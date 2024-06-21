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Манулята учатся гулять

Манулята учатся гулять

Автор:
21 июня 2024 21:10
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   котята   манул   новосибирский зоопарк   семейство кошачьих   
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Котята манула, родившиеся весной этого года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, подросли и все чаще выходят на прогулку из своего убежища.

Видеозапись, на которой оказались запечатлены будни маленьких хищников, опубликовал Telegram-канал зоосада.


На размещенном ролике можно увидеть, как один из детенышей семейства кошачьих крадется по вольеру, озираясь по сторонам.


В другом кадре он выглядывает из своего домика и выпрыгивает наружу. Также на видеозаписи видно неполное потомство манулов, сидящее возле своего логова, а в следующем отрывке — котята следуют за матерью.


В новосибирском зоосаде напомнили, что 12 котят манула появились на свет в апреле. Одна самка принесла потомство из пяти малышей, другая — из семи. В первые недели детеныши находились в домиках с мамами, но теперь часто гуляют на улице.


При рождении вес манула составляет всего 100 грамм, а к двум месяцам увеличивается в 10 раз. Цвет глаз у этих животных меняется с возрастом: изначально у молодых манулов они ярко-голубого цвета, затем они становятся зелеными, а потом желтыми.


Заместитель директора зоопарка Ольга Шило отметила, что манулы остаются редким видом для зоопарков. Она пояснила, что не все учреждения берутся работать с этими хищниками, поскольку для их долгой жизни и успешного размножения необходимо создать особые условия проживания.


«Новосибирский зоопарк достиг определенных успехов в содержании манулов. При этом рождение каждого котенка для нас является событием и большой радостью», — заключила она.

Источник:

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Метки: Ferae   Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   котята   манул   новосибирский зоопарк   семейство кошачьих   
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1  комментарий
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Viktor Час назад
А маманька худаяяя, высосали всю!

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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1052 поста (736 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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