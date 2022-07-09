Девушки устроили погром в кафе из-за дополнительной платы за соус

Толпа очевидцев подбадривала их и снимала происходящее на телефоны. Видео погрома было опубликовано в Twitter.

Женщины причинили ущерб заведению на сумму более $250 и ранили двух сотрудников в голову. Закусочная Bel Fries была вынуждена закрыться, чтобы сделать ремонт в помещении.

Нападающих уже арестовала полиция и обвинила в грабеже и преступном посягательстве.