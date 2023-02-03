Февральская подборка лингвошуток и каламубров

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Из этой подборки вы узнаете, как выглядит псинусоида и саквоёж, изучите основы китайского языка, узнаете, как иностранец перевёл слово "авоська", и, возможно, даже посмеётесь над всем этим.
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5. Тут и не поспоришь
7. Никогда ещё до изобретения этого удивительного приспособления этот процесс не был настолько увлекательным и травмоопасным
10. Переводимая игра слов: Бесплатный Wi-FI это хорошо, но доводилось ли вам получать бесплатную жену
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Метки: Китайский язык Мемы Твиттер Юмор граппа демотиваторы каламбуры лингвошутки русский язык шутки
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