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Самые дорогие материалы планеты

Самые дорогие материалы планеты

Автор:
29 сентября 2022 16:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   деньги   драгоценности   интересное   факты   цена   
3655
10
Покупка вещей из этих материалов может вас разорить.
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Метки: Еда   деньги   драгоценности   интересное   факты   цена   
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20  комментариев
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12k
Kostick 2 часа назад
а где калифорний? там ценник вообще адский, четверть ярда за грамм...
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8k
Trenzel2003 3 минуты назад
Здравый смысл. На примере что творит европа против своего народа. Этот ингредиент поистине бесценен.
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85k
parallax 15 минут назад
Собирать яд скорпионов – невероятно опасное и прибыльное занятие. Он содержит белок, необходимый для лечения серьезных заболеваний, таких как артрит, заболевания кишечника и рассеянный склероз. При непомерно высокой цене почти 35 миллионов долларов за галлон (3,79 литра), яд скорпиона является самой дорогой натуральной жидкостью в мире.
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2k
Alex 16 минут назад
А что тут делает дешманский нефрит? 5 долларов за камень! Огромные деньги! Полкило колбасы.
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36k
Mamin Sibiriak 24 минуты назад
Твёрдость тааффеита по шкале Мооса - 8-8.5, такую же твёрдость имеют топаз, берилл, изумруд, шпинель. Тааффеит не мягкий, а хрупкий.

Нефрит не прочнее стали и гранита - у него высокая ударная вязкость, нефрит с трудом поддаётся расколу.
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211
Бухаю по пятницам 58 минут назад
30 лет назад все старались купить и перепродать красную ртуть. Каковой в природе не существовало.
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211
Бухаю по пятницам Час назад
Хотел что-то прикупить из этого списка, но на все деньги купил мороженное.
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12k
котегRUS Час назад
автор, а где инфа про антиматерию ?((
Многими рейтингами – серьезными и не очень утверждается, что самое дорогое в мире вещество – антиматерия. Чтобы добыть грамм антиводорода, необходимо потратить более 62 триллионов долларов. Вопрос о практической ценности этой субстанции ставится всё более определенно многие видят в ней способ удовлетворить все энергетические потребности человечества.
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873
Просто прохожий Час назад
Автор точно безмозглый придурок. Как можно сравнивать несравнимое- платину, золото с шафраном или икрой???
"Стоимость обусловлена ещё тем, что белуги-альбиносы мечут свою золотистую икру очень редко - раз в сто лет."-лень искать, но то что это 3,14..жь, даже не сомневаюсь. Это такой момент что даже проконтролировать невозможно.
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6k
пропеллер Час назад
то есть если я по нефриту молотком пи.зд.ану он не разобьется?вы не путайте твердость и вязкость, прочность с ударостойкостью.если уж алмаз колется то и эта хрень разлетится.
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4k
Babangdida Час назад
Если белуга-альбинос мечет икру раз в 100 лет, каким же уродом надо быть, чтобы её собирать и есть!?
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1k
Горбовский Час назад
а что за материалы трюфель, икра белуги и шафран?
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22
Егор Летов 2 часа назад
В настоящее время антивещество является самым дорогим веществом на Земле около 62,5 триллиона долларов за грамм антиводорода
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4k
TPECKOED 2 часа назад
Cyka, прочитал первый пункт и сразу понял, что автор - долбоклюй тот ещё.
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63
Aleck Aleck TPECKOED 49 минут назад
Тоже удивлен расценками этой статьи. Платина в несколько раз дороже золота, но не в этой статье.
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