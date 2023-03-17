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Испанскую принцессу Леонор в августе 2023 г. заберут в армию

Испанскую принцессу Леонор в августе 2023 г. заберут в армию

Автор:
17 марта 2023 18:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Испания   армия   интересно   королевская семья   принцесса Леонор   служба   шоу бизнес   
1723
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Будь ты девушка королевских кровей, но коли впереди тебя ждёт престол - иди и служи.

Испанской принцесса Леонор 17 лет, и через полгода её ждут в армии.


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Служить особа королевских кровей будет три года. Первый год принцесса Астурийская проведёт в Высшей военной академии в Сарагосе, второй - в военно-морской школе Escuela Naval de Marín в Галисии и на учебном корабле «Хуан Себастьян Элькано», а третий - в Главной военно-воздушной академии Сан-Хавьера (Academia General del Aire de San Javier) в регионе Мурсия. Помимо прочего, принцессу обучат пилотированию самолёта.


После обучения в Сарагосе Леонор получит погоны лейтенанта, военно -морскую службу закончит в звании мичмана, а после третьего года покинет армию в звании лейтенанта в ВВС.


"Зачем ей всё это?" - удивляются многие. Дело в том, что Леонор - будущая королева Испании. Плюсом к короне ей однажды придётся стать Верховным Главнокомандующим своей страны. Министр обороны Испании - кстати, тоже женщина - Маргарита Роблес заметила, что "как во всех парламентских монархиях, у наследника престола должны быть военное прошлое и армейская карьера".


Через несколько месяцев Леонор исполнится 18 лет, и вместо университета принцесса отправится на службу. Кстати, у неё есть младшая сестра София, и она вполне может обойтись без армейских будней, т.к. является второй в очереди на корону. Впрочем, если у родителей Леонор, короля Испании Филиппа VI и его жены Летисии, родится сын, то старшей дочери придётся потесниться. Престолонаследником станет мальчик, а она автоматически будет второй среди претендентов на королевскую мантию.


Между тем, Леонор ничуть не страшат предстоящие перемены в её жизни. Она давно привыкла к дисциплине и самостоятельности, т.к. заканчивает среднюю школу в Уэльсе, живёт в общежитии и с родителями видится на каникулах.

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Метки: Испания   армия   интересно   королевская семья   принцесса Леонор   служба   шоу бизнес   
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16  комментариев
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11k
Shtoppi 2 часа назад
ох_итительно у нее служба проходить будет. слабо как Израиле срочную отслужить, а не по академиям три года задницу таскать?
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2k
Эдуардо 5 минут назад
Да понятно же, что служить она будет так же, как у нас олигархи в тюрьмах "сидят".
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
а форму ей пошьет какая-нибуд дольче и габбана
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843
Sumrak58100 Полчаса назад
В Гишпании приличных школ не осталось, что нужно ехать в Уэльс?
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
И что? И сдохлая королева мелкобритании служила типа... Ну, почти почётно и для пиара. Но кому каоке дело? Фоток "слкживой" ринцессы и королевы полон инет. И что?
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29k
koleos72 Полчаса назад
Когда нибудь настанет время, когда служить отечеству почётно будет как и раньше!
Дворяне все служили, а неслужили лишь купцы, барыги! Как депутаты и властьпридержащие сейчас!
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15k
K7OO 48 минут назад
Не могу поверить, что вся эта шняга про каких-то бессмысленных персонажей может быть здесь кому-то интересна. Или я слишком хорошо думаю о людях?
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Ничего плохого в этом не вижу, особенно, если её там будут учить, а для не для галочки "штаны протирать" будет, то только на пользу.
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32k
Юр21 2 часа назад
Уже, сцуко, боюсь... Вояки бля, с эльфами воевать, верхом на розовом пони.
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327
Добрый Доктор Юр21 Час назад
Это ты зря так: женщины - часто самые лютые, хитрые и опасные противники.
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