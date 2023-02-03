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Февральская подборка лингвошуток и каламубров

Февральская подборка лингвошуток и каламубров

Автор:
03 февраля 2023 17:37
Сообщество : Юмор
Метки: Китайский язык   Мемы   Твиттер   Юмор   граппа   демотиваторы   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   
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Из этой подборки вы узнаете, как выглядит псинусоида и саквоёж, изучите основы китайского языка, узнаете, как иностранец перевёл слово "авоська", и, возможно, даже посмеётесь над всем этим.

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5. Тут и не поспоришь








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Метки: Китайский язык   Мемы   Твиттер   Юмор   граппа   демотиваторы   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   
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АнтонПолднев 22 минуты назад
Никогда не понимал зачем в подобных постах авторы пишут подписи к картинкам... Какой в этом сакральный смысл?
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