Испанскую принцессу Леонор в августе 2023 г. заберут в армию

Будь ты девушка королевских кровей, но коли впереди тебя ждёт престол - иди и служи.
Служить особа королевских кровей будет три года. Первый год принцесса Астурийская проведёт в Высшей военной академии в Сарагосе, второй - в военно-морской школе Escuela Naval de Marín в Галисии и на учебном корабле «Хуан Себастьян Элькано», а третий - в Главной военно-воздушной академии Сан-Хавьера (Academia General del Aire de San Javier) в регионе Мурсия. Помимо прочего, принцессу обучат пилотированию самолёта.
После обучения в Сарагосе Леонор получит погоны лейтенанта, военно -морскую службу закончит в звании мичмана, а после третьего года покинет армию в звании лейтенанта в ВВС.
"Зачем ей всё это?" - удивляются многие. Дело в том, что Леонор - будущая королева Испании. Плюсом к короне ей однажды придётся стать Верховным Главнокомандующим своей страны. Министр обороны Испании - кстати, тоже женщина - Маргарита Роблес заметила, что "как во всех парламентских монархиях, у наследника престола должны быть военное прошлое и армейская карьера".
Через несколько месяцев Леонор исполнится 18 лет, и вместо университета принцесса отправится на службу. Кстати, у неё есть младшая сестра София, и она вполне может обойтись без армейских будней, т.к. является второй в очереди на корону. Впрочем, если у родителей Леонор, короля Испании Филиппа VI и его жены Летисии, родится сын, то старшей дочери придётся потесниться. Престолонаследником станет мальчик, а она автоматически будет второй среди претендентов на королевскую мантию.
Между тем, Леонор ничуть не страшат предстоящие перемены в её жизни. Она давно привыкла к дисциплине и самостоятельности, т.к. заканчивает среднюю школу в Уэльсе, живёт в общежитии и с родителями видится на каникулах.
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