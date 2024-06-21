Манулята учатся гулять

Котята манула, родившиеся весной этого года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, подросли и все чаще выходят на прогулку из своего убежища.
Видеозапись, на которой оказались запечатлены будни маленьких хищников, опубликовал Telegram-канал зоосада.
На размещенном ролике можно увидеть, как один из детенышей семейства кошачьих крадется по вольеру, озираясь по сторонам.
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В другом кадре он выглядывает из своего домика и выпрыгивает наружу. Также на видеозаписи видно неполное потомство манулов, сидящее возле своего логова, а в следующем отрывке — котята следуют за матерью.
В новосибирском зоосаде напомнили, что 12 котят манула появились на свет в апреле. Одна самка принесла потомство из пяти малышей, другая — из семи. В первые недели детеныши находились в домиках с мамами, но теперь часто гуляют на улице.
При рождении вес манула составляет всего 100 грамм, а к двум месяцам увеличивается в 10 раз. Цвет глаз у этих животных меняется с возрастом: изначально у молодых манулов они ярко-голубого цвета, затем они становятся зелеными, а потом желтыми.
Заместитель директора зоопарка Ольга Шило отметила, что манулы остаются редким видом для зоопарков. Она пояснила, что не все учреждения берутся работать с этими хищниками, поскольку для их долгой жизни и успешного размножения необходимо создать особые условия проживания.
«Новосибирский зоопарк достиг определенных успехов в содержании манулов. При этом рождение каждого котенка для нас является событием и большой радостью», — заключила она.
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