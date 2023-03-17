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Почему знаменитый силач Иван Заикин чуть не убил писателя Куприна

Почему знаменитый силач Иван Заикин чуть не убил писателя Куприна

Автор:
17 марта 2023 18:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр Куприн   Аэроплан   Иван Заикин   борьба   гири   иван поддубный   
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Хотя позже литератор говорил, что это была его вина.

Иван Михайлович Заикин появился на свет 17 ноября 1880 года в селе Верхнее Талызино Симбирской губернии. Его отец был поклонником кулачных боёв и главой многодетной семьи. Но случилось беда: когда Ивану было 12 лет, эпидемия холеры забрала всех его братьев и сестёр. И он стал единственной опорой родителей - помогал отцу таскать грузы, а во время его поединков был самым преданным болельщиком.

Как и отец, Иван мечтал выступать профессионально. И ему повезло: в 22 года он поехал на бой в Царское Село и попался на глаза купцу Константину Меркульеву, меценату и любителю спорта. Он помог Заикину распрощаться с изматывающим трудом и пробил ему дорогу в мир соревнований и больших заработков. Основными дисциплинами Иван выбрал гиревой спорт и борьбу.

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Сперва он победил на Всероссийском любительском чемпионате, затем - на Международном. Стал учеником Ивана Поддубного, кстати, только наставнику он и проигрывал в поединках, остальных соперников Заикин уверенно укладывал на лопатки.

Став знаменитым, Заикин начал ездить по миру и показывать цирковые номера: жонглировать 32-килограммовыми гирями, разрывать цепи и поднимать на арене несколько центнеров разом.

Он был богат и известен. Но мало того - Иван решил покорить и небеса. В 1908 году он получил диплом пилота и освоил аэроплан.

Тогда и случилась неприятность, чуть не погубившая Куприна, да и Заикина тоже.

Они были друзьями и как-то раз Куприн упросил силача взять его на борт. Иван тогда ещё не был матёрым пилотом и не смог оценить ситуацию: вдвоём с Куприным они весили 220 кг, что явно много для хлипкого аэроплана тех лет. К тому же поднялся сильный ветер, но авантюристов это не остановило.

Они поднялись в воздух и от первого же сильного порыва, аэроплан дал крен и стал падать.

Я с каким-то странным равнодушным любопытством видел, что нас несёт на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трёх народа..., — вспоминал Куприн.

Им помогло чудо - Иван поймал встречный порыв ветра, сманеврировал и посадил аэроплан недалеко от толпы. Посадка была жёсткой, но оба отделались лишь синяками.

Всю ответственность взял на себя Куприн:

Виной падения И. М. Заикина вместе с аэропланом и мною – был только я, нижеподписавшийся. Искренно благодарю И. М. Заикина за многое: за спасение нескольких человеческих жизней,.. за его находчивость, хладнокровие, смелость, наконец, и за мое собственное драгоценное существование, которым я всецело обязан только ему.

После этого Заикин понял, что с полётами надо заканчивать и вернулся в спорт. В 1928 году отправился в Кишенёв и собирал полные цирковые залы - люди приходили посмотреть, как он жонглирует гирями и гнёт рельсы. Позже стал тренировать молодых спортсменов.

Знаменитый богатырь скончался 2 ноября 1948 года, ему было 68 лет. По славе и любви поклонников с ним мог сравниться только его учитель - Иван Поддубный.

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Метки: Александр Куприн   Аэроплан   Иван Заикин   борьба   гири   иван поддубный   
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4  комментария
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Андрей Крылов 11 минут назад
Мло ли когг я чуть не убил и кто не убил чуть уже меня? Сто за глупый заголдовок? Ну напислаи бы, что вот был конфликт.... А чуть ли и не ублил ли или чуть не убил - домыслы.
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6k
Андрей Крылов 8 минут назад
Мало ли кого я чуть не убил, и кто чуть ли не убил чуть уже меня? Что за глупый загодовок? Ну напислаи бы, что вот был конфликт.... А чуть ли и не убил ли - домыслы.
"Чуть ли не убил или чуть ли не изначиловал" - применимо практически к любому живому человеку!
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