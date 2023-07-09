FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10548 постов • 1440 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В трусах с черепахами. Байдена привели на пляж, но купаться не пустили

В трусах с черепахами. Байдена привели на пляж, но купаться не пустили

Автор:
09 июля 2023 18:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мемы   байден   лето   памперс   пляж   трусы   черепахи   шезлонг   
7218
5
3

В сети расходится видео появления президента самой демократичной страны на общественном пляже. Джо Байден вместе с женой, внучкой и агентами спецслужб выбрался позагорать недалеко от дома в штате Делавэр, однако никто из отдыхающих не обратил на него внимания. Зато променад вызвал лавину твиттер-мемов на заданную тему.

Лето, солнце, жара… Все хотят на пляж, и Байден тоже.

Президента США заметили на побережье недалеко от его дома в штате Делавэр.

Старина Джо доковылял до шезлонга и загорал под пристальным вниманием спецслужб. Компанию ему составила первая леди, которая несла пляжную сумку, и внучка Финнеган.

Интернет-пользователей впечатлил, впрочем не столько вид главы государства, едва ковыляющего по песочку в трусах с черепахами, а то, что другим отдыхающим до него не было дела. Все наслаждались отдыхом и никак не реагировали на появление политика.

Судя по кадрам, сначала 80-летний политик читал книгу, попивая газировку, после чего решил немного позагорать. Американский президент снял футболку и выдвинул шезлонг из тени, вот только двигался он очень медленно.

Судя по комментариям вTwitter, раздражает глава государства американцем еще и тем, что он снова на отдыхе:

«81 млн голосов, и никого не волнует, что Байден на пляже. Байден пока провёл почти 40% своего президентского срока в отпуске»;

«Когда пропускаешь день ног в фитнесе»:


«Самый сильный человек в мире. Отправив кассетные бомбы на Украину, президент Байден проводит день на пляже. К счастью, после его отъезда [из Белого дома] не было никаких сообщений о кокаине»;

Также в сети постят видео, где Байдена изображают на пляже с бонгом, напоминая скандал с кокаином, найденным в Белом доме:

«Байден выглядит как престарелый пациент, отправившийся в однодневную поездку».

"Если бы Трамп пошёл на пляж, его бы окружила толпа".

Кстати, пока Байден беззаботно нежится в шезлонге, его оппонент зря времени не теряет-встречается с избирателями, собирая толпы народаи надеясь, что ему второй развыпадет шанс сделать Америку великой:

PS: «Может ли быть президентом США человек, который носит костюм с кроссовками без носков?».

Видимо, сразу с пляжа Байден полетел в Европу на саммит НАТО. Но у американцев случилась истерика: почему он без носков?!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Мемы   байден   лето   памперс   пляж   трусы   черепахи   шезлонг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Alex 9 часов назад
Усыпите эту гниду наконец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
767
Damvrot Hohlam Час назад
[мат] он конченый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Привыкли руки к топорам. 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Привыкли руки к топорам. 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yuriysand 3 часа назад
Тамара Ивановна утонула в пруду, не смотря на то, что была Рыбой по гороскопу, бревном в постели и говном по жизни.
П.С. Потому и купаться не пустили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yuriysand 4 часа назад
Стул 4х4, толкающий Байдена- грамотное решение. Иначе он бы на песке забуксовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
Звёздный князь 5 часов назад
Заголовок: "Байдена привели на пляж, но купаться не пустили".
А чё так? Оно же всё равно не тонет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
_delphin_ 5 часов назад
Если кто-то думает, что всё это вот не постанова специально для вас (для нас, для них, но всех тех, у кого нет ста миллиардов денег), то у меня для вас плохие новости))

Каждый шаг "властелинов мира" строго вымерен их промоутерами.

ПС. На фоне девахи в сером купальнике бидон вообще не сморится))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель 6 часов назад
Не отец нации, не народный лидер, не вождь и в иконы не вставляют. Всего лишь очередной 46й президент страны. Такой же какой был 45й и будет 47й. И хорошо что у старого маразматика нет прав сделать резко плохо. Поэтому всем насрать). Не оправдал надежд, нах с пляжа))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий 6 часов назад
Над старостью грех насмехаться. Чуток чудит, но в целом его жезл тверд и упруг, вставляет нам на Полного Федора и наши парни гибнут на 404.
Потому лозунг "нас еб...т , а мы крепчаем" с его правлением стал акутален как никогда.
p.s.
дедушка, тебя ждут, есть новая работа - остужать сковородки жопой, дедушка, вакансия открыта, весь мир ждет нового сотрудника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Iris Shafran 6 часов назад
ну видно же, что фейк это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mkcbhk 6 часов назад
охраны не было, думаю там за кадром их толпы были, ждём видео от других очевидцев)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill 7 часов назад
Какой-то старикашка, похожий на Байдена. Неужели кто-то думает что Бидон ходит по общественному пляжу в трусах и без охраны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Тимофей 7 часов назад
А теперь скажите, Путин так сможет? Стопудово нет. Так что Байден супер красавчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
90
golubtcov31@mail.ru Тимофей 5 часов назад
Может. Например, в Дербенте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 7 часов назад
я не совсем понял зачем это было нужно. Он мог и должен был загарать на закрытом пляже в дали от посторонних глаз. Это и безопасно с точки зрения организации, возможности - частных вил на берегу полно, и он именно на них проводит большую часть времени , а зрелище не для слабонервных - понятно что дряхлое тело маразматика опозорит Бидона по любому . Показать что он вместе с народом ?? очень спорное решение . я не понял зачем это организовали .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
3zo672nyb9t0 КАКАнгел 6 часов назад
именно что бы показать, ну а в плане безопасности там "отдыхающих" за две недели проверили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
3zo672nyb9t0 КАКАнгел 4 часа назад
Ну это если с нашей точки зрения судить, а там может быть по другому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 7 часов назад
Супер новость! У Байдена из яиц вылупились черепахи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
au3 7 часов назад
Проветрили деда перед визитом в литву
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fraxinus 8 часов назад
Обама тоже с семьей на пляж ходил. Охраны, конечно, было дофига, но похоже они лишний раз никого не трогали.

То же самое было, только шагал Обама намного енергичнее (и в воду нрмально лез, был на фишках пост), по крайней мере пока у него шел первый срок. К концу второго срока он изрядно поседел и общую усталость нечем уже было скрывать.

Трамп, у которого всегда толпа вокруг - для США большое исключение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ал Ди 8 часов назад
Лошара, даже своего личного пляжа нет. Для чего они в президенты лезут непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
434
Владимир Г. Ал Ди 7 часов назад
И не говори... Про аквадискотеку, старый, то же только по телеку видел. Нищебоод!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев 8 часов назад
В памперсах самая клёвая фотка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 8 часов назад
"Грешно смеяться ..."(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77118



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#подборка#люди#Юмор#история#Россия#Мемы#кот
#интересно#животные#Прикол#кино#фильм#Жизнь#пляж
#в мире#фото#СССР#Сочи#знаменитости#спасение
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться