Неправильный кот: почему свободолюбивый нрав манулов грозит им вымиранием

FISHKINET
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос,... «Приехал к грязным русским»: певица Арина Буланова высказалась о расизме в России «Приехал к грязным русским»: певица Арина Буланова высказалась о... Авиакомпании США требуют запретить китайским и индийским конкурентам летать над Россией Авиакомпании США требуют запретить китайским и индийским... Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт" Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт" Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 марта Корейцы массово просятся в армию, чтобы бороться с США Корейцы массово просятся в армию, чтобы бороться с США Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в военкомат Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали... Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Машинист на кулаках объяснил самоубийце, что жизнь надо любить Машинист на кулаках объяснил самоубийце, что жизнь надо любить Начинающий филиппинский блогер Начинающий филиппинский блогер Балкон, дрон и помидоры. В сети троллят Елену Зеленскую за интервью американскому каналу Балкон, дрон и помидоры. В сети троллят Елену Зеленскую за... Видео дня: как помыть дверцу духовки между стеклами внутри Видео дня: как помыть дверцу духовки между стеклами внутри Испанскую принцессу Леонор в августе 2023 г. заберут в армию Испанскую принцессу Леонор в августе 2023 г. заберут в армию Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Мужское бесплодие и инфаркт миокарда: вакцина от Pfizer оказалась не совсем безобидной Мужское бесплодие и инфаркт миокарда: вакцина от Pfizer оказалась... Мифы про сон Мифы про сон Краткая инструкция, как быстро узнать о существовании гравитации Краткая инструкция, как быстро узнать о существовании гравитации 14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках 14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках
Неправильный кот: почему свободолюбивый нрав манулов грозит им вымиранием

Неправильный кот: почему свободолюбивый нрав манулов грозит им вымиранием

Автор:
18 марта 2023 12:27
Метки: Ferae   Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   кошачьи   манул   редкий вид   хищные животные   
313
11

Этих забавных кошек с пушистым мехом и странным взглядом становится все меньше. Но попытки приручить их и начать массовое разведение в неволе терпят неудачу

Ученые любят строить предположения: а что если с Земли исчезнут люди? Как поведут себя звери? Точно можно сказать одно: этому будет очень рад с виду самый домашний из всех диких кошачьих — манул.

×
×

ЗООСПРАВКА

Манул

Felis manul / Otocolobus manul


Класс — млекопитающие

Отряд — хищные

Семейство — кошачьи

Род — кошки


Длина тела — 52–65 см, длина хвоста — 23–31 см, вес — 2–5 кг. Средняя продолжительность жизни в неволе — 12–14 лет. Сколько живет на свободе, неизвестно.


Главное отличие манула от домашних кошек — глаза. Желтые, с круглыми зрачками, которые при ярком свете не сужаются до щелочек, а просто уменьшаются. У манула также, по сравнению с большинством кошек, более массивное тело, короткие толстые ноги и длинный толстый хвост, резко закругляющийся на конце. Голова небольшая, широкая и уплощенная, уши маленькие, округлые. На щеках — пушистые баки и по две полоски темной шерсти. Существует три подвида манула, различные по окрасу шерсти: серовато-бурый — сибирский, рыжеватый — среднеазиатский, темно-серый — тибетский. В России встречается только сибирский. Он обитает на трех изолированных участках — в Читинской области, Забайкалье и на Алтае.


В природе

Манул — дикий представитель семейства кошачьих, по размерам похожий на домашнюю кошку, до сих пор остается одним из самых плохо изученных зверей на планете. По мнению ученых, этот вид существует на Земле около 5 млн лет.


Ареал манула обширен: они водятся в Центральной, Средней и Передней Азии — от Закавказья до Забайкалья. Но на всей этой территории количество особей невелико. Манулы выбирают для жизни каменистые предгорья и горные местности, поросшие кустарником. Логово устраивают в старых норах барсуков и корсаков или в расселинах скал. А иногда и в весьма неожиданных местах. Так, сотрудники Даурского заповедника в Юго-Восточном Забайкалье обнаружили двух самок, сделавших гнезда в ржавых комбайнах посреди заросших сорняком сельхозугодий.


Питаются манулы в основном мелкими грызунами и птицами, которые гнездятся или кормятся на земле, а также насекомыми. Одиночное и преимущественно сумеречное животное, манул выходит на охоту чаще всего после захода солнца или перед рассветом. Летом животные иногда активны днем. Зимы в местах распространения манулов суровы, температура может опускаться до –50 °C. Но мех, самый густой и пушистый среди всех кошачьих — до 9000 волосков длиной 7 сантиметров каждый на квадратный сантиметр кожи, — помогает зверям выживать в тяжелых условиях.


Выживание манулов зимой зависит также от обилия грызунов и высоты снежного покрова. Глубокий рыхлый снег манулы не любят: короткие лапы проваливаются в сугробах. В феврале — марте у манулов брачный сезон, за каждой самкой ходят по несколько самцов, выясняя отношения между собой в жестоких драках.


Едва гон заканчивается, кошки возвращаются к одиночному образу жизни. Котят, которые появляются в апреле — мае, воспитывает мать. В помете обычно 3–5 детенышей, они рождаются слепыми, весом менее 100 граммов, но уже к 6–8 месяцам достигают взрослых размеров.


Манул включен в Красные книги России, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая. Точное количество животных в природе неизвестно. В конце прошлого века их число в России оценивалось в 3000–3600 особей. И судя по косвенным признакам, их численность сокращается. Естественных врагов у них почти нет, наибольший урон популяции наносит деятельность человека. Но основная угроза связана не с браконьерами. Манулы умирают, поедая в полях мышей, отравленных ядохимикатами, гибнут в пожарах, вызванных поджогами лесов, и попадают под сельхозтехнику.


Фотоохота на манула

С июня 2012 года на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы под эгидой Русского географического общества действует программа «Дикие кошки Южной Сибири». В числе предусмотренных проектом мероприятий — наблюдения с помощью электронных средств слежения, фото- и видеоаппаратуры за манулами в естественной среде обитания. Исследования проводятся на территории природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и в природном заповеднике «Хакасский», а также в заказнике «Позарым».


В неволе

На сегодняшний день в 50 зоопарках мира живут около 150 манулов. Большинство приходится друг другу довольно близкими родственниками. В искусственных условиях они приживаются плохо.


«Это крайне необщительные животные, — рассказывает сотрудник Московского зоопарка Ирина Алексеичева. Я за многие годы работы не встречала взрослого манула, который подошел бы к человеку поласкаться, поиграть».


У Московского зоопарка давняя история взаимоотношений с манулом. Первые кошки появились здесь в 1949 году, а с 1957 года живут постоянно. А 1987-м манул стал официальным символом зоопарка — его изображение помещено на эмблему.


Поначалу, пока зоопарк еще не имел опыта содержания манулов, почти все котята, рожденные в неволе, погибали. «К сожалению, до сих пор ни в одном зоопарке мира не удалось добиться стабильного и устойчивого размножения этих животных, — сетует Ирина Алексеичева. — Похоже, что у самок, рожденных в неволе, детеныши выживают существенно хуже, чем у пойманных в природе. В настоящее время около 40% детенышей выживают и способны позднее сами давать потомство».


Виной всему особенности иммунитета манулов. Вдали от привычных условий жизни манулы много болеют, эти болезни изучены плохо, а лечить животных трудно. Считается, что причина плохого самочувствия манулов в зоопарках — их необыкновенная подверженность токсоплазмозу.


«Многие домашние кошки в Москве заражены и спокойно живут с токсоплазмозом, а для манулов заражение часто имеет серьезные последствия».


По словам Алексеичевой, сильнее всего страдает молодняк, у взрослых самок нередко возникает бесплодие. Вероятная причина восприимчивости манулов к токсоплазмозу в том, что в среде естественного обитания манулы просто не сталкиваются с этой болезнью и их иммунная система не может адекватно реагировать. В зоопарки токсоплазмоз приносят мыши, крысы, голуби, воробьи.


Существующие сложности содержания манулов в неволе необходимо решать как можно быстрее, поскольку, если этот вид окажется на грани исчезновения в природе, разрабатывать такую технологию будет поздно. В последние годы токсоплазмоз научились лечить, но трудностей хватает. Заболевание имеет размытую симптоматику, выявить его можно только путем лабораторных исследований. Но любые ветеринарные манипуляции манулы переносят с трудом.


«Я даже регулярные процедуры стараюсь проводить без жесткой фиксации, при минимальном контакте, — делится опытом Алексеичева.— Манулы совершенно не выносят, когда их берут в руки».


В зоопарке рассказывают историю, как однажды двух манулят пришлось отдать на воспитание домашней кошке — родная мать по медицинским показаниям не могла их выкармливать. Кошка растила манулят вместе с шестью своими котятами. Их, как и котят, постоянно брали на руки, но, в отличие от молочных братьев и сестер, которые любили играть с людьми, манулы так и остались дикими — при виде человека старались спрятаться куда-нибудь подальше.



Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Ferae   Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   кошачьи   манул   редкий вид   хищные животные   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
152
Александр 5 часов назад
Да отстаньте от них, не мешайте. А то сами вредим, сами популяцию пытаемся восстановить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Типа граф 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KonstantinLeirov 4 часа назад
В Новосибирском зоопарке продвинулись на тему размножения манулов. Уже несколько потомств было и даже отдавали в другие зоопарки. Но да, у манула слабый иммунитет к микроорганизмам, которые обитают в теплом климате, оттого много молодняка погибает не достигнув зрелости.
Однако, имхо конечно, эволюция не стоит на месте, и думаю, что и этих диких кошек с круглыми зрачками может затронуть в благоприятную сторону, тупо укрепив иммунитет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9210



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 марта
Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть
Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть
Набирающие популярность
При дипломатическом содействии СССР
При дипломатическом содействии СССР
Эволюционная теория Дарвина не работает
Эволюционная теория Дарвина не работает
Новый скафандр NASA для полёта на Луну
Новый скафандр NASA для полёта на Луну
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Альтернативный финал

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#кино#комментарии#Россия#милота#сарказм#роль#Мемы
#Юмор#факты#Прикол#природа#Ynews#машина#новости#подборка#дтп#наука
#в мире#животные#Приколы#картинки#Жизнь#автомобили#позитив#полиция#забавно#Прошлое
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи Блогерша из Китая съела акулу и попала на штраф в $18 500 Блогерша из Китая съела акулу и попала на штраф в $18 500 Видео с малышами манула, случайно снятое на границе с Монголией, попало в сеть Видео с малышами манула, случайно снятое на границе с Монголией, попало в сеть Манулы - самые харизматичные дикие кошки! Манулы - самые харизматичные дикие кошки! Манул из Новосибирского зоопарка Манул из Новосибирского зоопарка Нелегкое детство покинутых манулят Нелегкое детство покинутых манулят

На что жалуетесь?

Вернуться