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Искусственный интеллект нарисовал Байдена в позе "Байдена, падающего с трапа", американцы дорисовали

Искусственный интеллект нарисовал Байдена в позе "Байдена, падающего с трапа", американцы дорисовали

Автор:
17 марта 2023 23:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: trap   ИИ   Мемы   байден   искусственный интелект   шутки   
2341
13

Картинка вызвала необычайное воодушевление у американцев, которые тоннами начали постить мемы со своим президентом.

Искусственный интеллект показал, как он видит Джо Байдена. ИИ нарисовал американского лидера в смешной позе. Судя по всему, фотограф запечатлел президента Джо Б. в момент очередного спотыкача.

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Метки: trap   ИИ   Мемы   байден   искусственный интелект   шутки   
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9  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
А када смияца?
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4k
Феликс Дзержинский 16 минут назад
Весь данный юмор, я уверен создан в России и расчитан исключительно на российского потребителя. Лично я, не вижу здесь ничего смешного, снова путин всех переиграл, байден снова насрал в штаны, байден старый дебил и дегенерат, давайте стадо посмеёмся над ним. Смешного в этом мало, Америка, первая экономика мира у них может и не всё хорошо, но уверен, что лучше чем у нас в России, не зря все средства России выводятся на Запад, на западе живут дети чиновников, чиновников которые занимают главные посты в государстве. А вы народ, хавайте подобный юмор и не отвлекайтесь от телевизора, там вам расскажут как вы хорошо живёте, а Запад загнивает и вот вот сгниёт. Все "позитивные" рассказы, которые рассказывает самый главный в стране и заканчивая СМИ, нацелены на то, чтобы вас убедить, что вы живёте лучше всех остальных в мире, а по факту это не так, но пропаганда работает исправно и делает своё дело и люди, которые смотрят и слушают весь бред, который им рассказывают и показывают СМИ, верят что они живут лучше всех в мире, верят что Газпром народное достояние, все недра находящиеся на территории принадлежат народу. Вам дали веру в то, что у вас что-то есть, а по факту у вас ничего нет и вам ничего не принадлежит, даже та земля, на которой вы построили свой дом, да и дом вам не принадлежит, копнём глубже, ваша жизнь не принадлежит вам.
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1k
Лебовски 36 минут назад
Жирнющий плюс! И тем американцам, которые над этим угорают.
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8k
mbr Час назад
а чего вдруг опять самоходного деда вспомнили ?
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8k
Copycat Час назад
НУ какой ИИ то) вы когда писали бы хоть как ИИ называется мне не сложно проверить ведь, одно я уже проверил, например когда типа ИИ рисовал поговорки и всякие выражения там заявили что он вот так видит "Акула бизнеса" а мне он нарисовал обычную акулу, просто с каким то диким плавником-писюном

выходит дурят нашего брата, того что не знает что из себя представляют эти ИИ
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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