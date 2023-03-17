Искусственный интеллект нарисовал Байдена в позе "Байдена, падающего с трапа", американцы дорисовали

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Картинка вызвала необычайное воодушевление у американцев, которые тоннами начали постить мемы со своим президентом.
Искусственный интеллект показал, как он видит Джо Байдена. ИИ нарисовал американского лидера в смешной позе. Судя по всему, фотограф запечатлел президента Джо Б. в момент очередного спотыкача.
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выходит дурят нашего брата, того что не знает что из себя представляют эти ИИ