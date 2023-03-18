Неправильный кот: почему свободолюбивый нрав манулов грозит им вымиранием

Этих забавных кошек с пушистым мехом и странным взглядом становится все меньше. Но попытки приручить их и начать массовое разведение в неволе терпят неудачу
Ученые любят строить предположения: а что если с Земли исчезнут люди? Как поведут себя звери? Точно можно сказать одно: этому будет очень рад с виду самый домашний из всех диких кошачьих — манул.
ЗООСПРАВКА
Манул
Felis manul / Otocolobus manul
Класс — млекопитающие
Отряд — хищные
Семейство — кошачьи
Род — кошки
Длина тела — 52–65 см, длина хвоста — 23–31 см, вес — 2–5 кг. Средняя продолжительность жизни в неволе — 12–14 лет. Сколько живет на свободе, неизвестно.
Главное отличие манула от домашних кошек — глаза. Желтые, с круглыми зрачками, которые при ярком свете не сужаются до щелочек, а просто уменьшаются. У манула также, по сравнению с большинством кошек, более массивное тело, короткие толстые ноги и длинный толстый хвост, резко закругляющийся на конце. Голова небольшая, широкая и уплощенная, уши маленькие, округлые. На щеках — пушистые баки и по две полоски темной шерсти. Существует три подвида манула, различные по окрасу шерсти: серовато-бурый — сибирский, рыжеватый — среднеазиатский, темно-серый — тибетский. В России встречается только сибирский. Он обитает на трех изолированных участках — в Читинской области, Забайкалье и на Алтае.
В природе
Манул — дикий представитель семейства кошачьих, по размерам похожий на домашнюю кошку, до сих пор остается одним из самых плохо изученных зверей на планете. По мнению ученых, этот вид существует на Земле около 5 млн лет.
Ареал манула обширен: они водятся в Центральной, Средней и Передней Азии — от Закавказья до Забайкалья. Но на всей этой территории количество особей невелико. Манулы выбирают для жизни каменистые предгорья и горные местности, поросшие кустарником. Логово устраивают в старых норах барсуков и корсаков или в расселинах скал. А иногда и в весьма неожиданных местах. Так, сотрудники Даурского заповедника в Юго-Восточном Забайкалье обнаружили двух самок, сделавших гнезда в ржавых комбайнах посреди заросших сорняком сельхозугодий.
Питаются манулы в основном мелкими грызунами и птицами, которые гнездятся или кормятся на земле, а также насекомыми. Одиночное и преимущественно сумеречное животное, манул выходит на охоту чаще всего после захода солнца или перед рассветом. Летом животные иногда активны днем. Зимы в местах распространения манулов суровы, температура может опускаться до –50 °C. Но мех, самый густой и пушистый среди всех кошачьих — до 9000 волосков длиной 7 сантиметров каждый на квадратный сантиметр кожи, — помогает зверям выживать в тяжелых условиях.
Выживание манулов зимой зависит также от обилия грызунов и высоты снежного покрова. Глубокий рыхлый снег манулы не любят: короткие лапы проваливаются в сугробах. В феврале — марте у манулов брачный сезон, за каждой самкой ходят по несколько самцов, выясняя отношения между собой в жестоких драках.
Едва гон заканчивается, кошки возвращаются к одиночному образу жизни. Котят, которые появляются в апреле — мае, воспитывает мать. В помете обычно 3–5 детенышей, они рождаются слепыми, весом менее 100 граммов, но уже к 6–8 месяцам достигают взрослых размеров.
Манул включен в Красные книги России, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая. Точное количество животных в природе неизвестно. В конце прошлого века их число в России оценивалось в 3000–3600 особей. И судя по косвенным признакам, их численность сокращается. Естественных врагов у них почти нет, наибольший урон популяции наносит деятельность человека. Но основная угроза связана не с браконьерами. Манулы умирают, поедая в полях мышей, отравленных ядохимикатами, гибнут в пожарах, вызванных поджогами лесов, и попадают под сельхозтехнику.
Фотоохота на манула
С июня 2012 года на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы под эгидой Русского географического общества действует программа «Дикие кошки Южной Сибири». В числе предусмотренных проектом мероприятий — наблюдения с помощью электронных средств слежения, фото- и видеоаппаратуры за манулами в естественной среде обитания. Исследования проводятся на территории природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и в природном заповеднике «Хакасский», а также в заказнике «Позарым».
В неволе
На сегодняшний день в 50 зоопарках мира живут около 150 манулов. Большинство приходится друг другу довольно близкими родственниками. В искусственных условиях они приживаются плохо.
«Это крайне необщительные животные, — рассказывает сотрудник Московского зоопарка Ирина Алексеичева. Я за многие годы работы не встречала взрослого манула, который подошел бы к человеку поласкаться, поиграть».
У Московского зоопарка давняя история взаимоотношений с манулом. Первые кошки появились здесь в 1949 году, а с 1957 года живут постоянно. А 1987-м манул стал официальным символом зоопарка — его изображение помещено на эмблему.
Поначалу, пока зоопарк еще не имел опыта содержания манулов, почти все котята, рожденные в неволе, погибали. «К сожалению, до сих пор ни в одном зоопарке мира не удалось добиться стабильного и устойчивого размножения этих животных, — сетует Ирина Алексеичева. — Похоже, что у самок, рожденных в неволе, детеныши выживают существенно хуже, чем у пойманных в природе. В настоящее время около 40% детенышей выживают и способны позднее сами давать потомство».
Виной всему особенности иммунитета манулов. Вдали от привычных условий жизни манулы много болеют, эти болезни изучены плохо, а лечить животных трудно. Считается, что причина плохого самочувствия манулов в зоопарках — их необыкновенная подверженность токсоплазмозу.
«Многие домашние кошки в Москве заражены и спокойно живут с токсоплазмозом, а для манулов заражение часто имеет серьезные последствия».
По словам Алексеичевой, сильнее всего страдает молодняк, у взрослых самок нередко возникает бесплодие. Вероятная причина восприимчивости манулов к токсоплазмозу в том, что в среде естественного обитания манулы просто не сталкиваются с этой болезнью и их иммунная система не может адекватно реагировать. В зоопарки токсоплазмоз приносят мыши, крысы, голуби, воробьи.
Существующие сложности содержания манулов в неволе необходимо решать как можно быстрее, поскольку, если этот вид окажется на грани исчезновения в природе, разрабатывать такую технологию будет поздно. В последние годы токсоплазмоз научились лечить, но трудностей хватает. Заболевание имеет размытую симптоматику, выявить его можно только путем лабораторных исследований. Но любые ветеринарные манипуляции манулы переносят с трудом.
«Я даже регулярные процедуры стараюсь проводить без жесткой фиксации, при минимальном контакте, — делится опытом Алексеичева.— Манулы совершенно не выносят, когда их берут в руки».
В зоопарке рассказывают историю, как однажды двух манулят пришлось отдать на воспитание домашней кошке — родная мать по медицинским показаниям не могла их выкармливать. Кошка растила манулят вместе с шестью своими котятами. Их, как и котят, постоянно брали на руки, но, в отличие от молочных братьев и сестер, которые любили играть с людьми, манулы так и остались дикими — при виде человека старались спрятаться куда-нибудь подальше.
Источник:
- Нелегкое детство покинутых манулят
- Манулы - самые харизматичные дикие кошки!
- Видео с малышами манула, случайно снятое на границе с Монголией, попало в сеть
- Блогерша из Китая съела акулу и попала на штраф в $18 500
- Манул из Новосибирского зоопарка
Однако, имхо конечно, эволюция не стоит на месте, и думаю, что и этих диких кошек с круглыми зрачками может затронуть в благоприятную сторону, тупо укрепив иммунитет.
Я вот что-то давно не был в зоопарке, хотя у нас он не плохой считается, самый крупный по количеству видов животных в России. Но что-то не особо тянет. В последний раз, помнится, ребенка водил, там леопард по клетке метался постоянно, видно, что животному совсем не комфортно. Оттого наверное не шибко люблю зоопарки, хотя понимаю, что уж они то пользу диким животным явно приносят, в отличии от цирка.