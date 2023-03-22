В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но покупатели нашли подход к совести упрямца

В Перми молодой человек так оголодал, что начал есть некупленные еще продукты прямо в зале магазина на улице Ушакова. На замечания не реагировал и "быковал" на кассира. Неравнодушная покупательница решила снять инцидент, чтобы у работника магазина были доказательства происходившего. Разумеется, такой оборот дела бородача не устроил. Тот стал сильно возмущаться и угрожать.



