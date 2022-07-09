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Девушки устроили погром в кафе из-за дополнительной платы за&nbsp;соус

Девушки устроили погром в кафе из-за дополнительной платы за соус

Автор:
09 июля 2022 09:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   девушки   закусочная   кафе   погром   соус   
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В закусочной Bel Fries в центре Манхэттена три женщины устроили драку и разгромили помещение после просьбы сотрудников заплатить $1,75 за дополнительный соус.

Посетительницы заведения, которое специализируется на приготовлении жареной картошки, были возмущены тем, что в ресторане за дополнительный соус взимается плата в размере $1,75. Женщины бросали стеклянные бутылки, металлический табурет и другие предметы в сотрудников Bel Fries, перепрыгивали через стойку и разбрасывали соус.

Толпа очевидцев подбадривала их и снимала происходящее на телефоны. Видео погрома было опубликовано в Twitter.

Женщины причинили ущерб заведению на сумму более $250 и ранили двух сотрудников в голову. Закусочная Bel Fries была вынуждена закрыться, чтобы сделать ремонт в помещении.

Нападающих уже арестовала полиция и обвинила в грабеже и преступном посягательстве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   девушки   закусочная   кафе   погром   соус   
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10  комментариев
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14k
Совранский 47 минут назад
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69k
Доктор Джонс 8 минут назад
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13k
Majul 39 минут назад
Биомусор. Ох дождутся они. Думают что если не белые, то уже все можно. Ну-ну.
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30k
MatveiVainrub 43 минуты назад
Блек ливс метерс говорили они . Надо становиться на колени и мыть им ноги - они требовали .
Подмена социальных норм новыми шаблонами вседозволенности и так называемой безпредельной демократии и толерантности .
Жрите теперь ваше говно . Но пожалуйста делайте это сами и не тяните в этот омут меня и мою семью .
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125
gh0st 45 минут назад
И все стоят снимают вместо того чтоб дать п@#ды упоротым обезьянам
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38k
Александр 46 минут назад
Интересно, когда старый пердун, ой, великий бидон уйдет или сдохнет, и придет адекватный лидер... когда макак снова начнут стрелять как бешенных собак, мы увидим подобное в интернетах?
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38k
Александр 48 минут назад
БЛМ же хули, на колени надо было падать...
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6k
Sanar 50 минут назад
Обманул автор, не увидел я там девушек.
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11k
Alex Djeff 58 минут назад
Эммм..., у автора, похоже, ошибка в названии поста. С каких времён самок животных начали называть девушками?
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Алексей Теуш Час назад
Культур-мультур, ё.п.т.а!
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