Манулята учатся гулять

В новосибирском зоосаде напомнили, что 12 котят манула появились на свет в апреле. Одна самка принесла потомство из пяти малышей, другая — из семи. В первые недели детеныши находились в домиках с мамами, но теперь часто гуляют на улице.

При рождении вес манула составляет всего 100 грамм, а к двум месяцам увеличивается в 10 раз. Цвет глаз у этих животных меняется с возрастом: изначально у молодых манулов они ярко-голубого цвета, затем они становятся зелеными, а потом желтыми.

Заместитель директора зоопарка Ольга Шило отметила, что манулы остаются редким видом для зоопарков. Она пояснила, что не все учреждения берутся работать с этими хищниками, поскольку для их долгой жизни и успешного размножения необходимо создать особые условия проживания.

«Новосибирский зоопарк достиг определенных успехов в содержании манулов. При этом рождение каждого котенка для нас является событием и большой радостью», — заключила она.