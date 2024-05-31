Манул и его наследники

Манул наиболее пушистый среди всех представителей прекрасного семейства кошачьих — на 1 кв.см его спины расположено до 9000 волос.





Сам по себе манул — очень медлительный и серьезный котик, он не умеет (или не хочет) быстро бегать. Эти мелкокалиберные хищники живут на отдельной, строго определенной территории, с которой немедленно изгоняют случайно забредшего туда соседа. На охоту выходят рано утром и ночью, днём прячются и отсыпаются в норах, пещерах или в расщелинах. Их основная еда грызуны, но при желании могут поймать зайца или маленького суслика, птицу. К сожалению манулы находятся на грани исчезновения.





