Загадочные существа в московском метро: что скрывается в подземке

Ближайший родственник наутилусов в метро — аммониты, их вообще частенько путают. Принцип передвижения и охоты у них одинаковый, однако строения панциря аммонитов совсем другое. И вроде у них все те же камеры с сифоном, но перегородки имеют более сложное устройство, а соединяющая отсеки трубка расположена не по центру, а с краю раковины. Было так же много разновидностей форм раковины: от скрученных в узел или не соприкасающихся витков, до классических спиралей. Увы, несмотря на бОльшую прочность, аммониты вымерли в конце мела вместе с динозаврами и летающими рептилиями. Однако, это не значит, что их нельзя повстречать в подземке. Да, их мало, но на станции «Парк Победы» замечено целое семейство аммонитов, плюс тут есть самая большая раковина (полметра в диаметре). «Обитает» на колоннах в конце станции, не спугните.

На «Парке Победы» вообще подобной «живности» больше, чем на любой другой станции метро – тут целая россыпь древних хищников преклонного возраста. На станции можно встретить еще одного довольно редкого представителя, чей рассвет пришелся на мел. Речь о белемнитах — головоногих моллюсках, очень похожих на современных кальмаров. Это, как и потомок, чрезвычайно активный стайный хищник, а отличался он строением: внутри моллюска была раковина, разделенная на три части (ростр в виде наконечника стрелы, средняя фрагмокон и спинной пластинчатый выступ проостракум).

Ближайший родственник белемнитов — аулакоцератиды — тоже редки в метро, но при желании рассмотреть их можно на «Речном вокзале», «Таганской» и «Краснопресненской». У них прямая внутренняя раковина с линзовидными перегородками, покрытая кожей. Предполагается, что благодаря этой особенности моллюски могли моментально маскироваться от врагов, меняя цвет.