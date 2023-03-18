Неправильный кот: почему свободолюбивый нрав манулов грозит им вымиранием

Питаются манулы в основном мелкими грызунами и птицами, которые гнездятся или кормятся на земле, а также насекомыми. Одиночное и преимущественно сумеречное животное, манул выходит на охоту чаще всего после захода солнца или перед рассветом. Летом животные иногда активны днем. Зимы в местах распространения манулов суровы, температура может опускаться до –50 °C. Но мех, самый густой и пушистый среди всех кошачьих — до 9000 волосков длиной 7 сантиметров каждый на квадратный сантиметр кожи, — помогает зверям выживать в тяжелых условиях.

Выживание манулов зимой зависит также от обилия грызунов и высоты снежного покрова. Глубокий рыхлый снег манулы не любят: короткие лапы проваливаются в сугробах. В феврале — марте у манулов брачный сезон, за каждой самкой ходят по несколько самцов, выясняя отношения между собой в жестоких драках.

Едва гон заканчивается, кошки возвращаются к одиночному образу жизни. Котят, которые появляются в апреле — мае, воспитывает мать. В помете обычно 3–5 детенышей, они рождаются слепыми, весом менее 100 граммов, но уже к 6–8 месяцам достигают взрослых размеров.

Манул включен в Красные книги России, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая. Точное количество животных в природе неизвестно. В конце прошлого века их число в России оценивалось в 3000–3600 особей. И судя по косвенным признакам, их численность сокращается. Естественных врагов у них почти нет, наибольший урон популяции наносит деятельность человека. Но основная угроза связана не с браконьерами. Манулы умирают, поедая в полях мышей, отравленных ядохимикатами, гибнут в пожарах, вызванных поджогами лесов, и попадают под сельхозтехнику.

Фотоохота на манула

С июня 2012 года на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы под эгидой Русского географического общества действует программа «Дикие кошки Южной Сибири». В числе предусмотренных проектом мероприятий — наблюдения с помощью электронных средств слежения, фото- и видеоаппаратуры за манулами в естественной среде обитания. Исследования проводятся на территории природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и в природном заповеднике «Хакасский», а также в заказнике «Позарым».