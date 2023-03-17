Почему знаменитый силач Иван Заикин чуть не убил писателя Куприна

Иван Михайлович Заикин появился на свет 17 ноября 1880 года в селе Верхнее Талызино Симбирской губернии. Его отец был поклонником кулачных боёв и главой многодетной семьи. Но случилось беда: когда Ивану было 12 лет, эпидемия холеры забрала всех его братьев и сестёр. И он стал единственной опорой родителей - помогал отцу таскать грузы, а во время его поединков был самым преданным болельщиком.

Как и отец, Иван мечтал выступать профессионально. И ему повезло: в 22 года он поехал на бой в Царское Село и попался на глаза купцу Константину Меркульеву, меценату и любителю спорта. Он помог Заикину распрощаться с изматывающим трудом и пробил ему дорогу в мир соревнований и больших заработков. Основными дисциплинами Иван выбрал гиревой спорт и борьбу.