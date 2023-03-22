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В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но покупатели нашли подход к совести упрямца

В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но покупатели нашли подход к совести упрямца

Автор:
22 марта 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бородач   видео   извинения   оголодал   пермь   покупатели   продавцы   
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Животворящий кулак работает как часы. После лилового мейкапа несознательный покупатель начал просить прощения.

В Перми молодой человек так оголодал, что начал есть некупленные еще продукты прямо в зале магазина на улице Ушакова. На замечания не реагировал и "быковал" на кассира. Неравнодушная покупательница решила снять инцидент, чтобы у работника магазина были доказательства происходившего. Разумеется, такой оборот дела бородача не устроил. Тот стал сильно возмущаться и угрожать.



Однако в магазине нашлись любители порядка, которые в ненавязчивой форме уточнили, почему бородатый человек позволяет себе такое поведение в общественных местах. После такого внимания к своей персоне бузотёр счел, что лучше извиниться.



Прощения-то он попросил, но не раскаялся, потому что после записал новое видео, в котором от души высказался о своих обидчиках, сообщив, что те, как крысы, нападают толпой. Избитый пообещал отомстить, но что-то пошло не так.


Молодой человек не учёл, что на любое действие возникает закономерное противодействие. И после разъяснительной работы снова извинился и слёзно пообещал удалить все видео из своего блога.



Пермяки удивляются упорству этого голодного мужчины, но напоминают, что в случае чего смогут еще раз достучаться до его совести.

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Метки: бородач   видео   извинения   оголодал   пермь   покупатели   продавцы   
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179  комментариев
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6k
Дмитрий 8 часов назад
Что то пошло не так!!!!......Да наоборот. Всё пошло именно так!
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113
Lev A. 3 минуты назад
На Эльдара Джарахова похож)
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1k
VitL Час назад
В Европе лет 10 назад, украинец с голодухи украл еду в магазине. Его поймали, судили, грозил реальный срок. Но конституционный суд постановил, что-то типа, что вороство еды для обеспечения биологических потребностей, при невозможности удовлетворить эти потребности другим способом, не я вляется преступлением. Его отпустили. С тех пор в Европе за это вроде как не судят.
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15k
Элитный тигр Час назад
То есть это чурбанье - герой перед бабами, а как по соплям получил - что-то не понравилось???
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11k
Sergey 2 часа назад
Пермякам, заботящимся о культуре в своем городе, моё огромное уважение!
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477
Dima Udo 2 часа назад
Правильно, так и надо
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9k
Фомич 2 часа назад
А что там за продукты такие?! Поел, лицо опухло и вежливым стал. ГМО какое-то новое?
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115
Серж 2 часа назад
Пора на двери вешать таблички: «Ослолюбам вход запрещен»!
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455
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Опять же - где борода? То, что у него - это не борода, это издевательство над самой концепцией бороды. Вот это - борода. Да и били его очень аккуратно и нежно - всего два синяка на рыле. Чего расплакался, спрашивается? Его собратья, когда обезьяньей толпой нападают, до того, как дыхание не кончится, бить не прекращают.
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16k
Андрей 3 часа назад
Таких надо на камеру петушить это единственный способ их утихомирить навсегда!
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5k
vasilykopkov 3 часа назад
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4k
Вячеслав 3 часа назад
Хорошо, что я не один такой, кто после просмотра видео захотел из него говно выбить.
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12k
Крошка Кайдзю 3 часа назад
Судя по формату стрижки бороды - ваххабит .
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
такой переменчивый, как сельский ветерок :)
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9k
Axel 3 часа назад
Прямо классическое "а меня за шо?" слышится в этих грустных и растерянных глазах (один синий)
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5
Василий Рашин 3 часа назад
Только со слабыми и стариками ромы могут духариться, при виде кулака сразу слёзы и сопли....
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441
trancer001 3 часа назад
Ему нравится извиняться
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8k
Ntvl 3 часа назад
обезьянка не понимала, обезьянку спасёт только это.

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2k
Инквизитор РФ 4 часа назад
Любит о.пи.зд.юливаться, вот извращенец
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3k
Leonid 4 часа назад
Второй день в топе обизяна...
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49k
Сергей 4 часа назад
Знал я одного такого - [мат] - огребал, опять [мат] - опять огребал и так всю свою короткую и не яркую жизнь прожил, пока его за не правильные слова ножичком один бродяга не пырнул. Такие уроды неисправимы...
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