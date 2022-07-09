Девушки устроили погром в кафе из-за дополнительной платы за соус

В закусочной Bel Fries в центре Манхэттена три женщины устроили драку и разгромили помещение после просьбы сотрудников заплатить $1,75 за дополнительный соус.
Посетительницы заведения, которое специализируется на приготовлении жареной картошки, были возмущены тем, что в ресторане за дополнительный соус взимается плата в размере $1,75. Женщины бросали стеклянные бутылки, металлический табурет и другие предметы в сотрудников Bel Fries, перепрыгивали через стойку и разбрасывали соус.
Толпа очевидцев подбадривала их и снимала происходящее на телефоны. Видео погрома было опубликовано в Twitter.
Женщины причинили ущерб заведению на сумму более $250 и ранили двух сотрудников в голову. Закусочная Bel Fries была вынуждена закрыться, чтобы сделать ремонт в помещении.
Нападающих уже арестовала полиция и обвинила в грабеже и преступном посягательстве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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