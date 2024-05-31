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Манул и его наследники

Манул и его наследники

Автор:
31 мая 2024 14:45
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   кошки   семейство кошачьих   хищники   
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Какие были хищники миллионы лет назад? В случае с кошками не нужна машина времени, так как рядом с нами живут манулы. Они появились приблизительно 12 миллионов лет тому назад и были одними из предков всех современных представителей семейства кошачьих

Котики, победившие время


Согласно исследованиям ученых, манулы практически не изменились с тех пор


Главной причиной выживания манула на протяжение миллионов лет была его изоляция. Он обитает в дикой местности азиатских степей, на высотах до 4 километров. Ареал обитания этих котиков находится в Индии, Пакистане, западном Китае и Монголии, а так же в Афганистане и Туркменистане. Недавно этот кот был обнаружен также в дебрях Саянской Сибири.


В настоящее время известно три подвида манула: номинальный, или сибирский, обитающий в северной части ареала и характеризующийся в общем серой окраской меха; среднеазиатский, отличающийся рыжим мехом (характерен для Туркмении, Афганистана и Северного рана); тибетский, которому свойственна более темная окраска меха с наличием черных полос на туловище и хвосте и более ярких пятен на голове (обитает в Северном Пакистане, Северной Индии, в Тибете, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане).


Манул, в общем-то, небольшой котик весом от 2 до 5 кг и длиной тела до 65 см – почти как домашний Felis catus, но пушистый широкий хвост имеет длину всего 23-30см. В целом он похож на обычную кошку, но с плотным телом на коротких толстых лапах и очень густым светло-серым мехом.


Манул наиболее пушистый среди всех представителей прекрасного семейства кошачьих — на 1 кв.см его спины расположено до 9000 волос.


Сам по себе манул — очень медлительный и серьезный котик, он не умеет (или не хочет) быстро бегать. Эти мелкокалиберные хищники живут на отдельной, строго определенной территории, с которой немедленно изгоняют случайно забредшего туда соседа. На охоту выходят рано утром и ночью, днём прячются и отсыпаются в норах, пещерах или в расщелинах. Их основная еда грызуны, но при желании могут поймать зайца или маленького суслика, птицу. К сожалению манулы находятся на грани исчезновения.



В зоопарках мира манулы редкие обитатели. Несмотря на кажущуюся простоту их содержания, практически ни одному зоопарку не удалось добиться стабильного и регулярного размножения. Единственное исключение зоопарк в Новосибирске. В 2024 году там появились на свет 12 манулят


ЗООСПРАВКА
Манул
Felis manul / Otocolobus manul


Класс — млекопитающие
Отряд — хищные
Грандотряд — Ferae
Семейство — кошачьи
Род — кошки

Длина тела — 52–65 см, длина хвоста — 23–31 см, вес — 2–5 кг.

Средняя продолжительность жизни в неволе — 12–14 лет.

Сколько живет на свободе, неизвестно.


Главное отличие манула от домашних кошек — глаза. Желтые, с круглыми зрачками, которые при ярком свете не сужаются до щелочек, а просто уменьшаются.


Источник:

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Метки: Ferae   Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   кошки   семейство кошачьих   хищники   
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16k
Ivan 4 часа назад
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−9
Сергей 45 минут назад
Погоди кожаный, я еще нагажу тебе в валенки сказал манул на прощание
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4k
Наблюдатель Час назад
Самое интересное, что Otocolobus manul означает уродливое ухо. из-за длинных бакенбард зверя, которые почти полностью прячут уши.
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5k
Горожанин 4 часа назад
- Мани, мани, мани...
- Да какие ещё мани-мани? Манул - в нём сила, брат!
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1k
DuckTales 4 часа назад
У меня кот рыжий гопарь, 8,5 кило
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1039 постов (728 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
34300



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