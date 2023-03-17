Искусственный интеллект нарисовал Байдена в позе "Байдена, падающего с трапа", американцы дорисовали

Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE

Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы

iRobot следит за тобой. В сеть попали неприличные фото владельцев роботов-пылесосов

Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров

Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки

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