В трусах с черепахами. Байдена привели на пляж, но купаться не пустили

Интернет-пользователей впечатлил, впрочем не столько вид главы государства, едва ковыляющего по песочку в трусах с черепахами, а то, что другим отдыхающим до него не было дела. Все наслаждались отдыхом и никак не реагировали на появление политика.

Судя по кадрам, сначала 80-летний политик читал книгу, попивая газировку, после чего решил немного позагорать. Американский президент снял футболку и выдвинул шезлонг из тени, вот только двигался он очень медленно.

Судя по комментариям вTwitter, раздражает глава государства американцем еще и тем, что он снова на отдыхе:

«81 млн голосов, и никого не волнует, что Байден на пляже. Байден пока провёл почти 40% своего президентского срока в отпуске»;