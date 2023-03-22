В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но покупатели нашли подход к совести упрямца

Животворящий кулак работает как часы. После лилового мейкапа несознательный покупатель начал просить прощения.
В Перми молодой человек так оголодал, что начал есть некупленные еще продукты прямо в зале магазина на улице Ушакова. На замечания не реагировал и "быковал" на кассира. Неравнодушная покупательница решила снять инцидент, чтобы у работника магазина были доказательства происходившего. Разумеется, такой оборот дела бородача не устроил. Тот стал сильно возмущаться и угрожать.
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Однако в магазине нашлись любители порядка, которые в ненавязчивой форме уточнили, почему бородатый человек позволяет себе такое поведение в общественных местах. После такого внимания к своей персоне бузотёр счел, что лучше извиниться.
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Прощения-то он попросил, но не раскаялся, потому что после записал новое видео, в котором от души высказался о своих обидчиках, сообщив, что те, как крысы, нападают толпой. Избитый пообещал отомстить, но что-то пошло не так.
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Молодой человек не учёл, что на любое действие возникает закономерное противодействие. И после разъяснительной работы снова извинился и слёзно пообещал удалить все видео из своего блога.
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Пермяки удивляются упорству этого голодного мужчины, но напоминают, что в случае чего смогут еще раз достучаться до его совести.
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