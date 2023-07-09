В трусах с черепахами. Байдена привели на пляж, но купаться не пустили

В сети расходится видео появления президента самой демократичной страны на общественном пляже. Джо Байден вместе с женой, внучкой и агентами спецслужб выбрался позагорать недалеко от дома в штате Делавэр, однако никто из отдыхающих не обратил на него внимания. Зато променад вызвал лавину твиттер-мемов на заданную тему.
Лето, солнце, жара… Все хотят на пляж, и Байден тоже.
Президента США заметили на побережье недалеко от его дома в штате Делавэр.
Старина Джо доковылял до шезлонга и загорал под пристальным вниманием спецслужб. Компанию ему составила первая леди, которая несла пляжную сумку, и внучка Финнеган.
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Интернет-пользователей впечатлил, впрочем не столько вид главы государства, едва ковыляющего по песочку в трусах с черепахами, а то, что другим отдыхающим до него не было дела. Все наслаждались отдыхом и никак не реагировали на появление политика.
Судя по кадрам, сначала 80-летний политик читал книгу, попивая газировку, после чего решил немного позагорать. Американский президент снял футболку и выдвинул шезлонг из тени, вот только двигался он очень медленно.
Судя по комментариям вTwitter, раздражает глава государства американцем еще и тем, что он снова на отдыхе:
«81 млн голосов, и никого не волнует, что Байден на пляже. Байден пока провёл почти 40% своего президентского срока в отпуске»;
«Когда пропускаешь день ног в фитнесе»:
«Самый сильный человек в мире. Отправив кассетные бомбы на Украину, президент Байден проводит день на пляже. К счастью, после его отъезда [из Белого дома] не было никаких сообщений о кокаине»;
Также в сети постят видео, где Байдена изображают на пляже с бонгом, напоминая скандал с кокаином, найденным в Белом доме:
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«Байден выглядит как престарелый пациент, отправившийся в однодневную поездку».
"Если бы Трамп пошёл на пляж, его бы окружила толпа".
Кстати, пока Байден беззаботно нежится в шезлонге, его оппонент зря времени не теряет-встречается с избирателями, собирая толпы народаи надеясь, что ему второй развыпадет шанс сделать Америку великой:
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PS: «Может ли быть президентом США человек, который носит костюм с кроссовками без носков?».
Видимо, сразу с пляжа Байден полетел в Европу на саммит НАТО. Но у американцев случилась истерика: почему он без носков?!
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П.С. Потому и купаться не пустили.
А чё так? Оно же всё равно не тонет.
Каждый шаг "властелинов мира" строго вымерен их промоутерами.
ПС. На фоне девахи в сером купальнике бидон вообще не сморится))
Потому лозунг "нас еб...т , а мы крепчаем" с его правлением стал акутален как никогда.
p.s.
дедушка, тебя ждут, есть новая работа - остужать сковородки жопой, дедушка, вакансия открыта, весь мир ждет нового сотрудника
Может у людей проблемы с чтением букв?
Охрана там есть, и на пляже, и на лодках в море, в других роликах это лучше видно.
Думаю его дом не в Южном Бутове и там не ходят гопники и прочие маргиналы. В том посёлке скорее всего живут очень богатые люди и этот общественный пляж не очень общественный. Тем более он был под охраной спецслужб.
То же самое было, только шагал Обама намного енергичнее (и в воду нрмально лез, был на фишках пост), по крайней мере пока у него шел первый срок. К концу второго срока он изрядно поседел и общую усталость нечем уже было скрывать.
Трамп, у которого всегда толпа вокруг - для США большое исключение.