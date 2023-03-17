Почему знаменитый силач Иван Заикин чуть не убил писателя Куприна

Хотя позже литератор говорил, что это была его вина.
Иван Михайлович Заикин появился на свет 17 ноября 1880 года в селе Верхнее Талызино Симбирской губернии. Его отец был поклонником кулачных боёв и главой многодетной семьи. Но случилось беда: когда Ивану было 12 лет, эпидемия холеры забрала всех его братьев и сестёр. И он стал единственной опорой родителей - помогал отцу таскать грузы, а во время его поединков был самым преданным болельщиком.
Как и отец, Иван мечтал выступать профессионально. И ему повезло: в 22 года он поехал на бой в Царское Село и попался на глаза купцу Константину Меркульеву, меценату и любителю спорта. Он помог Заикину распрощаться с изматывающим трудом и пробил ему дорогу в мир соревнований и больших заработков. Основными дисциплинами Иван выбрал гиревой спорт и борьбу.
Сперва он победил на Всероссийском любительском чемпионате, затем - на Международном. Стал учеником Ивана Поддубного, кстати, только наставнику он и проигрывал в поединках, остальных соперников Заикин уверенно укладывал на лопатки.
Став знаменитым, Заикин начал ездить по миру и показывать цирковые номера: жонглировать 32-килограммовыми гирями, разрывать цепи и поднимать на арене несколько центнеров разом.
Он был богат и известен. Но мало того - Иван решил покорить и небеса. В 1908 году он получил диплом пилота и освоил аэроплан.
Тогда и случилась неприятность, чуть не погубившая Куприна, да и Заикина тоже.
Они были друзьями и как-то раз Куприн упросил силача взять его на борт. Иван тогда ещё не был матёрым пилотом и не смог оценить ситуацию: вдвоём с Куприным они весили 220 кг, что явно много для хлипкого аэроплана тех лет. К тому же поднялся сильный ветер, но авантюристов это не остановило.
Они поднялись в воздух и от первого же сильного порыва, аэроплан дал крен и стал падать.
Я с каким-то странным равнодушным любопытством видел, что нас несёт на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трёх народа..., — вспоминал Куприн.
Им помогло чудо - Иван поймал встречный порыв ветра, сманеврировал и посадил аэроплан недалеко от толпы. Посадка была жёсткой, но оба отделались лишь синяками.
Всю ответственность взял на себя Куприн:
Виной падения И. М. Заикина вместе с аэропланом и мною – был только я, нижеподписавшийся. Искренно благодарю И. М. Заикина за многое: за спасение нескольких человеческих жизней,.. за его находчивость, хладнокровие, смелость, наконец, и за мое собственное драгоценное существование, которым я всецело обязан только ему.
После этого Заикин понял, что с полётами надо заканчивать и вернулся в спорт. В 1928 году отправился в Кишенёв и собирал полные цирковые залы - люди приходили посмотреть, как он жонглирует гирями и гнёт рельсы. Позже стал тренировать молодых спортсменов.
Знаменитый богатырь скончался 2 ноября 1948 года, ему было 68 лет. По славе и любви поклонников с ним мог сравниться только его учитель - Иван Поддубный.
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"Чуть ли не убил или чуть ли не изначиловал" - применимо практически к любому живому человеку!