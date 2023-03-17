Испанскую принцессу Леонор в августе 2023 г. заберут в армию

После обучения в Сарагосе Леонор получит погоны лейтенанта, военно -морскую службу закончит в звании мичмана, а после третьего года покинет армию в звании лейтенанта в ВВС.

"Зачем ей всё это?" - удивляются многие. Дело в том, что Леонор - будущая королева Испании. Плюсом к короне ей однажды придётся стать Верховным Главнокомандующим своей страны. Министр обороны Испании - кстати, тоже женщина - Маргарита Роблес заметила, что "как во всех парламентских монархиях, у наследника престола должны быть военное прошлое и армейская карьера".