, Научно-исследовательской лаборатории драгоценного камня в Швейцарии и Геммологическому институту США.

Его стоимость оценить сложно, ведь нет ни одного предложения о продаже. Но минералоги считают, что если бы он вышел на рынок, то цена был его начиналась от 300, 000 долларов за грамм.